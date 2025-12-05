Trump deja al descubierto la “nueva vergüenza” de la FIFA antes del sorteo del Mundial 2026

Según fuentes cercanas a la organización, Donald Trump dispondrá de tres minutos para intervenir este viernes durante el sorteo del Mundial 2026. Sin embargo, son pocos los que creen que respetará ese tiempo.

Incluso el escenario elegido adelanta, de alguna manera, lo que podría ser el funcionamiento del propio Mundial 2026 y quiénes buscan protagonismo. En principio, el sorteo del viernes iba a celebrarse en Las Vegas (como en 1994) hasta que la administración Trump recomendó el Kennedy Center de Washington D. C. Gianni Infantino y la FIFA accedieron sin mayores reparos.

El recinto es, en teoría, más solemne, pero también atraviesa su propia transformación. A partir del acuerdo, se informó que la FIFA iba a usar el recinto sin pagar un solo centavo, a cambio de una donación de 2,4 millones de dólares y “oportunidades de patrocinio” valoradas en 5 millones de dólares.

El informe se suma al contexto de la polémica provocada por el anuncio de Trump como presidente del consejo directivo del centro, anteriormente bipartidista, tras la destitución de 19 miembros. Incluso se ha comentado la posibilidad de rebautizarlo como “Trump Kennedy Center”.

Muchos artistas se negaron posteriormente a tocar en eventos allí, como un preámbulo de la ausencia de muchas celebridades en el sorteo debido a su asociación con Trump. Y eso que el fútbol nunca ha sido tan popular entre la realeza de Hollywood. Tom Brady será uno de los presentes, pero llamó la atención que Fox TV tuviera que explicar quién era Robbie Williams, uno de los artistas favoritos de la FIFA, en la previa del evento.

Comercialización, transacciones, politización, improvisación… y Trump en cada esquina.

Bienvenidos a la Copa Mundial 2026, siempre y cuando tu país no esté en la lista de vetados, como es el caso de países clasificados como Irán y Haití. Los primeros envían una delegación muy limitada a Washington D. C.

El torneo también se celebra en Canadá y México, por supuesto, aunque eso no quede claro ni por las celebridades presentes ni por la narrativa que rodea al evento.

Aunque Wayne Gretzky, anterior compañero de golf de Trump, “asistirá” al sorteo como parte de una “legendaria alineación multideportiva”, no hay ninguna figura mexicana importante.

open image in gallery Gianni Infantino habla durante el sorteo del repechaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ( Keystone )

La FIFA, por su parte, se ha mostrado más hermética con otro punto clave de la jornada: la entrega del Premio de la Paz inaugural.

Nada como mantener la sorpresa.

En los pasillos de la FIFA ya se escucha que este premio podría llegar a superar al Nobel de la Paz, gracias a la “fuerza global del fútbol”. Trump presionó intensamente para que esto sucediera, lo que añade un matiz de complacencia a toda la idea.

Por otra parte, cualquier presentación de este tipo dará la sensación de que hay algo más que un Premio de la Paz, sobre todo considerando que muchos de los conflictos que Trump asegura haber resuelto siguen activos.

Por su parte, Infantino asistió a la firma del acuerdo de paz entre los líderes de la República Democrática del Congo y Ruanda en vísperas del sorteo. Entre bromas se comentaba que “quizá necesitaba ese color para su discurso”.

Frente a estas burlas, los expertos de la FIFA afirman que hay que alabarles por fomentar la paz. El contraargumento: su cercanía ostentosa con figuras políticas divisivas, desde los comentarios de Trump sobre bombardear al coanfitrión México en la guerra contra el narcotráfico, hasta debates de mayor envergadura relacionados con Gaza y Arabia Saudita, coanfitrión del Mundial 2034.

open image in gallery Donald Trump sostiene el trofeo de la Copa del Mundo ( AP )

Más allá de eso, el premio servirá para reforzar los vínculos entre Infantino y ciertos liderazgos internacionales, envuelto en un despliegue de pompa llamativa. Incluso podría marcar quién ejerce realmente el poder.

Como ocurre con muchas cosas en la FIFA en estos momentos, muchos de los altos cargos del organismo desconocían los detalles del premio la noche anterior. Algo parecido ocurrió cuando Ivanka Trump se vio repentinamente involucrada en el sorteo del Mundial de Clubes el año pasado.

Fuentes cercanas al Consejo de la FIFA contaron a The Independent que muchas decisiones parecen tomarse por impulso, adaptándose más a las exigencias del país anfitrión que a las de un torneo eficiente.

Ahí están las declaraciones de Trump insinuando mover partidos desde “ciudades problemáticas”, una idea que, a estas alturas de la organización, sería un cambio radical comparable a la prohibición de vender cerveza en Catar a última hora.

Pero esta vez el contexto es distinto: los anfitriones en el Golfo eran una autocracia; Estados Unidos es una democracia.

Aun así, la FIFA sigue pareciendo complaciente con el culto al líder. Algunos ya llaman a este torneo el “Mundial MAGA”.

Dirigentes de la FIFA argumentan que Infantino no tiene más opción que alimentar el ego de Trump, dado el riesgo de que una decisión impulsiva desestabilice un Mundial logísticamente complejo. Claro que fueron ellos mismos quienes decidieron, de manera arriesgada, expandir el torneo a 48 equipos repartidos en tres países.

open image in gallery El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pronuncia un discurso junto al presidente de EE. UU., Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el asesor principal de la FIFA para estrategia global y gobernanza, Carlos Cordeiro ( Getty )

Y conviene recordar que este viernes, al final del día, solo se trata de organizar un torneo deportivo.

El técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, llegó el jueves por la noche, al igual que la mayoría de los invitados.

La escala ampliada hace que el sorteo no tenga la misma tensión de antes (al menos para las selecciones grandes), ya que la nueva fase de grupos es más indulgente. La mayoría solo busca evitar a Noruega en el bombo 3. Y con 12 grupos, incluso los equipos del bombo 2 parecen menos intimidantes.

Si bien podría formarse un “grupo de la muerte” con Marruecos, Noruega y Ghana, abundan escenarios más accesibles, como Australia, Catar y un clasificado pendiente. Todavía quedan seis cupos por definir, porque esta expansión disparatada obliga a jugar repescas meses después del sorteo principal. Todo contribuye a esa sensación de improvisación.

Aun así, hay nuevos elementos de “ingeniería” en el sorteo, similares al rol de Inter Miami en el Mundial de Clubes. Se decidió que las dos selecciones mejor clasificadas en el ranking de la FIFA —hoy España y Argentina— no podrán cruzarse hasta la final si ambas ganan su grupo, como en el tenis.

Mientras tanto, los aficionados se preparan para descubrir cuánto tendrán que desembolsar, ya que a los elevados precios de hospedaje y enormes distancias se suma ahora la tarifa dinámica.

Es un aspecto más en el que parece que la FIFA está en plena sintonía con la cultura económica de los Estados Unidos de Trump. Aquí se puede ganar dinero.

Porque, al igual que el premio de la paz es algo más que un premio, este sorteo es más que una mera administración deportiva.

open image in gallery Trump estuvo presente durante la presentación de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA para los ganadores, el Chelsea FC ( Getty )

Serán dos días de teatro político al estilo 2025, reforzado desde un detalle simbólico: el centro de acreditación está, sí, en el complejo del Watergate.

Para el viernes por la noche, esto se verá con claridad en el protagonismo central de Trump. Se sentirá en el ambiente. Se escuchará en la música de Village People, cuyo grupo renovado interpretará el clásico favorito de Trump: YMCA.

Hay incluso un dato curioso: los Village People tienen una conexión con el fútbol. Hicieron la canción oficial de Alemania para Estados Unidos 94.

Todo esto, de algún modo, forma parte de un nuevo legado para la FIFA. En el mundo del fútbol, muchos califican esta etapa como “una nueva vergüenza”, reflejo de su disposición a permitir que el deporte sea utilizado de formas que contradicen sus propios estatutos sobre neutralidad política.

Quizá, como diría Arsène Wenger en Washington D. C. sobre el Mundial de 48 equipos, esto sea “evolución natural”.

Y lo cierto es que esto ni siquiera es el inicio.

Es solo la colocación de todas las piezas. Sobre todo, la de Trump, situado justo en el centro.