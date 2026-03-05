El auto de Aston Martin podría causar "daño nervioso" y quizá no complete la primera carrera

Aston Martin pronosticó que es poco probable que termine el Gran Premio de Australia, la carrera inaugural de la temporada de Fórmula 1 este domingo, sin que sus pilotos corran el riesgo de sufrir daños nerviosos permanentes.

Adrian Newey, el afamado diseñador de autos de F1 que afronta su primera carrera como director de Aston Martin, manifestó el jueves que la unidad de potencia Honda del equipo provoca vibraciones que podrían dañar las manos de los pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll.

Es probable que ninguno de los dos pueda tolerar siquiera la mitad de la distancia de la carrera, de 58 vueltas, y el tiempo de carrera del auto estará “muy severamente restringido” hasta que se encuentre una solución, añadió Newey.

Aston Martin tuvo una mala pretemporada, a menudo más lento incluso que el nuevo equipo Cadillac, y completó la menor cantidad de vueltas de los 11 equipos.

“Esa vibración (transmitida desde la unidad de potencia de Honda) hacia el chasis está causando algunos problemas de fiabilidad”, señaló Newey.

“Espejos que se caen del auto, luces traseras que se caen, ese tipo de cosas, que tenemos que abordar. Pero el problema mucho más significativo de eso es que esa vibración se transmite a los dedos del piloto", expresó. “Así que Fernando siente que no puede hacer más de 25 vueltas consecutivas antes de arriesgarse a sufrir daños nerviosos permanentes en las manos. Lance opina que no puede hacer más de 15 vueltas antes de llegar a ese umbral".

“Vamos a tener que estar muy severamente restringidos en cuántas vueltas hagamos en la carrera hasta que controlemos la fuente de la vibración — y para mejorar la vibración en su origen”, añadió.

Pese a la larga lista de problemas, Newey afirma que el AMR26 tiene un potencial enorme mientras la F1 inicia una nueva era de reglamentos.

Sostuvo que el chasis es el quinto mejor de la F1, por detrás de los equipos que se espera estén arriba: Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. Y luego de un programa de desarrollo agresivo, tiene potencial para rodar al frente en algún momento de 2026.

Alonso, sin embargo, mantiene la confianza hasta las prácticas del viernes en Melbourne, donde cree que las correcciones en el auto podrían ofrecer un panorama más alentador.

“Para nosotros, es que vibra todo”, expresó el dos veces campeón de la F1.

“Pero no es solo para nosotros", manifestó el español. “El auto está sufriendo un poco, así que por eso tenemos algunos problemas, algunos problemas de fiabilidad que hicieron que nuestros días fueran un poco más cortos”.

“Desde (las pruebas de pretemporada en) Bahréin, se hicieron un par de pruebas y algunas de las soluciones ya están implementadas en el auto, así que (tengo) curiosidad por ver qué (pasa) mañana (y) si podemos mejorar”, añadió.

Su decepcionante rendimiento se ha atribuido de diversas maneras a un tiempo de diseño comprimido por una llegada tardía, a la necesidad de Honda de reconstruir sus capacidades de investigación y desarrollo tras dejar Red Bull, al desafío de producir una nueva caja de cambios propia, y a que el equipo está utilizando a Aramco como socio de combustibles, hasta ahora no probado.

Pero son los efectos secundarios los que probablemente dejarán fuera a sus autos temprano en la carrera del domingo en Albert Park.

El piloto de Cadillac Valtteri Bottas bromeó sobre la falta de forma de Aston Martin. Al pedírsele que identificara a los contendientes al título, mencionó a Alonso y Stroll junto a George Russell, de Mercedes —a quien se considera ampliamente uno de los favoritos—, y sugirió que Mercedes no alcanzaría a Aston Martin hasta la última carrera de la temporada.

“Acabarán superando a Aston al final, en Abu Dabi”, dijo.

