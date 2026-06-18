Mundial 2026: Inglaterra, Argentina y Francia marcan el ritmo en la primera fecha
Tras la primera jornada del Mundial de 2026, así marchan las posiciones
La Copa Mundial de 2026 ya está en marcha y todos los equipos disputaron su primer partido del torneo en Norteamérica.
Tras una preparación marcada por la controversia, los intereses económicos y los conflictos, la primera jornada dejó actuaciones que captaron la atención de los aficionados. Selecciones como Francia y la vigente campeona, Argentina, reafirmaron su condición de candidatas al título.
Aunque la fase de grupos apenas comienza y todavía pueden producirse muchos cambios, así quedan ubicadas las selecciones en el ranking de poder del Mundial 2026 elaborado por The Independent, junto con un análisis más detallado de los 10 primeros puestos.
La clasificación se elaboró a partir de una combinación entre la posición de cada selección en el ranking mundial y su rendimiento en la Copa Mundial de 2026.
1. Argentina 🇦🇷
Tras la primera jornada, bien podría decirse que Lionel Messi encabeza esta lista. Argentina inició la defensa de su título mundial con un plantel que generaba algunas dudas, ya que la nueva generación de jugadores aún no ha logrado destacar como lo hizo el equipo campeón en Qatar.
Sin embargo, la fórmula que le dio éxito hace cuatro años sigue funcionando: darle el balón a Messi y dejar que marque la diferencia. El capitán argentino firmó un brillante triplete ante Argelia, una actuación que provocó lágrimas de emoción al igualar el récord histórico de goles en Mundiales de Miroslav Klose.
Con tres puntos ya en su cuenta, Argentina dio un paso firme en el torneo y alimentó las expectativas de conquistar un segundo título mundial consecutivo.
2. Francia 🇫🇷
De un récord a otro, Kylian Mbappé acaparó los reflectores en la victoria de Francia sobre Senegal al superar la marca histórica de goles de Pelé en los Mundiales.
Con apenas 27 años, el delantero francés ya inició su camino en busca de una tercera final de la Copa del Mundo. Sobre el papel, Senegal parecía representar una prueba exigente para Les Bleus. Sin embargo, tras una primera mitad discreta del equipo dirigido por Didier Deschamps, Francia elevó su nivel después del descanso y su potente ataque la encaminó hacia una contundente victoria.
Ni siquiera una de las decisiones más polémicas del VAR en lo que va del torneo, que privó a Mbappé de un penal aparentemente claro cuando el marcador aún estaba 0-0, logró alterar el rumbo de Francia hacia un debut ideal.
3. Inglaterra 🏴
Sí, es demasiado pronto para pensar que Inglaterra pondrá fin este verano a los 60 años de espera por un nuevo título mundial. Sin embargo, el equipo de Thomas Tuchel dejó una impresión positiva en su estreno en Estados Unidos.
Harry Kane respondió a las actuaciones de Lionel Messi y Kylian Mbappé con un doblete decisivo en la victoria por 4-2 sobre una siempre complicada Croacia en Arlington.
Eso sí, Inglaterra dejó algunas dudas al desperdiciar la ventaja en dos ocasiones durante el primer tiempo, una situación que llevó a Tuchel a exigir una reacción de sus jugadores durante el descanso. Aun así, los ingleses terminaron imponiéndose con relativa comodidad ante el rival que, al menos sobre el papel, parecía el más difícil de su grupo. Para una primera presentación, poco más se podía pedir.
4. España 🇪🇸
España, una de las grandes favoritas al título para los redactores de Indy Sport, tuvo un inicio complicado tras empatar 0-0 con Cabo Verde, que debutó en la competición.
Ese resultado le impidió alcanzar el primer puesto de nuestro ranking, una posición que probablemente habría ocupado con una victoria. Sin embargo, cabe considerar las dificultades que enfrentó el equipo debido a los problemas físicos que afectaron a varios jugadores en su estreno.
Tanto Lamine Yamal como Nico Williams comenzaron el partido en el banquillo, aunque ambos ingresaron en la segunda mitad. Su participación, aunque breve, dejó la impresión de que podrían asumir un papel más relevante durante el resto de la fase de grupos.
5. Alemania 🇩🇪
Anotar siete goles en el debut mundialista, igualando un récord histórico del torneo que se mantenía desde hace 20 años, parece una credencial suficiente para encabezar cualquier clasificación. Sin embargo, Alemania ocupa el quinto lugar debido al nivel de su rival.
Curazao, una pequeña nación caribeña cuya presencia en el Mundial ya es una de las grandes sorpresas del torneo, incluso logró inquietar a los cuatro veces campeones del mundo. De hecho, empató el partido en el minuto 21 y puso a prueba a los dirigidos por Julian Nagelsmann durante varios pasajes del encuentro.
Después de ese susto, Alemania reaccionó con autoridad y marcó seis goles más, una muestra del poder ofensivo que no exhibía con tanta contundencia desde hace años.
Si consigue repetir ese nivel frente a rivales como Ecuador o Costa de Marfil, entonces habrá razones de peso para considerar seriamente las aspiraciones de la selección alemana.
6. Portugal 🇵🇹
La famosa frase “deja el fútbol antes de que el fútbol te deje a ti” volvió a cobrar fuerza tras la actuación de Cristiano Ronaldo en el debut de Portugal. A sus 40 años, el capitán portugués tuvo una noche discreta y contribuyó poco en ataque durante el empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo.
Portugal cuenta con una plantilla capaz de llegar lejos en este Mundial. Sin embargo, la presencia de alternativas como Gonçalo Ramos, una de las revelaciones de 2022, abre el debate sobre si la insistencia en mantener a Ronaldo como titular beneficia realmente al equipo de Roberto Martínez.
Por ahora, Portugal ocupa una posición más baja de la que su talento sugiere en nuestro ranking.
7. Brasil 🇧🇷
Brasil, otra de las selecciones señaladas como favorita, también vio afectada su posición en la clasificación tras un debut poco convincente. El equipo mostró poca fluidez frente a Marruecos y bien pudo haber comenzado el torneo con una derrota de no ser por la inspiración de Vinicius Jr.
Ahora, los dirigidos por Carlo Ancelotti necesitan ajustar varios aspectos de su juego. Después de esta actuación, Brasil dejó más dudas que certezas y corre el riesgo de convertirse en una de las grandes decepciones del Mundial si no mejora en los próximos partidos.
8. Marruecos 🇲🇦
Ahora es el turno de los campeones africanos, cuya posición en el ranking se vio favorecida por el gran partido que disputaron ante un rival ubicado por encima de ellos. Marruecos está lejos de ser una selección con pocas opciones en este Mundial, los semifinalistas de 2022 ocupan el séptimo puesto del ranking de la FIFA, pero su actuación frente a Brasil dejó una impresión muy positiva.
De hecho, el conjunto marroquí fue superior durante varios pasajes del encuentro y complicó a la Canarinha, la selección más laureada de la historia y aspirante a conquistar su sexto título mundial. Con ese desempeño, Marruecos ya dejó una clara señal de sus aspiraciones en el torneo.
9. Estados Unidos 🇺🇸
¡Estados Unidos arrancó con todo! Los anfitriones comenzaron el Mundial de gran forma y su contundente actuación ante Paraguay alimentó el entusiasmo de los aficionados.
Folarin Balogun fue la gran figura del encuentro. El delantero marcó dos goles y lideró el dominio del equipo de Mauricio Pochettino en la victoria por 4-1, al aportar la mitad de las anotaciones de su selección.
Todavía está por verse cómo responderá Estados Unidos frente a rivales de mayor exigencia. Sin embargo, después de una presentación tan convincente, las expectativas en torno al equipo crecieron de forma considerable. Por ahora, los anfitriones se ganaron con méritos un lugar destacado en nuestro primer ranking de poder del Mundial.
10. Suecia 🇸🇪
Suecia no parecía destinada a estar en esta Copa del Mundo después de terminar última en su grupo de clasificación y perder ambos partidos ante Kosovo. Sin embargo, aprovechó su oportunidad en el repechaje, al que accedió a través de la Liga de Naciones, y ahora está en Estados Unidos.
A juzgar por su debut, los suecos llegaron para competir. Alexander Isak y Viktor Gyökeres recuperaron su olfato goleador y lideraron una contundente victoria sobre Túnez, en un partido que dejó muy golpeada a la selección africana.
Con ese resultado, Suecia quedó en una posición favorable para avanzar a la siguiente fase. Además, el equipo dirigido por Graham Potter dejó una de las mejores impresiones de la primera jornada y alimentó las expectativas de una destacada actuación en el torneo.
Equipos 11-48
11. Países Bajos
12. Japón
13. Noruega
14. México
15. Bélgica
16. Costa de Marfil
17. Corea del Sur
18. Senegal
19. Croacia
20. Uruguay
21. Australia
22. Suiza
23. Colombia
24. Austria
25. Escocia
26. Ghana
27. Egipto
28. Ecuador
29. República Democrática del Congo
30. República Checa
31. Turquía
32. Cabo Verde
33. Arabia Saudita
34. Canadá
35. Qatar
36. Bosnia y Herzegovina
37. Argelia
38. Irán
39. Nueva Zelanda
40. Paraguay
41. Panamá
42. Uzbekistán
43. Jordania
44. Sudáfrica
45. Haití
46. Irak
47. Curazao
48. Túnez
Traducción de Leticia Zampedri
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