Verstappen ve "una jungla" en la F1, pero aún espera "soluciones simples"

La evaluación de Max Verstappen fue tajante: “Es una jungla” en la Fórmula 1.

El cuatro veces campeón mundial de F1 es crítico de las nuevas regulaciones técnicas de 2026, pese a haber remontado desde el puesto 20 de la parrilla para terminar sexto en el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada el fin de semana pasado.

Verstappen pronosticó que su Red Bull probablemente no podría pasar más allá del quinto lugar este fin de semana en el Gran Premio de China —incluso si arranca mucho más cerca de la parte delantera en la carrera del domingo en Shanghái— debido a la gran brecha entre Mercedes y Ferrari y todos los demás equipos.

“Honestamente, ahora mismo es una jungla sobre la pista”, comentó Verstappen el jueves en las conferencias de prensa de los pilotos en Shanghái. “Quiero decir, esperaría que se acercara un poco más... pero está claro que, por el momento, no podemos pelear con esos autos”.

No es la primera vez que Verstappen lanza una crítica a las nuevas regulaciones del deporte, que considera que van en contra de la diversión, en contra de las carreras y que podrían ser potencialmente peligrosas.

Los nuevos autos de la F1 son complejos, con cambios sin precedentes en el chasis y la unidad de potencia, que ahora presentan un reparto de potencia de casi 50:50 entre el motor V6 turbo de 1,6 litros y la energía eléctrica recuperada de los frenos, algo que exige un estilo de conducción nuevo y, a menudo, contraintuitivo.

Una de las preocupaciones de Verstappen es iniciar la carrera con las baterías vacías en los autos híbridos. El argentino Franco Colapinto evitó por muy poco a Liam Lawson al inicio del Gran Premio de Australia, cuando el auto de Racing Bulls salió lento desde la línea con una potencia mínima de batería; muchos pilotos arrancaron con baterías agotadas entre los problemas iniciales de adaptación a las nuevas reglas.

“Hay algunas soluciones simples, pero la FIA tiene que permitirlas, con todo lo relacionado con la batería, porque, sí, arrancar con la batería al 0% no es muy divertido y además es bastante peligroso”, manifestó Verstappen. “Se puede ver, quiero decir, casi tuvimos un choque enorme en Melbourne en la largada.

“Esto es algo que creo que se puede arreglar fácilmente”, remarcó.

En cuanto a las especulaciones de que podría dejarlo si no se hacen reformas rápidamente, Verstappen señaló: “No quiero irme, pero también espero, por supuesto, que mejore".

“He tenido conversaciones con la F1 y la FIA y creo que estamos trabajando hacia algo, ojalá, y ojalá eso mejore todo”, añadió, sin detallar cuáles podrían ser los cambios. “Espero que ya para el próximo año podamos hacer una mejora decente”.

Un cambio de 24 horas

Mientras tanto, en la búsqueda de más “diversión”, confirmó esta semana que en mayo disputará su primera carrera de resistencia de 24 horas en el histórico circuito de Nürburgring Nordschleife. La F1 no lo utiliza desde 1976, cuando el entonces campeón vigente Niki Lauda sufrió quemaduras graves en un accidente.

“Es una de las mejores carreras del mundo, es una de las mejores pistas. Quiero decir, honestamente, en un auto GT para mí esa es como la velocidad perfecta ahí”, expresó Verstappen. “Creo que si vas a algo más rápido puede ser un poco peligroso en algunos lugares”.

“Quiero decir, la he estado viendo, por supuesto, desde hace mucho tiempo. Conozco a muchos de mis amigos, por supuesto, que ya han corrido allí. Dicen que es una de las mejores cosas de la historia, y a mí también me gusta correr con otros autos”, señaló.

Verstappen, de 28 años, afirma que todavía tiene ambiciones profesionales.

“No necesito ser solo un piloto de Fórmula 1, también puedo hacer otras cosas”, dijo. “He hecho esto durante un tiempo y he logrado todo lo que quería lograr, así que por eso quiero explorar otras cosas, y no quiero hacerlas cuando tenga 40 años. Así que ahora creo que esta es la edad perfecta para hacerlo”.

