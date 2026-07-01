La policía realiza redadas en Alemania por posible corrupción en la Eurocopa 2024

La policía alemana hizo redadas el miércoles en relación con una presunta corrupción en la Eurocopa de fútbol masculino de 2024.

La sede de la federación alemana de fútbol (DFB) estuvo entre los inmuebles registrados, informó el tabloide Bild, y señaló que se estaba investigando al organismo organizador del torneo, Euro 2024 GmbH, una empresa conjunta entre la DFB y la UEFA.

“Las investigaciones se refieren a presuntos favores no autorizados, entre ellos la asistencia a un partido de fútbol, que se dice que una persona acusada, que en ese momento trabajaba para una ciudad sede, recibió de funcionarios de la entidad organizadora”, indicaron en un comunicado conjunto la Fiscalía de Bochum y la Oficina Estatal de Investigación Criminal de Renania del Norte-Westfalia (LKA NRW).

“Funcionarios de la entidad organizadora aparentemente ofrecieron a las ciudades sede derechos exclusivos de primera opción para adquirir entradas. Las ciudades sede ejercieron algunos de esos derechos y utilizaron las entradas de diversas maneras”, añadió el comunicado.

Bild informó que las redadas matutinas, en las que participaron más de 150 agentes, derivan de investigaciones por presunto soborno contra un ciudadano alemán de 66 años y un ciudadano francés de 46 años, y que “varios miles de entradas podrían haber sido asignadas ilegalmente de manera interna a invitados preferentes” en la Euro 2024.

También se estaban inspeccionando ayuntamientos y administraciones municipales en las ciudades sede, reportó Bild.

“Los acusados aún no han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre las acusaciones. Se aplica la presunción de inocencia”, señalaron los fiscales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.