La Francia de Mbappé se hunde ante España en el Mundial pese a altas expectativas

Kylian Mbappé tenía entre ceja y ceja disputar una tercera final de la Copa del Mundo con Francia, un equipo que en los papeles tenía el arsenal ofensivo para quebrar el entramado de España.

Pero Les Bleus fueron borrados del mapa al sucumbir 2-0 en la semifinal jugada el martes en la casa de los Cowboys de Dallas, en lo que presumiblemente fue el último acto de Didier Deschamps como técnico de la selección.

Deschamps, quien ha señalado que esta sería su última Copa del Mundo, ganó un título como jugador en 1998 y nuevamente como entrenador hace ocho años en Rusia, antes de llevar a Francia a la final en 2022 en Qatar. Argentina ganó ese campeonato en una tanda de penales.

"He tenido suerte como jugador de disfrutar momentos felices”, dijo Deschamps al añadir que aún no era momento de hablar sobre su futuro. “Hoy no es uno de esos momentos. Pero creo que debemos aceptarlo sin olvidar todo lo que hemos vivido hasta ahora. Pero la sensación de hoy es que no estoy feliz”.

La expectativa es que Zinedine Zidane, figura del equipo que salió campeón en 1998 y de un rutilante trayectoria como entrenador del Real Madrid, asumirá las riendas de Les Bleus.

La decepción se sintió desde Texas al otro lado del océano Atlántico. Según reportes, se produjeron varios enfrentamientos en París, y también se informaron incidentes entre las fuerzas del orden y jóvenes en Lyon.

Los medios franceses lamentaron que su equipo no hubiera podido reproducir las actuaciones emocionantes que había ofrecido en Norteamérica.

L’Équipe, el principal diario deportivo de Francia, señaló que los jugadores de Deschamps fueron superados en todos los aspectos del juego, “incapaces de estar a la altura de sus sueños y de la esperanza que habían inspirado”.

Esos jugadores no discreparon, aunque Mbappé se apresuró a defender a su entrenador y dijo que jugaría con intensidad por Deschamps en el partido por el tercer puesto contra el perdedor del Argentina-Inglaterra el sábado en Miami Gardens, Florida.

“Nada cambió sobre lo que Didier significa para nosotros como pueblo francés", dijo el capitán francés que recibió un rápido abrazo de su entrenador en la banda tras el silbatazo final. "Como técnico, como jugador, escribió una historia increíble. Le queda un partido, así que vamos a intentar jugar el mejor partido por él porque se lo merece, y también los aficionados merecen tener una victoria y terminar terceros en esta Copa del Mundo”.

Todo la creatividad y vértigo de Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise nunca apareció ante una España que se enseñoreó en el mediocampo y completó su sexto partido de siete en el Mundial sin encajar goles.

La mejor ocasión de Mbappé llegó a los 67 minutos cuando su remate se desvió en el defensor español Marc Cucurella y se fue apenas desviado. La Roja ya ganaba por dos goles en ese momento.

Mbappé, de 27 años, que comenzó el día igualado con el astro argentino Lionel Messi como máximo goleador del torneo con ocho conquistas, mostró algo de frustración con una tarjeta amarilla a los 86 minutos. Corrió hacia Unai Simón justo cuando el arquero de España se inclinaba para recoger el balón. Ambos chocaron, enviando a Simón al césped.

“En muchos sentidos, a Francia le faltó de todo hoy. Volveremos en cuatro años y no cometeremos los mismos errores”, comentó el volante francés Rayan Cherki.

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