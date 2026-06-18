Mundial 2026: Inglaterra, Argentina y Francia marcan el ritmo en la primera fecha

La Copa Mundial de 2026 ya está en marcha y todos los equipos disputaron su primer partido del torneo en Norteamérica.

Tras una preparación marcada por la controversia, los intereses económicos y los conflictos, la primera jornada dejó actuaciones que captaron la atención de los aficionados. Selecciones como Francia y la vigente campeona, Argentina, reafirmaron su condición de candidatas al título.

Aunque la fase de grupos apenas comienza y todavía pueden producirse muchos cambios, así quedan ubicadas las selecciones en el ranking de poder del Mundial 2026 elaborado por The Independent, junto con un análisis más detallado de los 10 primeros puestos.

La clasificación se elaboró a partir de una combinación entre la posición de cada selección en el ranking mundial y su rendimiento en la Copa Mundial de 2026.

1. Argentina 🇦🇷

open image in gallery Lionel Messi anotó un triplete para Argentina en su debut ante Argelia ( Getty )

Tras la primera jornada, bien podría decirse que Lionel Messi encabeza esta lista. Argentina inició la defensa de su título mundial con un plantel que generaba algunas dudas, ya que la nueva generación de jugadores aún no ha logrado destacar como lo hizo el equipo campeón en Qatar.

Sin embargo, la fórmula que le dio éxito hace cuatro años sigue funcionando: darle el balón a Messi y dejar que marque la diferencia. El capitán argentino firmó un brillante triplete ante Argelia, una actuación que provocó lágrimas de emoción al igualar el récord histórico de goles en Mundiales de Miroslav Klose.

Con tres puntos ya en su cuenta, Argentina dio un paso firme en el torneo y alimentó las expectativas de conquistar un segundo título mundial consecutivo.

2. Francia 🇫🇷

open image in gallery Kylian Mbappé brilló con Francia y superó la marca histórica de goles de Pelé en los Mundiales ( Getty )

De un récord a otro, Kylian Mbappé acaparó los reflectores en la victoria de Francia sobre Senegal al superar la marca histórica de goles de Pelé en los Mundiales.

Con apenas 27 años, el delantero francés ya inició su camino en busca de una tercera final de la Copa del Mundo. Sobre el papel, Senegal parecía representar una prueba exigente para Les Bleus. Sin embargo, tras una primera mitad discreta del equipo dirigido por Didier Deschamps, Francia elevó su nivel después del descanso y su potente ataque la encaminó hacia una contundente victoria.

Ni siquiera una de las decisiones más polémicas del VAR en lo que va del torneo, que privó a Mbappé de un penal aparentemente claro cuando el marcador aún estaba 0-0, logró alterar el rumbo de Francia hacia un debut ideal.

3. Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

open image in gallery Harry Kane anotó dos goles en el debut de Inglaterra en la Copa del Mundo ( PA )

Sí, es demasiado pronto para pensar que Inglaterra pondrá fin este verano a los 60 años de espera por un nuevo título mundial. Sin embargo, el equipo de Thomas Tuchel dejó una impresión positiva en su estreno en Estados Unidos.

Harry Kane respondió a las actuaciones de Lionel Messi y Kylian Mbappé con un doblete decisivo en la victoria por 4-2 sobre una siempre complicada Croacia en Arlington.

Eso sí, Inglaterra dejó algunas dudas al desperdiciar la ventaja en dos ocasiones durante el primer tiempo, una situación que llevó a Tuchel a exigir una reacción de sus jugadores durante el descanso. Aun así, los ingleses terminaron imponiéndose con relativa comodidad ante el rival que, al menos sobre el papel, parecía el más difícil de su grupo. Para una primera presentación, poco más se podía pedir.

4. España 🇪🇸

open image in gallery España, una de las favoritas al título, no pasó del empate ante Cabo Verde en su estreno ( Reuters )

España, una de las grandes favoritas al título para los redactores de Indy Sport, tuvo un inicio complicado tras empatar 0-0 con Cabo Verde, que debutó en la competición.

Ese resultado le impidió alcanzar el primer puesto de nuestro ranking, una posición que probablemente habría ocupado con una victoria. Sin embargo, cabe considerar las dificultades que enfrentó el equipo debido a los problemas físicos que afectaron a varios jugadores en su estreno.

Tanto Lamine Yamal como Nico Williams comenzaron el partido en el banquillo, aunque ambos ingresaron en la segunda mitad. Su participación, aunque breve, dejó la impresión de que podrían asumir un papel más relevante durante el resto de la fase de grupos.

5. Alemania 🇩🇪

open image in gallery Alemania goleó a Curazao tras superar un breve susto ante la selección caribeña ( Reuters )

Anotar siete goles en el debut mundialista, igualando un récord histórico del torneo que se mantenía desde hace 20 años, parece una credencial suficiente para encabezar cualquier clasificación. Sin embargo, Alemania ocupa el quinto lugar debido al nivel de su rival.

Curazao, una pequeña nación caribeña cuya presencia en el Mundial ya es una de las grandes sorpresas del torneo, incluso logró inquietar a los cuatro veces campeones del mundo. De hecho, empató el partido en el minuto 21 y puso a prueba a los dirigidos por Julian Nagelsmann durante varios pasajes del encuentro.

Después de ese susto, Alemania reaccionó con autoridad y marcó seis goles más, una muestra del poder ofensivo que no exhibía con tanta contundencia desde hace años.

Si consigue repetir ese nivel frente a rivales como Ecuador o Costa de Marfil, entonces habrá razones de peso para considerar seriamente las aspiraciones de la selección alemana.

6. Portugal 🇵🇹

open image in gallery Cristiano Ronaldo no logró destacar en el debut de Portugal ( Getty )

La famosa frase “deja el fútbol antes de que el fútbol te deje a ti” volvió a cobrar fuerza tras la actuación de Cristiano Ronaldo en el debut de Portugal. A sus 40 años, el capitán portugués tuvo una noche discreta y contribuyó poco en ataque durante el empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo.

Portugal cuenta con una plantilla capaz de llegar lejos en este Mundial. Sin embargo, la presencia de alternativas como Gonçalo Ramos, una de las revelaciones de 2022, abre el debate sobre si la insistencia en mantener a Ronaldo como titular beneficia realmente al equipo de Roberto Martínez.

Por ahora, Portugal ocupa una posición más baja de la que su talento sugiere en nuestro ranking.

7. Brasil 🇧🇷

open image in gallery La floja actuación de Brasil en su estreno le pasó factura en la clasificación ( Getty )

Brasil, otra de las selecciones señaladas como favorita, también vio afectada su posición en la clasificación tras un debut poco convincente. El equipo mostró poca fluidez frente a Marruecos y bien pudo haber comenzado el torneo con una derrota de no ser por la inspiración de Vinicius Jr.

Ahora, los dirigidos por Carlo Ancelotti necesitan ajustar varios aspectos de su juego. Después de esta actuación, Brasil dejó más dudas que certezas y corre el riesgo de convertirse en una de las grandes decepciones del Mundial si no mejora en los próximos partidos.

8. Marruecos 🇲🇦

open image in gallery Marruecos dejó mejores sensaciones que Brasil en su enfrentamiento mundialista ( Reuters )

Ahora es el turno de los campeones africanos, cuya posición en el ranking se vio favorecida por el gran partido que disputaron ante un rival ubicado por encima de ellos. Marruecos está lejos de ser una selección con pocas opciones en este Mundial, los semifinalistas de 2022 ocupan el séptimo puesto del ranking de la FIFA, pero su actuación frente a Brasil dejó una impresión muy positiva.

De hecho, el conjunto marroquí fue superior durante varios pasajes del encuentro y complicó a la Canarinha, la selección más laureada de la historia y aspirante a conquistar su sexto título mundial. Con ese desempeño, Marruecos ya dejó una clara señal de sus aspiraciones en el torneo.

9. Estados Unidos 🇺🇸

open image in gallery Estados Unidos superó con comodidad a Paraguay en su partido inaugural ( Getty )

¡Estados Unidos arrancó con todo! Los anfitriones comenzaron el Mundial de gran forma y su contundente actuación ante Paraguay alimentó el entusiasmo de los aficionados.

Folarin Balogun fue la gran figura del encuentro. El delantero marcó dos goles y lideró el dominio del equipo de Mauricio Pochettino en la victoria por 4-1, al aportar la mitad de las anotaciones de su selección.

Todavía está por verse cómo responderá Estados Unidos frente a rivales de mayor exigencia. Sin embargo, después de una presentación tan convincente, las expectativas en torno al equipo crecieron de forma considerable. Por ahora, los anfitriones se ganaron con méritos un lugar destacado en nuestro primer ranking de poder del Mundial.

10. Suecia 🇸🇪

open image in gallery Suecia mostró su mejor versión en su estreno mundialista ( AP )

Suecia no parecía destinada a estar en esta Copa del Mundo después de terminar última en su grupo de clasificación y perder ambos partidos ante Kosovo. Sin embargo, aprovechó su oportunidad en el repechaje, al que accedió a través de la Liga de Naciones, y ahora está en Estados Unidos.

A juzgar por su debut, los suecos llegaron para competir. Alexander Isak y Viktor Gyökeres recuperaron su olfato goleador y lideraron una contundente victoria sobre Túnez, en un partido que dejó muy golpeada a la selección africana.

Con ese resultado, Suecia quedó en una posición favorable para avanzar a la siguiente fase. Además, el equipo dirigido por Graham Potter dejó una de las mejores impresiones de la primera jornada y alimentó las expectativas de una destacada actuación en el torneo.

Equipos 11-48

11. Países Bajos

12. Japón

13. Noruega

14. México

15. Bélgica

16. Costa de Marfil

17. Corea del Sur

18. Senegal

19. Croacia

20. Uruguay

21. Australia

22. Suiza

23. Colombia

24. Austria

25. Escocia

26. Ghana

27. Egipto

28. Ecuador

29. República Democrática del Congo

30. República Checa

31. Turquía

32. Cabo Verde

33. Arabia Saudita

34. Canadá

35. Qatar

36. Bosnia y Herzegovina

37. Argelia

38. Irán

39. Nueva Zelanda

40. Paraguay

41. Panamá

42. Uzbekistán

43. Jordania

44. Sudáfrica

45. Haití

46. Irak

47. Curazao

48. Túnez

Traducción de Leticia Zampedri