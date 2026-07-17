Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial ante Argentina

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, planea asistir a la final del Mundial del domingo contra Argentina, informó su despachó el viernes.

También se espera que el rey de España, Felipe VI, vea el partido en East Rutherford, Nueva Jersey.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también estará en la final. Sánchez y Trump han chocado repetidamente en el escenario diplomático mundial, incluso por la guerra con Irán, el gasto de España en la OTAN y el apoyo de Estados Unidos a la respuesta militar de Israel en Gaza a los ataques de Hamás de 2023.

El presidente argentino Javier Milei, aliado de Trump, no asistirá a la final, alegando superstición. Milei manifestó que la verá desde casa mientras la tres veces campeona Argentina intenta defender su corona mundial ante España, laa campeona de 2010.

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