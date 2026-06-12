Guía del Grupo H: España apunta al primer puesto, Uruguay amenaza y Cabo Verde alimenta el sueño

La Copa del Mundo de 2026, ampliada a un formato récord de 48 selecciones, reunirá a equipos de todo el planeta en la lucha por el trofeo más codiciado del fútbol. Y aunque este verano en Norteamérica habrá muchas caras nuevas y posibles historias de cuento de hadas, hay algo que no cambia: los sospechosos habituales vuelven a figurar entre los favoritos.

Mientras Francia, campeona en 2018 y subcampeona en 2022, intentará alcanzar su tercera final consecutiva, es España, vigente campeona de Europa, la que llega al torneo con la etiqueta de principal candidata al título. El equipo de Luis de la Fuente espera consolidar el éxito conseguido hace dos años.

La Roja sorprendió a muchos aficionados y expertos con su magnífica trayectoria hacia el título en la Eurocopa 2024, y su campaña en el Mundial debería ofrecerle un camino igualmente favorable hacia las rondas eliminatorias.

Uruguay, dos veces campeona del mundo, supondrá una dura prueba para España desde el principio y confía en avanzar como segunda del grupo, con la mira puesta en otra destacada actuación en las fases decisivas. Mientras tanto, el tercer puesto parece estar en juego, al menos sobre el papel, entre Arabia Saudita, ubicada en el puesto 61 del ranking mundial, y Cabo Verde, número 69, una de las historias más positivas del verano tras clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo.

Partidos del Grupo H

(Todos los horarios corresponden a la hora del Este de Estados Unidos)

15 de junio, 12:00 p. m.: España vs. Cabo Verde – Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

15 de junio, 6:00 p. m.: Arabia Saudita vs. Uruguay – Hard Rock Stadium, Miami

21 de junio, 12:00 p. m.: España vs. Arabia Saudita – Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

21 de junio, 6:00 p. m.: Uruguay vs. Cabo Verde – Hard Rock Stadium, Miami

26 de junio, 8:00 p. m.: Uruguay vs. España – Estadio Akron, Zapopan (México)

26 de junio, 8:00 p. m.: Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Estadio NRG, Houston

España

El equipo de Luis de la Fuente llega al torneo como favorito tras varios años de éxitos, iniciados con la conquista de la Eurocopa 2024. Desde aquella victoria ante Inglaterra en Berlín, La Roja atravesó un gran momento y solo sufrió una derrota: la final de la Liga de Naciones 2025, que perdió en la tanda de penales frente a Portugal.

España no ha vuelto a estar realmente cerca de conquistar el trofeo más importante del fútbol desde su inolvidable campaña de 2010. Sin embargo, dentro del país existe la sensación de que esta es la selección mejor preparada para lograrlo desde los tiempos de Andrés Iniesta, Xavi Hernández y compañía. Después de la eliminación en octavos de final ante Marruecos en Qatar, alcanzar las semifinales parece ser el objetivo mínimo en esta ocasión, aunque en privado podrían surgir dudas si el equipo no consigue llegar hasta el final.

Muchos de los nombres que integraron la plantilla campeona de Europa en 2024 volverán a estar presentes en Norteamérica. De la Fuente, además, tomó una decisión audaz al confeccionar una convocatoria sin jugadores del Real Madrid y dejar fuera a Dani Carvajal y Dean Huijsen, en una apuesta por combinar experiencia y juventud.

Lamine Yamal volverá a ser la gran referencia del equipo, respaldado por futbolistas como Rodri, Pedri y Mikel Oyarzabal, autor del gol que decidió la final en Berlín hace dos años.

Persisten algunas dudas en torno a las alternativas defensivas y al encaje de algunos atacantes dentro del sistema. Aun así, si De la Fuente logra reproducir con éxito el plan de juego que tan buenos resultados le dio en 2024, España podría terminar este verano con otra estrella sobre su emblemático escudo.

open image in gallery Lamine Yamal podría perderse algunos de los primeros partidos de España debido a una lesión en el isquiotibial sufrida en abril ( AFP/Getty )

Equipo

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (Barcelona)

Defensores: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Club), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) y Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) y Álex Baena (Atlético de Madrid)

Delanteros: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club) y Borja Iglesias (Celta de Vigo)

Jugador a seguir

Lamine Yamal (Barcelona): Elegir a la gran figura de una selección que también cuenta con nombres como Pedri o Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, no es tarea sencilla. Sin embargo, Lamine Yamal emerge como el futbolista llamado a marcar la diferencia para España este verano. El extremo fue una de las grandes revelaciones de la Eurocopa 2024 y no ha dejado de crecer desde entonces. Llega a su primer Mundial después de otra temporada exitosa con el Barcelona, en la que registró 16 goles y 12 asistencias en apenas 28 partidos de LaLiga.

Yamal podría perderse los dos primeros encuentros de la fase de grupos tras sufrir una lesión en el isquiotibial al final de la temporada. Aun así, se espera que regrese en plena forma y con la ambición de añadir el trofeo más importante del fútbol a un palmarés que ya impresiona pese a su juventud.

Talento revelación

Marc Pubill (Atlético de Madrid): El nivel de la selección española es tal que la mayoría de sus integrantes ya son figuras consolidadas. Aun así, Marc Pubill podría ser uno de los grandes beneficiados de esta convocatoria. El defensor, de 22 años, dejó destellos prometedores con el Atlético de Madrid, y Diego Simeone aseguró que está "creciendo a un ritmo vertiginoso". Aunque todavía no se ha asentado como titular, su versatilidad en la última línea podría abrirle espacio con La Roja y representar el primer gran paso de una prometedora carrera internacional.

Clasificación FIFA: 2

Favoritismo en las apuestas: 5/1, según las últimas cuotas publicadas por The Independent a través de casas de apuestas en línea.

Uruguay

La Celeste construyó buena parte de su identidad a partir de las sorpresas que protagonizó en la historia de la Copa del Mundo. Campeona en 1930 y 1950, la selección uruguaya llega a 2026 con la ilusión de que esta generación siga los pasos de referentes más recientes como Luis Suárez y Diego Forlán y logre abrirse camino hasta las rondas decisivas del torneo.

Marcelo Bielsa, además, afronta lo que podría ser su despedida del cargo. Los rumores apuntan a que el técnico argentino dejará la selección una vez concluido el Mundial, después de dirigir a Uruguay en su segundo gran torneo y de haber guiado al equipo hasta un meritorio tercer puesto en la Copa América 2024.

Aunque el plantel actual no cuenta con el mismo caudal de talento que la generación dorada anterior, tanto su actuación en la Copa América como el rendimiento mostrado frente a Inglaterra en marzo dejaron claro que este equipo sabe competir y es capaz de obtener resultados ante rivales que, al menos sobre el papel, parten con ventaja.

Con una defensa sólida, un mediocampo de buen nivel liderado por futbolistas como Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta, y jugadores capaces de decidir partidos como Federico Valverde y Darwin Núñez, Uruguay podría convertirse en una de las selecciones más incómodas del torneo.

Después de la eliminación en la fase de grupos de Qatar 2022, alcanzar los cuartos de final sería considerado un éxito. Repetir la histórica campaña de 2010, cuando llegó hasta las semifinales, rozaría el milagro.

open image in gallery Fede Valverde liderará las esperanzas de Uruguay, que aspira a volver a sorprender en el Mundial ( Getty )

Equipo

Porteros: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Galatasaray) y Santiago Mele (Junior FC)

Defensores: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araújo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (Club América), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras) y Matías Viña (Flamengo)

Centrocampistas: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting) y Brian Rodríguez (Club América)

Delanteros: Rodrigo Aguirre (Club América), Federico Viñas (Real Oviedo) y Darwin Núñez (Al Hilal)

Jugador a seguir

Federico Valverde (Real Madrid): El capitán de Uruguay es el gran referente de esta generación y el futbolista sobre el que recaen buena parte de las esperanzas de la Celeste. Aunque llega tras una temporada discreta a nivel de clubes, su calidad y versatilidad lo mantienen entre los jugadores más completos del fútbol mundial.

Valverde podría mejorar sus números en cuanto a contribuciones ofensivas —marcó nueve goles durante la temporada con su club—, pero ya demostró su capacidad para aparecer en los momentos importantes, como ocurrió con su gol ante Inglaterra o el triplete que firmó frente al Manchester City. A sus 27 años, sigue siendo un jugador para las grandes citas. La pregunta es si, con el respaldo de Darwin Núñez y José María Giménez, podrá conducir a Uruguay hacia otra actuación memorable.

Talento revelación

Maximiliano Araújo (Sporting): La pelea por convertirse en la revelación uruguaya del torneo podría estar entre dos extremos: Brian Rodríguez, del Club América, y Maxi Araújo. El primero marcó 13 goles en 34 partidos con el conjunto mexicano y destaca por su velocidad, pero Araújo se consolidó como una pieza importante del Sporting durante las últimas temporadas.

A sus 26 años, no es precisamente un desconocido. Viene de conquistar la Primeira Liga y dejó una actuación destacada en la victoria del Sporting por 4-1 sobre el Manchester City en la Champions League. Sin embargo, este Mundial podría ser el escenario en el que muchos más aficionados descubran todo su potencial.

Clasificación FIFA: 17

Favoritismo en las apuestas: 100/1

Arabia Saudita

Arabia Saudita disputará su séptima Copa del Mundo en 2026, aunque los anfitriones del Mundial de 2034 todavía tienen camino por recorrer si aspiran a igualar la mejor actuación de su historia.

La selección saudita alcanzó los octavos de final cuando el torneo se celebró por última vez en Estados Unidos, en 1994. Sin embargo, en sus otras seis participaciones quedó eliminada en la fase de grupos. El nuevo formato ampliado, que permite el avance de algunos terceros clasificados, alimenta la esperanza de superar el Grupo H, aunque, siendo realistas, una nueva eliminación en primera ronda sigue siendo el desenlace más probable.

Aun así, este equipo llega respaldado por la experiencia acumulada tras clasificarse para las dos últimas Copas del Mundo. Además, cuenta nuevamente con Hervé Renard al frente del banquillo. El técnico francés aporta una amplia trayectoria internacional, marcada por sus títulos en la Copa Africana de Naciones con Zambia y Costa de Marfil.

La derrota por 1-0 ante Jordania en las semifinales de la Copa Árabe, a finales del año pasado, dejó al descubierto algunas de las limitaciones del conjunto saudita. Por eso, todavía está por verse si será capaz de sacar provecho de la experiencia adquirida en torneos recientes. En cualquier caso, alcanzar los dieciseisavos de final sería considerado un gran éxito.

open image in gallery Salem Al Dawsari, héroe del triunfo sobre Argentina en 2022, continúa siendo el jugador más importante de Arabia Saudita ( PA Wire )

Equipo

Porteros: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah) y Abdulqudus Attiah (Al Taawoun)

Defensores: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (RC Lens), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr) y Zakaria Hawsawi (Al Ahli)

Centrocampistas: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (NEOM SC), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr), Sultan Mandash (Al Hilal) y Saleh Abu Al Shamat (Al Ahli)

Delanteros: Feras Al Buraikan (Al Ahli), Abdullah Al Salem (Al Qadsiah), Saleh Al Shehri (Al Ittihad) y Abdullah Al Hamdan (Al Nassr)

Jugador a seguir

Salem Al Dawsari (Al Hilal): El mediocampista vivió el momento más memorable de su carrera cuando marcó el gol de la victoria ante Argentina en Qatar 2022. Ahora, a los 34 años, volverá a liderar a Arabia Saudita en una Copa del Mundo con la esperanza de superar la actuación anterior y llevar a su selección a la siguiente ronda.

Esta temporada anotó ocho goles en 26 partidos con su club desde la banda izquierda, y necesitará mantener ese nivel si el equipo de Hervé Renard aspira a alcanzar los dieciseisavos de final.

Talento revelación

Saud Abdulhamid (RC Lens): El defensor del Lens, cedido por la Roma, es el único integrante de la convocatoria que juega fuera de Arabia Saudita. Formó parte del plantel que conquistó la Copa de Francia, el primer gran título en la historia del club, y también contribuyó a una destacada campaña liguera que terminó con el Lens en el segundo puesto de la Ligue 1, a seis puntos del Paris Saint-Germain.

Aunque suele desempeñarse como carrilero derecho en su club, también puede actuar como lateral derecho en una línea defensiva tradicional. A sus 26 años, este Mundial podría representar un punto de inflexión en su carrera, con la posibilidad de disputar la Champions League la próxima temporada.

Ranking FIFA: 61.°

Favoritismo en las apuestas: 1000/1

Cabo Verde

El Mundial de 2026 marcará la primera participación de Cabo Verde en una Copa del Mundo. Al frente del equipo estará Bubista, exjugador y actual seleccionador, quien condujo a su país hasta el torneo más importante del fútbol tras una fase de clasificación en la que sumó siete victorias en diez partidos frente a rivales como Camerún y Angola.

Sobre el césped, la selección estará liderada por Ryan Mendes, exdelantero del Lille y del Nottingham Forest. A su alrededor aparece un grupo de jugadores que incluye a Willy Semedo, del Omonia; Sidny Lopes Cabral, del Benfica; y Dailon Livramento, máximo goleador del equipo durante la clasificación.

Como suele ocurrir con las selecciones más modestas, Cabo Verde llega al torneo sin la presión de tener que demostrar nada y con todo por ganar. Sus mejores antecedentes en competiciones importantes se remontan a los cuartos de final alcanzados en la Copa Africana de Naciones de 2013 y 2023.

Las celebraciones que acompañaron la clasificación reflejaron que las expectativas sobre el rendimiento del equipo en Norteamérica no son especialmente elevadas, y esa percepción difícilmente cambió después de quedar encuadrado en un grupo con España y Uruguay. Aun así, el formato ampliado del Mundial, que permite el avance de algunos terceros clasificados, mantiene viva la esperanza de alcanzar los dieciseisavos de final en su primera participación.

open image in gallery Dailon Livramento, máximo anotador de Cabo Verde en las eliminatorias, será la principal referencia ofensiva del equipo en Norteamérica ( Getty )

Equipo

Porteros: Vozinha (Chaves), Márcio Rosa (Montana) y CJ dos Santos (San Diego)

Defensores: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica) y Kelvin Pires (SJK)

Centrocampistas: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitória Guimarães), Laros Duarte (Puskás Akadémia) y Yannick Semedo (Farense)

Delanteros: Ryan Mendes (Iğdır), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv) y Nuno da Costa (İstanbul Başakşehir)

Jugador a seguir

Dailon Livramento (Casa Pia): Aunque el veterano Ryan Mendes sigue siendo el gran referente del equipo, Dailon Livramento desempeñó un papel decisivo en la histórica clasificación al Mundial al marcar cinco goles durante la eliminatoria.

El delantero, de 25 años, no consiguió anotar desde su llegada al Casa Pia en septiembre, aunque también dispuso de pocas oportunidades. Sin embargo, demostró que continúa siendo una pieza fundamental para Cabo Verde al firmar un gol y una asistencia en la derrota por 4-2 ante Chile en marzo.

Talento revelación

Sidny Lopes Cabral (Benfica): El polivalente defensor apunta a convertirse en una de las revelaciones de Cabo Verde en este Mundial, en parte gracias a su traspaso al Benfica por seis millones de euros en enero.

Según se informa, José Mourinho dio su aprobación personal a la incorporación del futbolista de 23 años, que dejó una gran impresión en el Estrela Amadora durante la primera mitad de la temporada. Sidny Lopes Cabral puede desempeñarse tanto como lateral como en posiciones más adelantadas, una versatilidad que podría resultar muy útil este verano. Ya demostró su capacidad ofensiva con un triplete ante Casa Pia en noviembre y con un gol y una asistencia frente a Chile en marzo.

Clasificación FIFA: 69.°

Favoritismo en las apuestas: 2000/1

Predicción del Grupo H

España no debería encontrar demasiada resistencia en su camino hacia el primer puesto del Grupo H. Aun así, el duelo ante Uruguay promete ser uno de los más atractivos de la fase de grupos y podría servir como una primera medida para evaluar el verdadero nivel de una de las grandes favoritas al título.

Sobre el papel, la Celeste tiene argumentos de sobra para quedarse con la segunda plaza. Por su parte, Arabia Saudita aspira a aprovechar el nuevo formato del torneo y colarse en los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros.

A Cabo Verde le espera una tarea complicada en su debut mundialista y parece difícil que logre sumar muchos puntos. Sin embargo, como demostró Arabia Saudita con su sorprendente victoria sobre Argentina en Qatar 2022, en una Copa del Mundo nunca conviene descartar a quienes juegan impulsados por la convicción y la fe.

Traducción de Leticia Zampedri