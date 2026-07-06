Federación belga impugnará decisión de FIFA de habilitar a Balogun en el Mundial

La federación belga de fútbol exigió explicaciones a la FIFA sobre una decisión que permitió al delantero estadounidense Folarin Balogun jugar en el Mundial pese a haber recibido una tarjeta roja en su anterior partido.

Bélgica se enfrenta a Estados Unidos más tarde el lunes por una plaza en los cuartos de final.

La federación belga manifestó que aún no ha recibido ni “la decisión de la FIFA ni ninguna explicación sobre este asunto. En estas circunstancias, no le queda más remedio que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido”.

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