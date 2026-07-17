El Abierto Británico cobra vida con ronda de 62 de Herbert y Burns. DeChambeau es penalizado

Lucas Herbert y Sam Burns se hicieron un lugar en la historia del Abierto Británico el viernes cuando cada uno igualó el récord de un major con rondas de 8 bajo par, con 62 golpes. El revuelo en Royal Birkdale se prolongó hasta el anochecer cuando Bryson DeChambeau fue sancionado con dos golpes y se mostró visiblemente frustrado.

DeChambeau terminó con birdie-birdie para firmar un 66 que lo dejó a un golpe de Herbert. Pero después de la ronda, los oficiales lo llevaron al hoyo cinco. DeChambeau había enviado la bola a la hierba alta a la derecha del hoyo de 321 yardas. Anduvo pisoteando alrededor mientras intentaba descifrar el golpe.

Los oficiales del R&A determinaron que afectó inadvertidamente la trayectoria de su swing. Le impusieron una penalización de dos golpes, convirtiendo el 66 en un 68. DeChambeau defendió su postura. Se fue sin hablar con los medios y se dirigió directamente al campo de prácticas.

A su agente le preguntaron si DeChambeau jugaría el sábado, y respondió: “Ya veremos”.

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