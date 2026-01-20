Gael Monfils se despide emocionado del Abierto de Australia tras perder en primera ronda

Por un último espectáculo, Gael Monfils hizo que la multitud coreara su nombre mientras se despedía del Abierto de Australia.

No habrá otro acto en el Melbourne Park para el francés de 39 años, una personalidad popular en el primer Grand Slam de la temporada durante décadas.

Después de liderar por un set y un quiebre, Monfils perdió su partido de primera ronda ante el local Dane Sweeny por 6-7 (3), 7-5, 6-4, 7-5 el martes.

Fue su 20º Abierto de Australia y su 69ª aparición en un Grand Slam. Un encuentro de segunda ronda contra el número ocho Ben Shelton se vislumbraba para Monfils durante gran parte de la tarde mientras una multitud en la arena Kia cantaba y rugía.

Pero Sweeny, de 24 años, quien nunca antes había ganado un partido en el cuadro principal de un Slam, simplemente superó a Monfils con los mismos recursos que caracterizaron la carrera del francés .

Alcanzó pelotas a toda velocidad, se esforzó, cayó al suelo y encontró la manera de hacer tiros ganadores desde casi la nada.

En contra de lo habitual, Monfils permaneció en la cancha para dirigirse a la multitud después de la entrevista en la cancha del ganador.

“Para mí, mi viaje comenzó,” hace mucho tiempo, dijo Monfils. “Ahora estamos en 2026 y de alguna manera es la meta".

Monfils anunció antes del torneo que este año sería su último en el circuito profesional, concluyendo una carrera que incluyó llegar a los cuartos de final del Abierto de Australia en 2016 y 2021 y a las semifinales en Roland-Garros y el Abierto de Estados Unidos.

Su habilidad atlética para hacer tiros y su capacidad implacable para recuperarse de quiebres ha inspirado a otros jugadores.

Un día después de que Novak Djokovic canalizara a Monfils con un ganador de derecha dando un salto en su debut en el torneo, Monfils produjo uno de sus característicos derechazos en salto al final del primer set.

Pero esos tiros clásicos no fueron lo suficientemente frecuentes para Monfils, quien regularmente iba al lado de la cancha por una toalla y a menudo se inclinaba sobre su raqueta en un partido que duró casi 4 horas.

Monfils tiene un récord de por vida de 22-21 en partidos de Grand Slam que llegaron a cinco sets, y cuando estaba arriba un quiebre en el cuarto, parecía que este iría a la distancia.

Pero Sweeny no cedió. Tenía al grupo de seguidores con camisetas rojas y amarillas de Life Guards en un extremo, mezclándose con el equipo de la Tribune Bleue ondeando sus tricolores franceses y coreando por Monfils.

Monfils también tenía a su esposa, Elina Svitolina, la cabeza de serie No. 12 en el cuadro femenino, en su equipo de apoyo animándolo. No pudieron competir con el ruido de los fanáticos australianos, muchos vistiendo los colores nacionales deportivos amarillo y verde. Algunos sostenían canguros inflables.

“Muchas gracias por este increíble viaje. Tengo muchos grandes recuerdos aquí. Grandes batallas, cuartos de final,” dijo Monfils. "Muy afortunado de jugar aquí durante muchos años. Merci beaucoup.”

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes