Los Cerveceros vencen 2-1 a Azulejos y rompen una racha de seis derrotas

El venezolano William Contreras conectó la única pelota que salió del cuadro interior durante un ataque de dos carreras en la octava entrada, y los Cerveceros de Milwaukee rompieron una racha de seis derrotas con una victoria de 2-1 sobre los Azulejos de Toronto la noche del miércoles.

Toronto desperdició una actuación brillante de Dylan Cease, quien ponchó a seis y permitió dos imparables y tres bases por bolas en seis entradas sin permitir carreras.

Milwaukee aprovechó algo de buena fortuna en la octava para poner fin a su racha de derrotas más larga desde 2023.

David Hamilton abrió la entrada al llegar a salvo con un sencillo dentro del cuadro. Hamilton bateó una pelota que no llegó ni a la mitad por el lado izquierdo del infield y el lanzador Tyler Rogers (1-1) no pudo fildearla a mano limpia.

Sal Frelick siguió con un elevado bote alto que el receptor mexicano Brandon Valenzuela no pudo manejar después de que la pelota cayó justo frente al plato. El error de Valenzuela dejó corredores en primera y segunda.

Luego, Contreras pegó un sencillo rodado al jardín derecho que impulsó a Hamilton y avanzó a Frelick a tercera. Frelick anotó la carrera de la ventaja cuando Brice Turang rodó a segunda con un batazo de bote que rebotó por encima de la cabeza de Rogers.

El dominicano Abner Uribe retiró a los tres bateadores en orden en la novena para conseguir su primer salvamento de la temporada. Los Cerveceros recurrieron a Uribe en la novena después de que Trevor Megill desperdiciara una oportunidad de salvamento al permitir tres carreras en la novena entrada de una derrota de 9-7 en 10 innings ante Toronto el martes.

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