Jordan Henderson habla sobre su extraña lesión al reincorporarse a la concentración de Inglaterra para el Mundial

Jordan Henderson rompió el silencio tras sufrir una extraña fractura de brazo durante las celebraciones posteriores al partido de octavos de final en el que Inglaterra venció a México.

Henderson, suplente sin jugar en la victoria 3-2 en el Estadio Azteca, se resbaló al intentar saltar por encima de una valla publicitaria después del partido y cayó mal, por lo que los médicos acudieron rápidamente en su ayuda.

Sus compañeros de la selección inglesa, preocupados, se reunieron a su alrededor mientras recibía atención médica. A Henderson se le administró oxígeno antes de ser trasladado en camilla.

El padre del jugador de 36 años confirmó que Henderson se había “destrozado completamente” el antebrazo, y no solo la muñeca, como se informó anteriormente, y que el centrocampista del Brentford ya fue operado con éxito.

“¡Cirugía realizada! Preparémonos para la gran cita del sábado”, publicó Henderson en Instagram.

“Muchas gracias a todo el personal que me atendió en el Instituto Ortopédico de Kansas City. En especial a los tres cirujanos que realizaron la operación”.

Henderson ya regresó a la concentración de Inglaterra en Kansas City, donde permanecerá durante el resto de su participación en la Copa del Mundo, a pesar de haber sido descartado para el torneo debido a la lesión.

No se esperaba que Henderson desempeñara un papel importante en el terreno de juego con Inglaterra durante este Mundial, ya que su experiencia lo convertía más bien en una figura valiosa dentro del vestuario.

Sin embargo, sí participó con la selección inglesa; entró desde el banquillo contra Panamá, y así se convirtió en el primer jugador inglés en disputar cuatro Copas del Mundo.

Inglaterra se enfrenta a Noruega en su partido de cuartos de final el sábado, tras haber vencido a Brasil para alcanzar los cuartos de final.

Traducción de Olivia Gorsin