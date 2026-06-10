Pochettino asegura que EEUU puede ganar el Mundial aún sin jugadores en el top 100

Mauricio Pochettino fue tajante al momento de evaluar el nivel de talento del fútbol estadounidense.

“Somos Estados Unidos y competimos contra Bélgica y Portugal”, comentó el técnico argentino de la selección estadounidense luego de caer en un par de amistosos en marzo pasado. “Creo que, sin lugar a dudas, Bélgica y Portugal tienen a algunos cuantos entre los 100 mejores jugadores. Creo que nosotros no tenemos”.

No se incluyó a ningún jugador de Estados Unidos en la lista anual de los 100 mejores que The Guardian publicó en diciembre pasado. Christian Pulisic ocupó el puesto 116, de acuerdo con la votación de un panel de 219 exjugadores, entrenadores, personal técnico y medios. Tim Weah fue el siguiente, en el lugar 183.

En cambio, España colocó a 14 jugadores en el top 100, Francia a 10, Brasil e Inglaterra a nueve cada uno, y Argentina y Portugal a ocho.

“En mi humilde opinión, no creo que nuestro talento esté lejos o sea mucho menor que el de cualquier otro país”, manifestó el exdelantero estadounidense Jozy Altidore. “Creo que somos igual de talentosos. Así que yo soy de los locos que cree, y sé que los jugadores creen. ¿Por qué no? ¿Por qué no nosotros?”.

Los jugadores y el cuerpo técnico de Estados Unidos piensan en grande, esperando que el seleccionado nacional consiga su primer título de la Copa del Mundo o por lo menos alcance las semifinales por primera vez desde 1930.

Los estadounidenses aún tienen que demostrar su capacidad ante buena parte del mundo del fútbol.

“Queremos hacer esto por nosotros. Queremos hacer esto por nuestro país. No necesitamos demostrarle nada a nadie”, subrayó Pulisic. “Tenemos buenos jugadores, jugadores realmente buenos que juegan en clubes de primer nivel a nivel mundial. Tenemos un buen equipo y, sí, vamos a hacer lo mejor que podamos para demostrarnos a nosotros mismos que tenemos la razón”.

Tyler Adams, capitán en el Mundial de 2022 y el mediocampista defensivo más importante del equipo, se trazó el objetivo de igualar la mejor actuación histórica de Estados Unidos.

“Creo que ha pasado tiempo desde que le ganamos a uno de los grandes”, expresó. “Creo que debemos encontrar eso dentro de nosotros y creo que lo haremos”.

Estados Unidos ha ganado un solo partido de eliminación directa en el Mundial

Los sueños han chocado con la realidad de Estados Unidos en los mundiales. Los estadounidenses tienen marca de 1-7 en partidos de eliminación directa, siendo su único triunfo contra su rival regional, México, en 2002, antes de caer en cuartos de final ante Alemania.

Desde entonces, han quedado eliminados en octavos de final en 2010, 2014 y 2022, mientras que en 2006 no pudieron ir más allá de la fase de grupos y en 2018 ni siquiera se clasificaron al Mundial.

A pesar de la falta de pedigrí, Pochettino les transmitió a sus jugadores en marzo pasado que cree en que pueden ganar el título.

“¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros?”, insistió. “Necesitamos creer en verdad que podemos estar ahí. Debemos soñar”.

Un puñado de jugadores en clubes europeos de élite

Pulisic se convirtió en 2021 en el primer estadounidense en jugar y ganar una final de la Liga de Campeones, consagrándose con Chelsea. Es uno de seis jugadores en esta selección estadounidense que militan en clubes ubicados entre los 40 mejores del mundo según el coeficiente de la UEFA. Las últimas tres temporadas ha jugado con el AC Milan, el número 30.

La lista incluye al mediocampista Malik Tillman (Bayer Leverkusen, número 9), al mediocampista Weston McKennie (Juventus, número 25), al defensor Sergiño Dest y al delantero Ricardo Pepi (PSV Eindhoven, número 26) y al defensor Alex Freeman (Villarreal, número 39).

Declive en la portería

La portería, que alguna vez fue una fortaleza estadounidense con Kasey Keller, Brad Friedel y Tim Howard como titulares en equipos de la liga inglesa, ahora es una debilidad. Será la primera vez que Estados Unidos alinee en un Mundial a un arquero de la MLS.

“Sin duda la portería es una preocupación”, dijo el exmediocampista estadounidense Stu Holden, actual comentarista de Fox. “No hemos tenido un portero sobresaliente desde hace varios años, pero se tiene la oportunidad de cambiar la percepción de quién eres con un solo torneo”.

Matt Freese, quien se perfila como titular, debutó con la selección en junio pasado y suma apenas 15 apariciones con el cuadro nacional.

“No, en realidad no estoy escuchando a nadie que no sean mis compañeros el cuerpo técnico”, afirmó.

Ventaja de local, para variar

El equipo de Estados Unidos suele jugar partidos en casa frente a un público que en buena medida apoya al equipo rival, tal como ha ocurrido en sus encuentros contra Colombia, Guatemala, México, Marruecos, Corea del Sur y Turquía.

“El estadounidense es un tipo de aficionado que se hace notar y aparece en los grandes eventos aunque no ame el fútbol”, comentó McKennie. “Cualquier gran evento, sabemos montar un espectáculo y estamos presentes, así que creo que será una enorme ventaja”.

___

Mundial AP: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup