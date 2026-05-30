Final de la Champions: PSG y Arsenal se enfrentan por la supremacía europea

El Paris Saint-Germain aspira a conquistar títulos consecutivos de la Liga de Campeones en la final del sábado en Budapest. Arsenal intenta ganarla por primera vez en su historia.

La corona más codiciada del fútbol de clubes europeo está en juego cuando los campeones de Francia e Inglaterra se enfrenten en la Puskas Arena de Hungría.

El vigente campeón PSG puede convertirse en apenas el segundo equipo de la era moderna en retener el trofeo después del Real Madrid, que ganó tres seguidos de 2016 a 2018.

Arsenal, por su parte, llega al partido en un gran momento tras poner fin a su espera de 22 años para volver a levantar el título de la Liga Premier. Esta es apenas su segunda vez en la final, después de haber perdido ante Barcelona en 2006.

Lo que hay que saber sobre la final de la Liga de Campeones.

Arranque

El saque inicial se adelantó a las 16.00 GMT, cuando tradicionalmente se jugaba por la noche. La UEFA hizo el cambio para mejorar la experiencia del día de partido para los aficionados y optimizar la logística, como el transporte público, en Budapest.

The Killers serán el plato fuerte antes del partido

La banda estadounidense de rock The Killers actuará. En los últimos años, Linkin Park y Lenny Kravitz encabezaron el espectáculo previo al partido.

PSG al borde de la grandeza

Solo el Madrid ha logrado retener la Copa de Europa desde que fue rebautizada como Liga de Campeones en 1992.

AC Milan, Ajax, Juventus y Manchester United perdieron la final el año siguiente de ganar el trofeo, así que PSG está al borde de la grandeza.

¿Un nuevo nombre en el trofeo?

A pesar de ser uno de los equipos con más historia en Inglaterra, Arsenal aún no ha sido coronado campeón de Europa. Veinte años después de alcanzar su única final, aspira a completar la mejor temporada en la historia del club al lograr el doblete de Premier League y Liga de Campeones.

Entrenadores más exitosos en la Liga de Campeones

Una victoria haría que Luis Enrique se convirtiera en apenas el quinto entrenador en ganar tres o más títulos de la Liga de Campeones o de la Copa de Europa.

Carlo Ancelotti (5)

Bob Paisley, Zinedine Zidane y Pep Guardiola (3)

La Puskas Arena

El estadio, con capacidad para 67.000 espectadores, se inauguró en 2019 y se construyó en el mismo lugar que el anterior Ferenc Puskas Stadion — llamado así por el ícono húngaro y del Real Madrid que ganó tres Copas de Europa como jugador.

Ganadores recientes

PSG (2025)

Real Madrid (2024)

Manchester City (2023)

Real Madrid (2022)

Chelsea (2021)

Más títulos de Liga de Campeones/Copa de Europa

Real Madrid (15)

AC Milan (7)

Bayern Múnich y Liverpool (6)

Barcelona (5)

Ajax (4)

Manchester United e Internazionale de Milán (3)

La final de 2027

La final de 2027 se disputará en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid. Será la segunda vez que albergue la final, después de haber sido sede del duelo de 2019 entre Liverpool y Tottenham. La ciudad de Madrid ha acogido la final en cinco ocasiones anteriores.

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