Pérez supera a Misiorowski y Marlins vencen 5-3 a Cerveceros para cortar racha de 4 derrotas

El dominicano Eury Pérez permitió tres hits en seis sólidas entradas después de que Miami castigó a Jacob Misiorowski con tres carreras en la primera, y los Marlins vencieron el domingo 5-3 a los Cerveceros de Milwaukee.

Pérez (2-1) concedió una carrera sucia y una base por bolas, y ponchó a siete para ayudar a los Marlins a cortar una racha de cuatro derrotas, evitar la barrida en la serie y ganar por segunda vez en nueve juegos.

El dominicano Gary Sánchez conectó un sencillo de dos carreras con dos outs ante el relevista de Miami Andrew Nardi en la octava, pero Calvin Faucher retiró al bateador emergente venezolano Williams Contreras con un elevado para mantener el 5-3. Pete Fairbanks ponchó a dos en la novena para su tercer salvamento en cuatro oportunidades.

Misiorowski (1-2) permitió tres carreras —una limpia— con cuatro hits y tres bases por bolas en cinco entradas. A

Misiorowski tiró cinco de sus primeros seis lanzamientos a 101 mph o más, pero dio base por bolas a Jakob Marsee. Xavier Edwards conectó un sencillo y el dominicano Otto Lopez llegó por un error del campocorto David Hamilton para llenar las bases.

El bateador emergente venezolano Javier Sanoja conectó un sencillo de dos carreras en la sexta para poner el marcador 5-1.

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