Guía del Grupo F del Mundial 2026: Japón, Suecia y Túnez amenazan el favoritismo de Países Bajos

Sobre el papel, el Grupo F se perfila como uno de los más atractivos del Mundial de 2026. Las cuatro selecciones llegan convencidas de que tienen opciones reales de avanzar a las rondas eliminatorias.

Puede que Países Bajos no cuente con la potencia ofensiva de otras generaciones, pero mantiene una notable calidad y experiencia en defensa y mediocampo. Por eso, parte como favorito para quedarse con el primer puesto del grupo. Sin embargo, tendrá que lidiar con la competencia de una talentosa selección de Japón, ubicada en el puesto 18 del ranking mundial; una Suecia que cuenta con delanteros de gran nivel; y una Túnez siempre difícil de derrotar.

El nuevo formato ampliado, con 48 equipos, también abre la puerta a un escenario curioso: podría resultar más conveniente terminar en el tercer lugar del grupo que en el segundo, ya que el segundo puesto probablemente implicaría un cruce con Brasil en los dieciseisavos de final. Al mismo tiempo, esto refuerza el incentivo por acabar en la cima de la zona, un factor que, sin duda, puede hacer que la lucha por la clasificación sea todavía más interesante.

Partidos del Grupo F

(hora estándar central de México y hora estándar del este [EST])

Domingo 14 de junio, 2:00 p. m. (4:00 p. m. EST):

Países Bajos 2-2 Japón – Estadio AT&T, Arlington

Domingo 14 de junio, 8:00 p. m. (10:00 p. m. EST):

Túnez 1-5 Suecia – Estadio BBVA, Guadalupe

Sábado 20 de junio, 11:00 a. m. (1:00 p. m. EST):

Países Bajos vs. Suecia – Estadio NRG, Houston

Sábado 20 de junio, 10:00 p. m. (domingo 21 de junio, 00:00 a. m. EST):

Japón vs. Túnez – Estadio BBVA, Guadalupe

Jueves 25 de junio, 5:00 p. m. (7:00 p. m. EST):

Suecia vs. Japón – Estadio AT&T, Arlington

Jueves 25 de junio, 5:00 p. m. (7:00 p m. EST):

Túnez vs. Países Bajos – Estadio Arrowhead, Kansas City

Países Bajos

Según la mayoría de las casas de apuestas, Países Bajos llega al Mundial como el octavo favorito al título. Sin embargo, existe una máxima recurrente en el fútbol: las defensas ganan torneos. Y pocas selecciones cuentan con una zaga tan sólida como la neerlandesa de cara a la cita de este verano en Norteamérica.

El capitán Virgil van Dijk liderará la defensa junto a Jurriën Timber, del Arsenal, en el centro de la zaga. Micky van de Ven, del Tottenham, ocupará el lateral izquierdo, mientras que Denzel Dumfries —a punto de incorporarse al Real Madrid procedente del Inter— apunta a ser el dueño de la banda derecha. Como si fuera poco, Ronald Koeman también dispone de alternativas de primer nivel, como Nathan Aké, del Manchester City; Jorrel Hato, del Chelsea; y Jan Paul van Hecke, del Brighton.

En el mediocampo, el seleccionador cuenta con otro de los grandes puntos fuertes del equipo. Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders conforman una línea de gran calidad técnica y experiencia. La nota negativa para los neerlandeses es la ausencia de Xavi Simons, descartado por lesión.

Resulta poco habitual en una selección de Países Bajos, pero las opciones en ataque parecen más limitadas que en otras épocas. Aun así, Donyell Malen atraviesa un gran momento. El delantero brilló durante su cesión en la Roma y marcó 14 goles desde que llegó procedente del Aston Villa en enero, por lo que perfila como el principal referente ofensivo del equipo.

open image in gallery Ryan Gravenberch durante un partido de las eliminatorias mundialistas con Países Bajos ( Getty )

Equipo

Porteros: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland) y Bart Verbruggen (Brighton)

Defensores: Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Jorrel Hato (Chelsea), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool) y Jan Paul van Hecke (Brighton)

Centrocampistas: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV Eindhoven), Quinten Timber (Marsella) y Mats Wieffer (Brighton)

Delanteros: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham) y Wout Weghorst (Ajax)

Entrenador: Ronald Koeman

Jugador estrella: Ryan Gravenberch (Liverpool)

El mediocampista del Liverpool quizá no completó una temporada a la altura de las enormes expectativas que genera, pero, cuando está en plenitud física, figura entre los mejores del mundo en su posición. Su aporte será fundamental tanto para brindar equilibrio y proteger a la defensa como para iniciar las transiciones y conducir al equipo hacia campo rival.

Talento a seguir: Crysencio Summerville (West Ham)

A sus 24 años, el extremo ya es un nombre familiar para los aficionados de la Premier League. Ahora tendrá la oportunidad de presentarse ante una audiencia global y podría convertirse en una de las revelaciones del torneo gracias a su velocidad, desequilibrio y habilidad en el uno contra uno.

Clasificiación FIFA: 8.º

Favoritismo en las apuestas: 20/1, según las últimas cuotas publicadas por The Independent a través de OddsJam.

Japón

Japón ha escalado posiciones en el ranking mundial durante los últimos años y llega a esta Copa del Mundo instalado entre las 20 mejores selecciones del planeta. Sus apariciones consecutivas en las fases eliminatorias, sumadas a las resonantes victorias sobre Alemania y España en Qatar 2022, confirmaron que tiene las herramientas para competir de igual a igual con las principales potencias.

El seleccionador Hajime Moriyasu ha construido un equipo ordenado, intenso y técnicamente refinado. Esa combinación quedó en evidencia en marzo, cuando Japón derrotó a Inglaterra en Wembley. Por eso, no sorprende que muchos lo señalen como uno de los candidatos a convertirse en la gran revelación del torneo.

La mayoría de sus futbolistas milita en ligas europeas, y uno de los nombres más destacados de la temporada fue el de Ayase Ueda. El delantero del Feyenoord conquistó la Bota de Oro de la Eredivisie tras marcar 25 goles en 31 partidos, un registro que lo consolida como la principal referencia ofensiva del equipo.

La gran noticia negativa para los japoneses es la ausencia de Kaoru Mitoma. El atacante del Brighton sufrió una lesión que lo dejó fuera del Mundial, una baja sensible para una selección que suele apoyarse en su velocidad y capacidad de desequilibrio para marcar diferencias en ataque.

open image in gallery Ayase Ueda será la principal referencia ofensiva de Japón en este Mundial ( Reuters )

Equipo

Porteros: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima) y Zion Suzuki (Parma)

Defensores: Yuto Nagatomo (FC Tokio), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Múnich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen) y Junosuke Suzuki (FC Copenhague)

Centrocampistas: Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds), Kaishu Sano (Mainz) y Takefusa Kubo (Real Sociedad)

Delanteros: Ayase Ueda (Feyenoord), Keito Nakamura (Stade de Reims), Ito Suzuki (Friburgo), Kento Shiode (Wolfsburgo) y Keisuke Goto (Sint-Truiden)

Entrenador: Hajime Moriyasu

Jugador estrella: Ayase Ueda (Feyenoord)

Pocas selecciones llegan al Mundial con un delantero en un momento tan dulce. Después de conquistar la Bota de Oro de la Eredivisie, Ueda aterriza en Norteamérica como la principal amenaza ofensiva de Japón y uno de los atacantes más en forma del torneo.

Talento a seguir: Zion Suzuki (Parma)

El joven guardameta ya se consolidó como titular tanto en el Parma como en la selección japonesa. Este será su primer Mundial y tendrá la oportunidad de confirmar por qué es considerado una de las mayores promesas del fútbol asiático.

Clasificación FIFA: 18.º

Favoritismo en las apuestas: 66/1

Suecia

Suecia protagonizó una decepcionante fase de clasificación y no consiguió su boleto al Mundial por la vía directa. Sin embargo, encontró una segunda oportunidad en la repesca de la Liga de Naciones y no la desaprovechó. Viktor Gyökeres marcó el gol de la victoria a los 88 minutos ante Polonia, en Estocolmo, y selló el regreso de los suecos a una Copa del Mundo.

Graham Potter asumió el cargo en noviembre tras la salida de Jon Dahl Tomasson y condujo al equipo hacia el éxito en la repesca. Ahora afronta un reto aún mayor: guiar a Suecia a través de uno de los grupos más exigentes del torneo.

Para lograrlo, cuenta con un ataque capaz de competir con cualquiera. Alexander Isak y Gyökeres forman una de las duplas ofensivas más temibles de este Mundial, mientras que la velocidad y el desequilibrio de Anthony Elanga añaden una amenaza constante por las bandas. Suecia confía en que su poder de fuego marque la diferencia y le permita abrirse paso hacia las rondas eliminatorias.

open image in gallery Viktor Gyökeres celebra la clasificación de Suecia al Mundial tras marcar el gol decisivo en la repesca ( Reuters )

Equipo

Porteros: Kristoffer Nordfeldt (AIK), Viktor Johansson (Stoke) y Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Defensores: Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Victor Lindelöf (Aston Villa), Isak Hien (Atalanta), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjällby AIF), Gustaf Lagerbielke (Braga), Gabriel Gudmundsson (Leeds), Herman Johansson (FC Dallas), Hjalmar Ekdal (Burnley) y Erik Smith (St. Pauli)

Centrocampistas: Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Mattias Svanberg (VfL Wolfsburgo), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise), Jesper Karlström (Udinese), Benjamin Nygren (Celtic) y Ken Sema (Pafos)

Delanteros: Taha Ali (Malmö FF), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyökeres (Arsenal), Gustaf Nilsson (Club Brujas), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel) y Alexander Isak (Liverpool)

Entrenador: Graham Potter

Jugador estrella: Viktor Gyökeres (Arsenal)

Sus cuatro goles en dos partidos fueron decisivos para que Suecia sellara su clasificación al Mundial. Además, ante los problemas físicos que arrastró Alexander Isak durante parte de la temporada, gran parte de las esperanzas ofensivas del equipo recaerán sobre el delantero del Arsenal, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Talento a seguir: Yasin Ayari (Brighton)

A sus 22 años, es uno de los futbolistas más jóvenes de la convocatoria sueca, pero ya cuenta con una valiosa experiencia internacional. Suma 21 partidos y tres goles con su selección, y también dejó una grata impresión con el Brighton durante una destacada campaña en la Premier League. Su despliegue, criterio con el balón y capacidad para sostener el mediocampo lo convierten en un nombre a tener en cuenta.

Clasificación FIFA: 38.º

Favoritismo en las apuestas: 125/1, según las últimas cuotas publicadas por The Independent a través de OddsJam.

Túnez

Túnez llega a este Mundial como la selección menos favorecida del Grupo F, pero eso no significa que deba ser subestimada. Hace cuatro años sorprendió al derrotar a Francia en Qatar y, a lo largo de los últimos torneos, demostró una y otra vez que es un rival incómodo. Su clasificación a la Copa del Mundo sin recibir un solo gol es otra prueba de su solidez.

El seleccionador Sabri Lamouchi todavía atraviesa una etapa de adaptación tras asumir el cargo en enero. No obstante, los primeros indicios apuntan a que apostará por una línea defensiva de cuatro y dará mayor protagonismo a una nueva generación de futbolistas.

El gran objetivo de Túnez es alcanzar por primera vez la fase eliminatoria de un Mundial. El nuevo formato, ampliado a 48 selecciones, podría jugar a su favor: con ocho de los mejores terceros avanzando a los dieciseisavos de final, una sola victoria podría bastar para mantener vivo el sueño de la clasificación.

Además, existe otro factor que podría beneficiar a los tunecinos. Por sus características y experiencia competitiva, es posible que estén mejor preparados que algunos de sus rivales del Grupo F para afrontar las altas temperaturas del verano norteamericano.

open image in gallery Hannibal Mejbri es el jugador clave de Túnez en este Mundial ( Getty )

Equipo

Porteros: Sabri Ben Hessen (Étoile du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain) y Aymen Dahmen (CS Sfaxien)

Defensores: Ali Abdi (Niza), Adem Arous (Kasımpaşa), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance), Dylan Bronn (Servette), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrköping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient) y Yan Valery (Young Boys)

Centrocampistas: Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa), Anis Ben Slimane (Norwich), Ismael Gharbi (Augsburgo), Rani Khedira (Union Berlín), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley) y Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)

Delanteros: Elias Achouri (FC Copenhague), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Majachkalá), Elias Saad (Hannover 96) y Sebastian Tounekti (Celtic)

Entrenador: Sabri Lamouchi

Jugador estrella: Hannibal Mejbri (Burnley)

Aunque apenas tiene 23 años, el mediocampista ya se consolidó como una de las figuras más importantes de la selección tunecina. Su energía, personalidad y capacidad para influir en ambos costados del juego lo convierten en el futbolista llamado a marcar diferencias si Túnez aspira a dar la sorpresa.

Talento a seguir: Ismael Gharbi (Augsburgo)

Desde su etapa en las categorías inferiores del Paris Saint-Germain fue señalado como una de las grandes promesas del fútbol tunecino. Sin embargo, su progresión perdió impulso tras sus pasos por Braga y Augsburgo. A sus 22 años, este Mundial representa una oportunidad inmejorable para confirmar el talento que despertó tantas expectativas.

Clasificación FIFA: 46.°

Favoritismo en las apuestas: 500/1

Predicción del Grupo F

Países Bajos parece tener los argumentos suficientes para terminar en lo más alto del Grupo F, aunque el camino hacia el primer puesto dista de ser sencillo. La verdadera incógnita está en la pelea por la segunda plaza, una disputa que bien podría resolverse en la última jornada, cuando Suecia y Japón se enfrenten en un duelo que promete ser decisivo.

La balanza se inclina ligeramente a favor de Suecia. La ausencia de Kaoru Mitoma resta profundidad y desequilibrio al ataque japonés, un factor que podría resultar determinante en un grupo tan parejo. Aun así, Japón tendría opciones de avanzar como uno de los mejores terceros gracias al nuevo formato del torneo.

Túnez, por su parte, cuenta con recursos para complicarles la vida a todos sus rivales, pero parte un escalón por debajo y podría quedarse a las puertas de la clasificación.

Traducción de Leticia Zampedri