Irak enfrenta dificultades para repechaje del Mundial por guerra de Irán

El objetivo de Irak, de clasificarse al Mundial, se ha complicado por la guerra de Irán, dado que los jugadores no pueden obtener visas para el torneo de repechaje en México y el seleccionador está varado en los Emiratos Árabes Unidos.

“Debido a los cierres del espacio aéreo, nuestro director técnico, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos”, informó la federación iraquí de fútbol en un comunicado difundido en Instagram el miércoles . “Además, varias embajadas permanecen cerradas en este momento, lo que impide que varios jugadores profesionales, así como miembros del cuerpo técnico y del personal médico, obtengan visas de entrada a México”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó el miércoles por la noche en un comunicado que las complicaciones con las visas surgieron porque el país latinoamericano no tiene una embajada en Irak. Sin embargo, aseveró que la embajada de México en los Emiratos Árabes Unidos ha estado en contacto con la federación iraquí.

El comunicado agregó que las visas podrían otorgarse en cualquier país europeo. Añade que se ha solicitado a la federación de Irak los nombres de las personas que viajan a México para agilizar los procedimientos de emisión de visas.

Irak tiene previsto jugar contra Bolivia o Surinam en Monterrey, el 31 de marzo, por una de las dos últimas plazas de clasificación para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

La federación indicó que mantiene una “comunicación constante con la FIFA respecto a los trámites para la participación de nuestra selección nacional” en el partido. Agregó que la Confederación Asiática de Fútbol también está “plenamente al tanto de cada novedad relacionada con la situación de nuestro equipo”.

Si la selección iraquí no logra clasificarse mediante el repechaje intercontinental, podría tener otra vía si Irán no puede participar en el torneo debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra ese país.

“No se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza”, indicó el principal dirigente del fútbol iraní Mehdi Taj.

Si Irán se retirara —algo que sigue siendo altamente especulativo—, Irak o los Emiratos Árabes Unidos serían los reemplazos más probables como los equipos asiáticos que no se clasificaron y que más alto se encuentran en el ranking de la FIFA, noveno y décimo, respectivamente.

Pero las normas legales de la FIFA son imprecisas y parecen otorgar al presidente del organismo Gianni Infantino amplias facultades para moldear cualquier decisión.

La esperanza más segura de Irak para clasificarse sigue siendo ganar el repechaje a finales de este mes en México.

