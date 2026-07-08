El técnico de Francia Didier Deschamps dice que falló la apelación de Olise por amarilla del Mundial

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, afirmó que la apelación de su selección a la controversial tarjeta amarilla mostrada a la estrella Michael Olise durante la victoria en octavos de final del Mundial ante Paraguay fue rechazada el miércoles por la FIFA.

“No hubo ningún cambio en lo que respecta a la tarjeta amarilla de Olise”, señaló Deschamps. “Recibimos esta mañana la decisión de la FIFA de que se mantenía la tarjeta amarilla”.

Esto significa que, si Olise recibiera otra tarjeta amarilla durante el duelo de cuartos de final de Francia contra Marruecos el jueves, sería suspendido para un posible partido de semifinales.

La federación del país apeló la infracción sancionada a Olise a los 97 minutos de la victoria 1-0 sobre Paraguay, tras su altercado con Matías Galarza.

Galarza cayó al suelo durante un forcejeo entre ambos jugadores, aunque las repeticiones de video solo parecían mostrar a Olise sujetando la camiseta del paraguayo antes de que este se desplomara sobre el césped.

La apelación se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizara una llamada telefónica la semana pasada al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para argumentar que el delantero de Folarin Balogun no debía haber sido suspendido para el partido del lunes contra Bélgica debido a una tarjeta roja en un encuentro de la semana anterior. La FIFA levantó la suspensión y autorizó a Balogun a jugar.

La decisión, en última instancia, no ayudó al equipo de Estados Unidos, que quedó eliminado del Mundial con una derrota 4-1 ante Bélgica, a pesar de que Balogun jugó.

El estado de la apelación de Olise fue una de las primeras preguntas que le hicieron a Deschamps el miércoles, mientras su equipo se prepara para su cuarta aparición consecutiva en cuartos de final de la Copa del Mundo. Con una victoria, Francia seguiría encaminada a convertirse en apenas la tercera nación en alcanzar las semifinales en tres torneos consecutivos, uniéndose a Alemania (cuatro de 2002 a 2014 y tres de 1982 a 1990) y Brasil (tres de 1994 a 2002).

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí