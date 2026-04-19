Murakami pega jonrón y Medias Blancas conectan 4 para apoyar a Schultz en triunfo 7-4 ante A's

El novato Munetaka Murakami y el cubano Miguel Vargas conectaron dos de los cuatro jonrones de Chicago ante Jeffrey Springs, y el novato Noah Schultz permitió el domingo un hit en cinco entradas para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas, en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago por 7-4 sobre los Atléticos.

En su segunda apertura de su carrera, Schultz (1-1) permitió el jonrón solitario del boricua Darell Hernaiz en la segunda entrada. El zurdo ponchó a seis y dio una base por bolas en el juego decisivo de la serie.

Vargas abrió la quinta con un sencillo y Murakami lo siguió con su tercer jonrón de la serie y el octavo de la temporada —un batazo de 425 pies hacia el jardín derecho. Colson Montgomery conectó jonrón con dos outs —su quinto— para poner el marcador 7-1.

Murakami suma más jonrones que cualquier jugador nacido en Japón en sus primeros 22 juegos. Conectó su primer grand slam en la victoria 9-2 del viernes.

Chase Meidroth conectó un sencillo para abrir el juego ante Springs (3-1) antes de anotar con el elevado de sacrificio del cubano Edgar Quero con las bases llenas.

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