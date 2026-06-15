Guía del Grupo K del Mundial 2026: Portugal es favorito; Cristiano y James Rodríguez buscan volver a brillar

Este grupo girará en torno a una estrella en declive que busca sacar partido a un último Mundial memorable, rodeado de jugadores más jóvenes que merecen un mayor protagonismo.

Pero dejemos de lado a James Rodríguez, la revelación de 2014 que sigue siendo manteniendo unida a una selección colombiana desequilibrada.

¿Qué impacto podrá tener Cristiano Ronaldo en una selección de Portugal repleta de talento? ¿Y qué haría falta para que Roberto Martínez lo deje de lado en favor de Gonçalo Ramos?

La República Democrática del Congo también podría abrirse camino fácilmente hasta los octavos de final, mientras que Uzbekistán presenta tantas incógnitas para el espectador promedio que generará intriga, si no una garantía de mucha emoción.

Partidos del Grupo K

(hora estándar central de México y hora estándar del este [EST])

Miércoles 17 de junio, 11:00 a. m. (1:00 p. m. EST):

Portugal vs. República Democrática del Congo – Houston

Jueves 18 de junio, 08:00 p. m. (10 p. m. EST):

Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México

Martes 23 de junio, 11:00 a. m. (1:00 p. m. EST):

Portugal vs. Uzbekistán - Houston

Miércoles 24 de junio, 08:00 p. m. (10 p. m. EST):

Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara

Domingo 28 de junio 05:30 p. m. (7 p. m. EST):

Colombia vs. Portugal - Miami

Domingo 28 de junio 05:30 p. m. (7 p. m. EST):

RD Congo vs. Uzbekistán - Atlanta

Portugal

Aunque aquellos que se obsesionan con el estrellato en lugar de con el hecho de que se trata de un deporte de equipo estarán deseando ver a Ronaldo enfrentarse a Lionel Messi en cuartos de final por primera vez en un Mundial, en caso de que ambos lleguen a esa fase como primeros de grupo, este es otro torneo en el que la gestión de la mayor estrella de Portugal será decisiva.

Si Roberto Martínez logra involucrarlo lo suficiente como para garantizar un mínimo de teatralidad sin comprometer su capacidad para ganar partidos, hay pocas razones por las que una plantilla tan repleta de talento no pueda llegar a las últimas etapas. Sin embargo, si Martínez insiste en dar prioridad a Ronaldo, es fácil imaginar que el equipo quede eliminado sin pena ni gloria.

Gonçalo Ramos puede haber sido utilizado con moderación por el París Saint-Germain esta temporada, pero parece encajar mucho mejor en la delantera, independientemente de su personalidad y estatus. Pocas selecciones cuentan con un centrocampista tan impresionante, mientras que la defensa es muy sólida.

open image in gallery Fernandes es una figura clave para Portugal ( Reuters )

Equipo

Entrenador: Roberto Martínez

Arqueros: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting)

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villareal), Tomas Araujo (Benfica)

Centrocampistas: Ruben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain)

Jugador estrella: Bruno Fernandes, Manchester United

Este genio de las asistencias, elegido por expertos y compañeros como el mejor jugador de la temporada de la Premier League por delante de varios jugadores del Arsenal, es también el rey de la creatividad en su selección, a pesar de la envidiable plantilla de mediapuntas con la que cuenta. Si logra sintonizar desde el principio con Ronaldo, o con quienquiera que juegue en la delantera, es muy probable que el equipo alcance el éxito.

Talento a seguir: João Neves, Paris Saint-Germain

Esta plantilla está repleta de nombres conocidos, por lo que resulta imposible nombrar a una revelación en el sentido más estricto. Sin embargo, el centrocampista del PSG parece ser el más propenso a alcanzar un nuevo nivel de reconocimiento mundial tras una temporada espectacular. Con tan solo 21 años, está destinado a consolidarse como uno de los mejores jóvenes centrocampistas del mundo y, sin duda alguna, como uno de los mejores jugadores de la liga.

Clasificación FIFA: 5.º

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 9/1

República Democrática del Congo

Cuando los Leopards participaron por única vez en un Mundial, en 1974 bajo el nombre de Zaire, eran el único representante de África. Esta vez son uno de los diez equipos y parece seguro que obtendrán mejores resultados.

No sería mucho pedir, teniendo en cuenta que hace 52 años el equipo no logró anotar ningún gol y recibió 14 en sus tres partidos de la fase de grupos, incluidos nueve ante Yugoslavia, pero Sébastien Desabre también traerá un equipo que debería estar imbuido de la confianza suficiente para llegar a los octavos de final si logran derrotar a Uzbekistán.

Axel Tuanzebe fue el héroe de una prolongada campaña de clasificación, al marcar el gol de la victoria en la prórroga de la eliminatoria intercontinental contra Jamaica, y es uno de los varios jugadores conocidos por los aficionados al fútbol de clubes inglés.

Noah Sadiki, recién salido de una impresionante temporada en el Sunderland, es vital en el mediocampo, mientras que Yoane Wissa, la estrella indiscutible, lleva el peso de encontrar algo de magia en el juego abierto para un equipo organizado y difícil de desarmar.

open image in gallery Sadiki podría destacar con la selección de la República Democrática del Congo ( AP )

Equipo

Entrenador: Sebastien Desabre

Arqueros: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre)

Defensas : Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky Bushiri (Hibernian), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)

Centrocampistas: Theo Bongonda (Spartak Moscú), Brian Cipenga (Castellón), Elia Meshack (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larissa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngalayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland)

Delanteros: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United)

Jugador estrella: Yoane Wissa, Newcastle United

El delantero llega a Estados Unidos tras una temporada frustrante en St James’ Park, donde el jugador de 29 años no logró destacar tras su fichaje millonario debido a una lesión de rodilla que le ha estado dando problemas. Ahora que está en forma, si consigue brillar como lo hizo en su última temporada en el Brentford, las posibilidades de que su selección supere la fase de grupos aumentarán de manera considerable.

Talento a seguir: Ngal’ayel Mukau, Lille

Uno de los varios jugadores nacidos en Bélgica que optaron por representar a la nación de sus antepasados, este centrompista de juego impecable destacó en el Lille esta temporada con una serie de jugadas completas que abarcaron todo el campo. A sus 21 años, parece un jugador capaz de hacer bien cualquier cosa, aunque todavía no deslumbre en un área específica.

Clasificación FIFA: 45.º

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 1000/1

Uzbekistán

Una selección con pocos nombres conocidos para los aficionados centrados en Europa, a excepción del defensa del Manchester City Abdukodir Khusanov, debe esperar que los mejores equipos de este grupo tropiecen.

Sin embargo, ¿es suficiente motivo de celebración llegar a su primer Mundial tras una serie de intentos fallidos?

Con Fabio Cannavaro, capitán de Italia en 2006, ahora al frente de un equipo que mantuvo su portería a cero en 10 de los 16 partidos de clasificación bajo el mando de su predecesor, Timur Kapadze, y con su jugador estrella siendo un defensa central, es fácil concluir que su mayor baza es mantener la solidez defensiva.

Catorce de los integrantes de la plantilla juegan en la liga nacional, que no comenzó sino hasta finales de febrero, mientras que otros cinco están en la primera división iraní, que ha estado suspendida desde la guerra. Por consiguiente, Cannavaro contará al menos con un grupo de jugadores que no resentirán el cansancio como sus homólogos europeos.

Hay que buscar cualquier ventaja, por mínima que sea, aunque el exganador del Balón de Oro se ha mostrado crítico anteriormente con la menor intensidad de la Superliga de Uzbekistán.

“Será muy difícil, pero lo que les he dicho a mis jugadores es que no tenemos nada que perder”, aseguró Cannavaro sobre las ambiciones de su equipo. Y agregó: “Solo les dije que lo disfruten. Tener esta oportunidad no es algo normal. Solo tenemos que pensar en disfrutarla”.

open image in gallery Cannavaro quiere que su equipo, que se esfuerza al máximo, disfrute de la experiencia ( Reuters )

Equipo

Entrenador: Fabio Cannavaro

Arqueros: Utkir Yusupov (Navbahor), Abduvohid Nematov (Nasaf), Botirali Ergashev (Neftchi)

Defensas: Rustam Ashurmatov (Esteghlal), Farrukh Sayfiev (Neftchi), Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor), Sherzod Nasrullaev (Nasaf), Umar Eshmurodov (Nasaf), Abdukodir Khusanov (Manchester City), Abdulla Abdullaev (Dibba), Bekhruz Karimov (Surkhon), Jakhongir Urozov (Dinamo Samarqand), Avazbek Ulmasaliev (AGMK)

Centrocampistas: Otabek Shukurov (Baniyas), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal), Odiljon Hamrobekov (Tractor), Oston Urunov (Persepolis), Jamshid Iskanderov (Neftchi), Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor), Abbosbek Fayzullaev (Istanbul Basaksehir), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Azizjon Ganiev (Al Bataeh), Sherzod Esanov (Bukhara)

Delanteros: Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), Igor Sergeev (Persepolis), Azizbek Amonov (Bukhara)

Jugador estrella: Abdukodir Khusanov, Manchester City

Tras un comienzo complicado, se ha adaptado perfectamente al City y es la figura clave en la plantilla de Cannavaro. El joven de 22 años debe estar en plena forma para enfrentarse a un trío de ataques complicados. Es probable que Khusanov forme pareja con el experimentado Rustam Ashurmatov, uno de los jugadores que militan en Irán y que ha contado con el favor de Cannavaro en los últimos amistosos a pesar de su falta de experiencia en clubes, pero no hay duda de quién es el jugador principal.

Talento a seguir: Abbosbek Fayzullaev, Istanbul Basaksehir

En una plantilla que carece de creatividad, el joven extremo podría llamar la atención tras una sólida temporada con el Istanbul Basaksehir. Su conexión con su compañero de equipo, el capitán de la selección nacional y máximo goleador histórico Eldo Shomurodov, será crucial si quieren dar la sorpresa. Shomurodov, de 30 años, marcó 22 goles en la Superliga turca, pero Fayzullaev será quien busque crearle oportunidades de gol.

Clasificación FIFA: 50.º

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 2000/1

Colombia

Tras haber vencido tanto a Argentina como a Brasil en la fase de clasificación, los Cafeteros regresan a su primer Mundial desde 2018 con grandes expectativas.

James, quien se perdió la edición en Rusia tras haber sido protagonista en Brasil, sigue siendo una pieza clave, impulsando a un equipo en el que Luis Díaz se ha convertido en el centro de atención. En la defensa hay potencial para la estabilidad sin mucho brillo. Jefferson Lerma ocupa la base del mediocampo junto a su compañero en el Crystal Palace, Daniel Muñoz, en una defensa en la que sigue figurando el exdefensa central del Tottenham Hotspur, Davinson Sánchez.

La experiencia es una de sus mayores virtudes: solo dos de los 26 integrantes de la plantilla tienen menos de 25 años, y una docena superan los 30, por lo que es poco probable que se dejen intimidar por ninguno de los equipos más glamurosos.

Sin embargo, un partido amistoso contra Francia en marzo moderó las expectativas. Fueron completamente superados, con tres goles en contra antes de recortar distancias al final del partido contra un equipo experimental que tenía en reserva a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y otros. La defensa debe ser más sólida si quieren llegar a otra cuartos de final.

open image in gallery Rodríguez se prepara para su último torneo mundial ( Reuters )

Equipo

Entrenador: Nestor Lorenzo

Arqueros: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional)

Defensas: Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes)

Centrocampistas: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)

Delanteros: Juan Camilo Hernández (Real Betis), Luis Díaz (Bayern Munich), Luis Suárez (Sporting), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), Jhon Córdoba (Krasnodar)

Jugador estrella: Luis Díaz, Bayern Múnich

Desde que dejó el Liverpool tras fichar con el Bayern de Múnich, el delantero dio un nuevo salto hacia la élite del fútbol mundial. En la fase de clasificación desempeñó un papel muy versátil, tanto de delantero centro como de extremo izquierdo, y contribuyó con siete goles; no es descabellado afirmar que existe la posibilidad de que termine este torneo como el mejor jugador de Sudamérica.

Talento a seguir: Luis Suárez, Sporting CP

Un jugador que ha madurado tarde y que ha hecho un trabajo más que adecuado al llenar el vacío que dejó Viktor Gyokeres en Lisboa. A nivel internacional, se le aclama como el tan esperado sustituto del máximo goleador Radamel Falcao, y contar con Díaz y Rodríguez para crear juego detrás de él podría significar un torneo muy provechoso.

Clasificación FIFA: 13.º

Probabilidades de ganar la Copa del Mundo: 40/1

Predicción

Portugal debería avanzar sin problemas, pero si Martínez mantiene a Ronaldo en el equipo, todo apunta a que este torneo será otro en el que no alcancen su máximo potencial. Si el entrenador encuentra la manera de utilizar a Ronaldo con moderación, sin herir su ego ni arriesgarse a generar conflictos, tienen el potencial para llegar hasta el final. Sin embargo, pocos creen que vaya a suceder. Como en muchos de estos grupos, la lucha por el segundo puesto es más difícil de predecir antes de que empiece el partido. Colombia tiene la calidad suficiente para llegar a octavos de final (el segundo de este grupo se enfrenta al segundo clasificado del grupo de Inglaterra), pero el ataque impredecible de la República Democrática del Congo también parece capaz de cautivar a los aficionados neutrales.