¿Quién es Ismail Elfath? El árbitro del partido Inglaterra contra Argentina en la semifinal del Mundial

Ismail Elfath será el árbitro principal del partido de semifinales del Mundial entre Inglaterra y Argentina en Atlanta.

Elfath, nacido en Marruecos, se mudó a Estados Unidos a los 18 años tras ganar una lotería de visas de diversidad y se graduó en la Universidad de Texas con un título en ingeniería mecánica en 2006.

Debutó como árbitro en la Major League Soccer en 2012 antes de convertirse en oficial acreditado por la FIFA en 2016, lo que le valió la selección para la Copa Mundial Sub-20 en 2019.

Tres años después, debutó en el torneo sénior y arbitró tres partidos en Catar, incluido el encuentro de octavos de final entre Japón y Croacia.

Ismail Elfath será el árbitro principal de la semifinal del Mundial en Atlanta ( Getty )

Esta semifinal será su cuarto partido en el Mundial de 2026. El técnico de 44 años ya expulsó a Agustín Cannobio de Uruguay durante el encuentro de la fase de grupos contra España. También dirigió la victoria de Noruega sobre Brasil en los octavos de final.

Inglaterra y Argentina no se han enfrentado desde un partido amistoso en Ginebra en 2005. Su último encuentro de eliminatorias de la Copa del Mundo fue en 1998, en un partido de octavos de final que se decidió en la tanda de penaltis, con la victoria de Argentina.

Árbitros del partido Inglaterra vs Argentina

Árbitro: Ismail Elfath (EE. UU.)

Árbitros asistentes: Corey Parker y Kyle Atkins (EE. UU.)

Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Traducción de Olivia Gorsin