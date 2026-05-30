Goldschmidt aporta jonrón de 3 carreras y Yankees vencen 8-2 a Atléticos para hilar 5to triunfo

Paul Goldschmidt sacudió un jonrón de tres carreras, Ryan McMahon y Ben Rice también se volaron la barda, y los Yankees de Nueva York vencieron el viernes 8-2 a los Atléticos para hilvanar su quinto triunfo.

Goldschmidt sacó la pelota del parque en la primera entrada ante el dominicano Luis Severino (2-6) para darles a los Yankees una ventaja de 4-0. A partir de ahí, se encaminaron al triunfo respaldados por una sólida actuación de Carlos Rodón (1-2).

Rodón permitió una carrera y cuatro hits en seis entradas.

Aaron Judge impulsó dos carreras más para Nueva York. Rice alcanzó a Judge como líder del equipo, con 17 jonrones en la temporada.

Los Yankees han superado a sus rivales por 36-6 en forma combinada durante esta racha ganadora.

Los A's perdieron su cuarto juego consecutivo en esta estadía en casa y además podrían haber perdido a Severino por lesión. El quisqueyano hizo una mueca después de hacer pitcheos de calentamiento antes de la segunda entrada y llamó al mánager Mark Kotsay para que fuera al montículo junto con un preparador físico.

Salió del juego con lo que se describió como una molestia en el brazo derecho.

El juego no comenzó bien para Severino, quien permitió cuatro carreras sucias en la primera entrada y cayó a 0-3 en cuatro aperturas de por vida contra su antiguo equipo.

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