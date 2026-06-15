El Mundial más grande complica la logística: viajes largos y 4 husos horarios para 48 equipos

La República Checa inició su campaña en el Mundial viajando desde su campamento base en Dallas para cruzar la frontera hacia Guadalajara, en México. El equipo ya está de vuelta en Texas, donde se prepara para su próximo partido en Atlanta. Luego regresará a México para su tercer encuentro de la fase de grupos.

Se espera que el debutante Curazao recorra unos 8.600 kilómetros (5.300 millas) de ida y vuelta desde su base en Florida para disputar partidos en Houston, Kansas City y Filadelfia. Bosnia-Herzegovina acumulará casi 8.400 kilómetros (5.200 millas) a través de Canadá y Estados Unidos, al desplazarse desde su base en Utah para jugar en Toronto, Los Ángeles y Seattle.

El Mundial más grande de la historia ha generado ciertos desafíos logísticos para los 48 equipos del torneo, que se disputa en tres países y cuatro husos horarios.

“Simplemente tenemos que vivir con ello porque eso es lo que otros planearon para nosotros”, expresó el seleccionador checo Miroslav Koubek tras la derrota 2-1 ante Corea del Sur en Guadalajara el jueves pasado. “Estamos felices de estar aquí y queremos obtener los mejores resultados posibles. Nuestra logística entre bambalinas es buena, pero por supuesto no es ideal tener que viajar tanto”.

“Esta es la realidad, tenemos que adaptarnos”, indicó Vincenzo Montella, el técnico italiano de Turquía.

Su selección entrena en Arizona, a unos 1.930 kilómetros (1.200 millas) de Vancouver, donde debutó con una derrota 2-0 ante Australia.

“Por supuesto, después del encuentro estaremos de regreso a las 5 de la mañana, y no es fácil recuperarse, especialmente para gente de mi edad”, comentó Montella, de 51 años. “Después de una noche fuera, ya sabes que se necesitan unos días para recuperarse. América es grande, Canadá es muy grande. México es grande. Tenemos que adaptarnos. Sé que estas cosas no se pueden cambiar. No puedes elegir. Solo tienes que adaptarte para no tener excusas”.

Equipos anfitriones en movimiento

La selección de Canadá tuvo que volar casi cinco horas para cubrir los más de 3.200 kilómetros (2.000 millas) entre Toronto y Vancouver después de su debut. El equipo de Estados Unidos recorrerá casi esa distancia en total al ir y venir entre su campamento de entrenamiento en Irvine, California, y sus partidos en el área de Los Ángeles y en Seattle. Se espera que México viaje menos de 965 kilómetros (600 millas) dentro del país.

La selección de Inglaterra será la que más viaje entre los principales aspirantes al título, debido a que campamento está en Kansas City y sus partidos en Dallas, Boston y Nueva York. España tendrá que volar casi cuatro horas desde su base en Atlanta para un partido en Guadalajara.

Argentina y Francia, finalistas del Mundial de 2022 en Qatar, afrontan menos complicaciones de viaje. Argentina tiene su base en Kansas City, donde iniciará la defensa del título antes de disputar dos partidos en Dallas. Francia tiene su campamento en Boston. Jugará un partido allí y los otros dos en Filadelfia y Nueva York.

La FIFA ha reconocido desde hace tiempo los desafíos logísticos de un Mundial repartido por Norteamérica. Intentó agrupar a las selecciones en ciertas zonas según dónde están instaladas y dónde disputarán la mayoría de sus partidos.

Los viajes largos no fueron un problema en el Mundial anterior en Qatar, que es un país más pequeño que Suiza. Pero los equipos afrontaron desafíos de viaje similares en 2018 en Rusia y en 2014 en Brasil.

La gran altitud también influye

La selección de Corea del Sur no tiene que salir de México para sus partidos de grupo, pero sí debe lidiar con la gran altitud tanto en Ciudad de México (unos 2.200 metros, 7.200 pies) como en Guadalajara (unos 1.500 metros, 4.900 pies).

Los surcoreanos realizaron entrenamientos específicos para adaptarse a la altitud, y el entrenador Hong Myung-bo dijo que eso “ayudó mucho”, aunque aun así no fue suficiente.

“En la segunda parte, creo que pudimos ver que todos estaban muy cansados”, manifestó Hong tras la remontada de su equipo ante la República Checa.

El calor y la humedad también podrían convertirse en un problema para muchos equipos que entrenan y juegan en ciudades de Estados Unidos como Houston, Dallas, Nueva York y Miami.

El delantero brasileño Vinícius Júnior se quejó de las condiciones tras el empate 1-1 con Marruecos el sábado en East Rutherford, Nueva Jersey.

“Por el clima, el calor, la cancha se seca demasiado rápido y el partido se atasca mucho y no podemos tener ritmo de juego”, reconoció el brasileño Vinicius Jr. “Eso nos dificulta porque queremos jugar, queremos mover el balón de lado a lado, y eso se interpone en nuestro juego. Pero vamos a tener que adaptarnos porque creo que será así durante toda la competencia, donde todos van a tener el mismo terreno de juego”.

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La periodista deportiva de AP Anne M. Peterson colaboró desde Vancouver.

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