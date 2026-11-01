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Kimi Antonelli, con 20 años. se consagra como el campeón más precoz en la historia de la F1

F1 MÉXICO
F1 MÉXICO (AP)

A sus 20 años de edad, Kimi Antonelli se proclamó el domingo en el campeón más joven en la historia de la Fórmula Uno, con cuatro carreras aún por disputarse en la temporada.

Antonelli, el primer italiano en conquistar el título desde Alberto Ascari en 1953, sacó una ventaja inalcanzable en la clasificación sobre George Russell, su compañero en el equipo Mercedes, y Lewis Hamilton, de Ferrari, tras quedar tercero en el Gran Premio de la Ciudad de México.

Max Verstappen se llevó la victoria al volante de su Red Bull.

Sebastian Vettel era el campeón más joven hasta ahora, con 23 años, en 2010.

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Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP

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