El Abierto Británico en Royal Birkdale, con fairways ardientes y botes impredecibles

El debate sobre hasta dónde llega la pelota de golf se ha mantenido durante los últimos 20 años, y la distancia probablemente será una gran preocupación esta semana en el Abierto Británico en Royal Birkdale.

No se trata de qué tan lejos viajarán los golpes por el aire. Se trata de lo que ocurre cuando la pelota toca el suelo. Y en el golf de links, eso no siempre es fácil de controlar, especialmente esta semana.

“No puedes calcular perfectamente cada bote”, expresó Justin Rose. “Pero tienes que aceptar la naturaleza de un campo de links. Va a haber buenos botes y malos botes. Simplemente sigue jugando con un poco de libertad y creatividad, especialmente esta semana”.

“Vas a tener algunos botes raros aquí y allá”, añadió. “Eso es parte de todo esto”.

La 154ma edición del Abierto comienza el jueves con una mezcla de emoción y curiosidad. Para quienes aman el golf de links, no hay mejores colores que el marrón y el amarillo, que indican condiciones crujientes en donde los fairways pueden correr más rápido que algunos de los greens.

Rara vez el pronóstico ha estado lleno de sol cálido —ligeramente más fresco el fin de semana—, con un cielo despejado y que será un desafío para el R&A para evitar que el césped se vuelva demasiado rápido.

Rory McIlroy llegó a Royal Birkdale hace unas semanas y vio lo que parecía un campo distinto. Estaba más verde. El rough era más frondoso. Ya no es así. Sí, es más difícil controlar los golpes que ruedan por el fairway Pero el rough, aunque todavía tiene algunas zonas espesas en las que los jugadores quedan con la hierba hasta las rodillas, está más quemado y ralo.

“Creo que es un arma de doble filo”, afirmó McIlroy. “Creo que todo este tiempo seco y el sol y un poco de viento es obviamente genial para el campo en un sentido, pero cuando estuve aquí hace un par de semanas, el rough era mucho más castigador de lo que va a ser esta semana. Definitivamente se ha quemado bastante”.

Cada hoyo parece ofrecer opciones.

El rediseñado quinto, juega 321 yardas y se han retirado suficientes arbustos como para que ya no sea un golpe ciego desde el tee. Lo que los jugadores ven ahora es un estanque —un obstáculo inusual para el golf de links, pero siempre ha estado ahí— y una hilera de bunkers tipo “pot” que conduce al green.

El viento sopla desde una dirección distinta a la habitual, lo que hace que el hoyo 16, de 393 yardas, se juegue con viento a favor y con mucho rodaje.

Es así en todo el campo, y eso podría llevar tanto a genialidades como a errores.

Scottie Scheffler es el campeón defensor e intenta convertirse en el primer ganador consecutivo del campeonato más antiguo del golf desde que Padraig Harrington ganó en Carnoustie y Royal Birkdale en 2007 y 2008. El número 1 del mundo ha jugado el Abierto apenas cinco veces, pero probablemente habló por muchos cuando dijo: “Este es el primer pronóstico que recuerdo haber visto que no tenía lluvia en toda la semana”.

Es un Royal Birkdale distinto al de cuando Jordan Spieth ganó en 2017, en particular por el nuevo aspecto del quinto y del séptimo hoyo, así como el completamente nuevo hoyo 15.

“Lo único que me pareció interesante es que es tan obvio cuáles hoyos han sido rehechos. Parecen como si ni siquiera estuvieran en el mismo campo de golf”, comentó Scheffler.

Scheffler tuvo que devolver la jarra de clarete el martes. Otra persona tomará posesión el domingo por la noche cuando sea presentado como el “Champion Golfer of the Year”. Y luego faltan más de ocho meses hasta el próximo major, el Masters en abril.

Los cuatro majors se terminan rápido.

Pero es apropiado que el Abierto Británico, con su estilo único de golf, sea el último major del año. No se parece a nada de lo que los jugadores ven durante toda la temporada, especialmente en condiciones secas, firmes y ardientes como estas.

“La pelota simplemente va a rodar para siempre”, afirmó Scheffler.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes