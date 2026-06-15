Un mexicano que fue sorprendido haciendo un gesto ofensivo durante un partido del Mundial entre Corea del Sur y República Checa perdió su trabajo tras ser acusado de racismo.

Una youtuber coreana estaba grabando un video durante el partido en la ciudad de Guadalajara el viernes cuando el hombre sentado detrás de ella, posteriormente identificado como Ulises Fernando Bernal Miramontes, miró directamente a la cámara y se estiró las comisuras de los ojos en un gesto ampliamente considerado racista e insultante hacia las personas de ascendencia asiática.

La youtuber Yoon Su Jin, también conocida como Ino Cat, publicó posteriormente el video en su cuenta de Instagram. “Viajaste por todo el mundo para el Mundial”, escribió, “y sufriste racismo”.

El video recibió 511.000 “me gusta” según el último recuento y 66.000 comentarios.

“¡Qué horror!”, comentó un usuario. “Y luego se ríe como si hubiera contado el mejor chiste”.

“Como mexicano, lamento mucho esta situación y les ofrezco mis más sinceras disculpas”, señaló otro.

Tras la difusión viral del video, Bernal, presidente del Colegio de Ingenieros Geomáticos y Topógrafos del Estado de Jalisco, conocido comúnmente como Citgej, pidió disculpas por su comportamiento.

“Lamento sinceramente todo lo que provocó esta situación. Me tomé un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido y comprendo la responsabilidad que tengo en este momento”, dijo, y agregó que no quería justificarse ni debatir sobre diferentes interpretaciones.

"A lo largo de mi vida personal y profesional, siempre intenté tratar a los demás con respeto y seguiré trabajando para garantizar que mis acciones reflejen consistentemente esos valores", añadió.

Pavel Šulc se desmarca de Hwang In Beom durante el partido del Mundial entre Chequia y República de Corea, disputado en el estadio de Guadalajara, en México, el 11 de junio de 2026

Citgej, una asociación profesional de ingenieros especializados en topografía, cartografía y medición de terrenos, emitió un comunicado en el que expresaba su profundo pesar por el incidente y anunciaba el inicio de una investigación interna.

Posteriormente, la asociación confirmó que el señor Bernal había sido destituido de su cargo.

“De conformidad con nuestros estatutos y reglamentos, el asunto será revisado a través de los mecanismos internos correspondientes”, declaró el consejo de administración de Citgej en un comunicado.

El gremio hizo hincapié en que estaba comprometido con “promover una cultura de respeto, hospitalidad y convivencia sana para todas las personas”.

Traducción de Olivia Gorsin