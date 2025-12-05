Washington D. C. se prepara este lunes para acoger el esperado sorteo del Mundial de fútbol ampliado, que se disputará el próximo año. La ceremonia promete ser un espectáculo deslumbrante, con una puesta en escena que combinará talento musical de primer nivel y la presencia de reconocidas celebridades.

Entre los artistas confirmados destacan figuras internacionales como Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger y Robbie Williams, quienes animarán la gala con sus presentaciones.

Durante el evento, las 48 selecciones clasificadas —entre ellas Inglaterra y Escocia— conocerán a sus rivales de la fase de grupos, mientras el torneo se alista para celebrarse el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México.

Aportando una buena dosis de glamour hollywoodense, la supermodelo Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor de Top Gun: Maverick, Danny Ramirez, serán los encargados de conducir la ceremonia desde el emblemático Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Klum, quien ya había participado en el sorteo del Mundial 2006 celebrado en su natal Alemania, expresó su entusiasmo por volver a asumir ese rol. “Volver a conducir el sorteo final, después de haber formado parte de este show hace 20 años en mi país, es realmente extraordinario”, comentó la supermodelo.

El cantante pop y aficionado al fútbol Robbie Williams está confirmado entre los números musicales del evento de este viernes ( BBC )

“La Copa del Mundo une al mundo como nada más, y ser parte de esa magia otra vez, ahora en un escenario aún más grande, con tres países anfitriones y 48 equipos, es un honor increíble”, agregó Klum, visiblemente emocionada.

Por su parte, Danny Ramirez también compartió su entusiasmo y subrayó su vínculo personal con dos de las naciones sede. “Como alguien que creció jugando fútbol, poder copresentar el sorteo y conocer y hablar con leyendas del Mundial en un evento de este nivel es un sueño”, afirmó.

El actor de Top Gun: Maverick añadió: “Con este torneo llegando a Estados Unidos, donde nací, y a México, donde tengo parte de mis raíces, es aún más especial. No podría estar más emocionado de ser parte de este espectáculo”.

Los Village People son uno de los grupos favoritos del presidente estadounidense Donald Trump ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved )

Más allá de la presencia de celebridades en la conducción, la cartelera musical promete elevar aún más el espectáculo. El maestro Andrea Bocelli, la ex Pussycat Doll Nicole Scherzinger y Robbie Williams, intérprete del clásico ‘Angels’, subirán al escenario con presentaciones especiales.

Al cierre del sorteo, el icónico grupo Village People interpretará su himno festivo YMCA.

Se espera que millones de personas sigan la ceremonia en vivo, que será transmitida a través del sitio oficial de la FIFA y por BBC One a partir de las 5 p. m. de este viernes. El evento ofrecerá un primer vistazo a la estructura del renovado espectáculo futbolístico global, con 48 equipos y tres países anfitriones.

Traducción de Leticia Zampedri