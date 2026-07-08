Egipto exige a la FIFA sanciones para los árbitros del Mundial por presunto trato desigual frente a Argentina

Egipto presentó una queja formal ante la FIFA en la que pidió la exclusión del equipo arbitral del Mundial tras la polémica derrota de su selección ante Argentina.

La vigente campeona remontó un 2-0 en contra para imponerse 3-2 en los octavos de final. Durante el partido, Egipto sufrió la anulación de un gol en una decisión controvertida y también protestó por una presunta falta en la jugada que terminó con el gol de la victoria de Enzo Fernández.

Mostafa Ziko vio cómo le anulaban un tanto cuando Egipto ganaba 1-0. Más tarde, Mohamed Salah reclamó un penal antes de que la Albiceleste iniciara el contraataque que culminó con el gol de cabeza de Fernández en el tiempo de descuento.

La Federación Egipcia de Fútbol (EFA) confirmó que presentó una denuncia ante la FIFA con el objetivo de "preservar la justicia y la integridad de la competición".

Según informó BBC Sport, el comunicado de la EFA señala: "Hany Abou Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, presentó una queja ante la FIFA para solicitar una investigación sobre el árbitro francés François Letexier, tras los graves errores arbitrales cometidos por el equipo arbitral y el doble rasero que provocaron la derrota de la selección egipcia y su eliminación del Mundial".

La federación también cuestionó el "uso indebido del VAR" y aseguró que el partido "planteó serias dudas sobre la coherencia y la imparcialidad de las decisiones que influyeron directamente en el desarrollo del juego".

Además, pidió una investigación sobre el equipo arbitral por "insistir en no revisar algunas de las imágenes" pese a lo que calificó como "errores flagrantes", y denunció un supuesto "acto de discriminación contra la selección nacional de Egipto".

"La federación reafirma su compromiso de defender los derechos de la selección nacional y su disposición a adoptar todas las medidas previstas en el reglamento para preservar la justicia y la integridad de la competición", concluyó el comunicado.

Egipto pide que el árbitro François Letexier sea expulsado del Mundial ( PA )

The Independent se puso en contacto con la FIFA para solicitar una respuesta sobre las acusaciones.

La denuncia de la federación egipcia se conoció después de que Mostafa Ziko, autor de uno de los goles de Egipto, asegurara que el Mundial estaba "amañado" y que el torneo estaba "hecho para Argentina".

"El árbitro no fue justo", dijo un Ziko visiblemente molesto al término del partido. "La injusticia fue evidente".

"Hicimos un muy buen trabajo en el inicio del partido. Hubo injusticia desde el principio. Ni siquiera una ventaja de 2-0 fue suficiente para vencer a Argentina".

"Está claro que este torneo está amañado. Pero Dios nos basta".

Por su parte, el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, afirmó que "nunca volverá a ver un Mundial, porque no hay justicia en esta competición".

Tras eliminar a Egipto e impedir que alcanzara por primera vez los cuartos de final de un Mundial, Argentina enfrentará a Suiza este sábado en Kansas City.

Traducción de Leticia Zampedri