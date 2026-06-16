Guía del Grupo L del Mundial 2026: Inglaterra busca dejar atrás 60 años de decepciones frente a rivales conocidos

Por fin llegamos al Grupo L del Mundial de 2026, en el que se encuentra Inglaterra y donde Thomas Tuchel esperará llevar a su equipo sin contratiempos a la fase eliminatoria sin desperdiciar mucha energía para los retos que se avecinan.

El partido inaugural contra Croacia, subcampeona en 2018, marcará la pauta de este grupo y, en una revancha de aquella memorable semifinal del Mundial de hace ocho años, los Tres Leones estarán ansiosos por obtener un resultado diferente. Sin embargo, si repiten la victoria de 6-1 sobre Panamá de la fase de grupos de aquella edición en Rusia, estarán más que satisfechos.

Esta selección de Panamá parece más difícil de batir que sus predecesoras, pero, por el contrario, Ghana ya no es la misma potencia que era cuando solo la mano de Luis Suárez le negó un puesto en las semifinales en 2010. Hay mucho en juego en el Grupo L, ya que el segundo clasificado probablemente se enfrentaría a España, favorita del torneo, en los octavos de final.

Partidos del Grupo L

(hora estándar central de México y hora estándar del este [EST])

Miércoles 17 de junio, 02:00 p. m. (04:00 p. m. EST):

Inglaterra vs. Croacia – Estadio AT&T, Arlington

Jueves 18 de junio, 05:00 p. m. (07:00 p. m. EST):

Ghana vs. Panamá – BMO Field, Toronto

Martes 23 de junio, 02:00 p. m. (04:00 p. m. EST):

Inglaterra vs. Ghana – Estadio Gillette, Foxborough

Miércoles 24 de junio, 05:00 p. m. (07:00 p. m. EST):

Panamá vs. Croacia – BMO Field, Toronto

Sábado 27 de junio, 03:00 p. m. (05:00 p. m. EST):

Panamá vs. Inglaterra – Estadio MetLife, East Rutherford

Sábado 27 de junio, 03:00 p. m. (05:00 p. m. EST):

Croacia vs. Ghana – Lincoln Financial Field, Filadelfia

Inglaterra

Ya pasaron 60 años desde el único triunfo de Inglaterra en un Mundial, un logro que cada vez tiene menos relevancia, dado que quienes lo recuerdan ya están en edad de jubilarse y 1966 está más cerca del hundimiento del Titanic que de nuestros días.

Más relevante es el historial reciente de Inglaterra en la Copa del Mundo, con derrotas en semifinales y cuartos de final en las dos últimas ediciones (además de subcampeonatos en cada una de las dos últimas Eurocopas), lo que significa que Thomas Tuchel es el hombre encargado de completar el trabajo que comenzó Gareth Southgate. ¿Podrá un alemán acabar al fin con seis décadas de sufrimiento para el fútbol inglés?

Con Harry Kane, Tuchel cuenta con el delantero más prolífico de Europa en los últimos 12 meses, además de mucha más calidad repartida por todo el equipo. Sin embargo, a pesar de un historial impecable en la fase de clasificación, en la que ganaron los ocho partidos sin recibir un solo gol, existe la inquietante sensación de que los Tres Leones están un peldaño por debajo de las mejores selecciones del mundo, como España y Francia, y de que podrían marchitarse bajo el calor norteamericano. Solo el tiempo lo dirá.

open image in gallery Harry Kane es el hombre que mueve los hilos de Inglaterra ( Reuters )

Equipo

Entrenador: Thomas Tuchel

Arqueros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

Defensas: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle United), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle United), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), Nico O’Reilly (Man City)

Centrocampistas: Elliott Anderson (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa)

Delanteros: Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Marcus Rashford (Barcelona, on loan from Manchester United), Harry Kane (Bayern Munich), Ollie Watkins (Aston Villa), Ivan Toney (Al-Ahli)

Jugador estrella: Harry Kane, Bayern de Múnich

A sus 32 años, parece estar en el mejor momento de su carrera y es uno de los principales candidatos al Balón de Oro tras marcar la impresionante cifra de 61 goles con el Bayern de Múnich en todas las competiciones y contribuir a la consecución del doblete nacional. Su capacidad goleadora y su habilidad para bajar a recibir el balón y participar en la creación de juego lo convierten en la pieza clave de la selección inglesa.

Talento a seguir: Nico O'Reilly, Manchester City

Una temporada espectacular a nivel de club que llevó a los aficionados del Man City a votarlo como su jugador de la temporada. O’Reilly acumuló la impresionante cifra de nueve goles y seis asistencias al jugar principalmente como lateral izquierdo. Es un jugador de gran calidad y todo apunta a que será titular como lateral en el equipo de Tuchel, pero también es una opción en el mediocampo si fuera necesario.

Clasificación FIFA: 4.º

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 15/2

open image in gallery Thomas Tuchel intentará poner fin a 60 años de sufrimiento para Inglaterra ( Reuters )

Croacia

Es probable que esta sea la última oportunidad para una serie de veteranos croatas como Ivan Perišić, Mateo Kovačić, Andrej Kramarić, Dominik Livaković y, por supuesto, el emblemático capitán de 40 años, Luka Modrić.

Subcampeones en 2018 y semifinalistas en 2022 es un regreso notable para esta generación dorada, así que, ¿tienen suficiente energía para llegar lejos de nuevo o su mejor momento ya pasó? La sabiduría popular dice que probablemente sea lo segundo, pero hay jóvenes talentos como Joško Gvardiol y Luka Vušković entre los veteranos.

Pasaron invictos por un grupo fácil en la fase de clasificación, con siete victorias y un empate, y el entrenador Zlatko Dalic confía en que su equipo pueda dar la sorpresa en Norteamérica.

Sin embargo, una derrota en el partido inaugural contra Inglaterra generaría cierta presión, ya que, si bien Ghana es probablemente más difícil en teoría que en el campo, Panamá, un equipo ligeramente subestimado, puede resultar más complicado en la práctica de lo que parece a primera vista. Croacia debería clasificarse para los octavos de final con relativa comodidad, pero ¿hasta dónde puede llegar realmente?

open image in gallery A sus 40 años, Luka Modric sigue en plena forma ( Reuters )

Equipo

Entrenador: Zlatko Dalic

Arqueros : Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (FC Copenhague), Ivor Pandur (Hull City)

Defensas: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Múnich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV)

Centrocampistas: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburgo), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bolonia), Toni Fruk (Rijeka)

Delanteros : Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Friburgo)

Jugador estrella: Luka Modric, AC Milan

Este prodigio atemporal sigue en plena forma a sus 40 años, dirigiendo ahora al AC Milan tras etapas memorables en el Real Madrid y el Tottenham. Llega a su quinto Mundial tras ganar el Balón de Oro cuando Croacia perdió la final en 2018 y también los llevó a semifinales hace cuatro años. ¿Podrá por fin llevar a un equipo veterano a la victoria?

Talento a seguir: Luka Vušković, Hamburgo

Con tan solo 19 años, el central del Tottenham ha brillado esta temporada cedido en el Hamburgo, siendo incluido en el once ideal de la Bundesliga tras un desempeño estelar y ya despertó el interés de clubes como el Barcelona y el Bayern de Múnich. Con un físico imponente, el dominio en el juego aéreo y una gran lectura del juego, Vuškovićtambién es una amenaza en las jugadas a balón parado: marcó seis goles con el Hamburgo y anotó su primer gol con Croacia contra Colombia en marzo.

Clasificación FIFA: 11.º

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 80/1

open image in gallery Luka Vuskovic es uno de los mejores jóvenes talentos de Croacia ( Getty )

Ghana

El fantasma de 2010 sigue persiguiendo al fútbol ghanés. Aquel año, Ghana estuvo dolorosa y agónicamente cerca de convertirse en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo. Sin embargo, al final de la prórroga, Luis Suárez evitó de manera ilegal un gol que parecía seguro al despejar el balón con la mano sobre la línea de meta. Asamoah Gyan estrelló el penalti resultante en el travesaño y, posteriormente, cuando Uruguay se impuso en la tanda de penaltis, las Estrellas Negras regresaron a casa.

Desde entonces, el historial de Ghana en la Copa del Mundo ha sido bastante mediocre (eliminaciones en la fase de grupos en 2014 y 2022, además de no clasificarse en 2018), pero esta vez superó la fase de clasificación con facilidad, con ocho victorias y un empate en 10 partidos.

Sin embargo, podría ser oro de tontos, dado que no lograron clasificar para la Copa Africana de Naciones 2025, tras haber quedado eliminados en la fase de grupos en 2023 y 2021, y han sufrido cinco derrotas y un flojo empate con Gales en sus seis amistosos desde que aseguraron su lugar en Norteamérica este verano.

El veterano entrenador Carlos Queiroz cuenta con cierta calidad ofensiva, sobre todo con Antoine Semenyo, del Manchester City, además de Iñaki Williams, Kamaldeen Sulemana y el capitán Jordan Ayew, mientras que el polémico Thomas Partey lleva la batuta en el mediocampo, pero parecen débiles en la defensa y carecen de profundidad real en toda la plantilla. Sus posibilidades en el Mundial dependen casi por completo del primer partido de la fase de grupos contra Panamá en Toronto.

open image in gallery Antoine Semenyo espera trasladar su buen rendimiento con el Manchester City al ámbito internacional ( Getty )

Equipo

Entrenador: Carlos Queiroz

Arqueros: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick’s Athletic)

Defensas: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Derrick Luckassen (Pafos), Elisha Owusu (Auxerre)

Centrocampistas: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland), Abdul Fatawu (Leicester)

Delanteros: Kamaldeen Sulemana (Atlanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester)

Jugador estrella: Antoine Semenyo, Manchester City

Brillante con el Bournemouth en la primera mitad de la temporada e igualmente impresionante tras su fichaje por el Manchester City en enero, donde fue el autor del gol de la victoria en la final de la FA Cup, Semenyo puede aportar la chispa creativa a esta selección de Ghana. Fuerte, rápido y con olfato goleador, su conexión con jugadores como Iñaki Williams y Jordan Ayew en ataque será crucial para las aspiraciones de Ghana.

Talento a seguir: Caleb Yirenkyi, Nordsjaelland

Yirenkyi, un centrocampista de alto rendimiento, es el miembro más joven de la selección de Ghana para el Mundial, con solo 20 años, pero ya lleva 11 partidos internacionales acumulados desde su debut con las Estrellas Negras hace 12 meses y marcó su primer gol internacional en el partido de preparación para el Mundial contra Gales. Ha brillado en el centro del campo del equipo danés Nordsjaelland tras pasar por la famosa academia Right to Dream, de la que salieron jugadores como Mohammed Kudus y Kamaldeen Sulemana, y ahora está llamando la atención del Oporto. Esperará hacer que todo funcione desde el centro del campo.

Clasificación FIFA: 73.º

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 500/1

open image in gallery Caleb Yirenkyi (a la derecha) podría ser una joven estrella que brille con Ghana en este Mundial ( Getty )

Panamá

Panamá se clasifica para su segunda Copa del Mundo en la historia, decidido a mejorar su participación en 2018, que resultó un poco desastrosa, ya que recibió 11 goles y solo marcó dos, quedando así en el último lugar de su grupo.

En ese torneo sufrió una goleada por 6-1 a manos de Inglaterra, y esta vez tendrá la oportunidad de redimirse en una nueva confrontación con los Tres Leones.

La experimentada selección ha logrado algunos resultados impresionantes en los últimos años, al vencer a Estados Unidos en su camino hacia la final de la Copa Oro 2023 antes de perder por un estrecho margen ante México. Asimismo, terminaron como subcampeones en la Liga de Naciones de la Concacaf del año pasado y permanecieron invictos durante toda la fase de clasificación para el Mundial.

El entrenador Thomas Christiansen ha formado un equipo difícil de batir y su puesto 33 en la clasificaciónmundial demuestra que no se les puede subestimar. Vencer a Ghana y, potencialmente, colarse a la fase eliminatoria es un objetivo realista.

open image in gallery Aníbal Godoy es el capitán de Panamá y el jugador con más partidos internacionales de la historia del país ( Reuters )

Equipo

Entrenador: Thomas Christiansen

Arqueros: Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis ⁠Mejía (Nacional), César Samudio (Marathon)

Defensas: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktas), Fidel Escobar (Saprissa), Andres Andrade (LASK), Edgardo Farina (Pari Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich), Eric Davis (Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)

Centrocampistas: Aníbal ‌Godoy (San Diego), Adalberto Carrasquilla (UNAM), Carlos ​Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis ‌Rodríguez (Juarez), César Yanis (Cobresal), Yoel Barcenas (Mazatlan), Alberto ​Quintero (Plaza Amador), Azarias Londono (Universidad Católica)

Delanteros: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepció

Jugador estrella: Aníbal Godoy, San Diego FC

Godoy será el capitán de Panamá 16 años después de su debut internacional, con casi 160 partidos disputados, y a sus 36 años sigue siendo una pieza clave en la defensa. Su liderazgo será fundamental para que Los Canaleros mejoren su rendimiento de 2018.

Talento a seguir: José Córdoba, Norwich City

Panamá ha apostado por la experiencia, ya que ningún jugador tiene menos de 24 años, pero el defensa Córdoba, que tuvo un excelente final de temporada con el Norwich en la Championship, cumplió 25 años apenas una semana antes del Mundial y será fundamental para que su defensa se mantenga lo más sólida posible. Con gran manejo del balón y presencia física, ya está llamando la atención de la Premier League, una atención que se intensificará con un buen Mundial.

Clasificación FIFA: 33.º

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 1500/1

Predicción del grupo L

El partido inaugural entre Inglaterra y Croacia será decisivo para determinar el destino del grupo. Es muy probable que termine en empate y que la lucha por el primer puesto se reduzca a la diferencia de goles, pero le daremos una ligera ventaja a Inglaterra para que Croacia quede en segundo lugar. El partido entre Ghana y Panamá es igualmente importante y casi imposible de predecir, así que diremos que terminará en empate y que, en última instancia, ambos equipos quedarán fuera de la clasificación como uno de los mejores terceros.