La final de la Champions incluye cánticos rivales: aficionados del Arsenal y PSG entonan himnos

El sábado, cuando Arsenal se enfrente al Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones , la rivalidad se extenderá a los cánticos en las gradas.

Miles de aficionados de ambos bandos intentarán ahogar el himno de sus rivales con el suyo propio en la Puskás Aréna de Budapest.

Los del PSG, campeón defensor, entonarán con pasión “Tous ensemble on chantera” (Todos juntos cantaremos), creado por los ultras del club.

Los hinchas del Arsenal cantarán el pegadizo estribillo tomado de “The Angel (North London Forever)”, escrito en 2022 por el cantante y aficionado del Arsenal Louis Dunford.

Es un homenaje a la zona de Islington, en el norte de Londres, donde creció, cerca de los estadios actual y anterior del Arsenal: Highbury y Emirates. Pronto fue adoptado por sectores de la afición del Arsenal y luego siguió creciendo en popularidad.

Dunford les dijo a los asistentes durante un concierto: “Esta canción la escribí en mi habitación como una pequeña carta de amor a mi ciudad natal. Nunca soñé que la escucharía cantada en cada partido en casa”.

Con algo de jerga rimada londinense —conocida como cockney— y un vocabulario áspero pero ingenioso, habla de pubs locales, rostros viejos y nuevos, duros complejos de vivienda pública con personajes pícaros, madres solteras y gente que tiene problemas con la ley.

“El barrio puede estar cambiando, pero la gente sigue ahí”, canta Dunford, y añade: “está en las raíces que heredamos cuando termina una generación, está en las ruinas de tu juventud y en los rostros de tu pasado”.

El estribillo alentador, coreado a voz en cuello por los aficionados del Arsenal, dice así:

North London forever (norte de Londres por siempre)

Whatever the weather (sin importar el clima)

The streets are our own (las calles son nuestras)

And my heart will leave you never (y mi corazón jamás te dejará)

My blood will forever (mi sangre por siempre)

Run through the stone (correrá por la piedra)

Incluso la famosa actriz Anne Hathaway publicó un video de sí misma cantándolo. Se volvió viral en Instagram.

Los aficionados del Arsenal lo entonaron hace dos semanas para celebrar el primer título de la Liga Premier desde 2004, y el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, lo describió como una “explosión emocional” tras años de quedarse a las puertas.

En comparación, el título de la Ligue 1 del PSG fue el quinto consecutivo y el 14.º en total, ampliando su récord.

Pero hasta el año pasado el PSG nunca había ganado la Liga de Campeones, y en un momento pareció una ambición imposible.

De la turbulencia al triunfo

El himno del PSG refleja la lealtad de sus aficionados durante las penurias dentro y fuera del campo.

Acompañado por un tambor constante y cantado lentamente con frases alargadas, dice así:

Paris S G,

Tous ensemble on chantera (Todos juntos cantaremos),

Cet amour qu’on a pour toi (Este amor que tenemos por ti),

Qui ne cessera jamais (Que nunca terminará).

Après tant d’années (Después de tantos años),

De galères et de combats (De contratiempos y luchas),

Oh pour toi Paris SG (Oh, por ti PSG),

On va se casser la voix (Nos dejaremos la voz).

Los ultras del club lo idearon después de que por fin se les permitió volver al estadio Parc des Princes del PSG, bajo el nuevo nombre colectivo de Collectif Ultras Paris (CUP).

Los aficionados lo cantaron a pleno pulmón en Múnich el año pasado cuando el PSG arrolló al Inter de Milán 5-0 para ganar la Liga de Campeones.

El entrenador del PSG, Luis Enrique, se sumó al canto con los aficionados este año después de que su equipo eliminó al Múnich tras una vibrante semifinal.

Días oscuros

Esas escenas tan animadas contrastaban marcadamente con el pasado del PSG.

Cuando el Arsenal llegó a la final de la Liga de Campeones en 2006 —perdiendo ante el Barcelona en el suburbio parisiense de Saint-Denis— el PSG no estaba ni cerca de la élite europea.

Sin éxito en la cancha, el PSG también lidiaba con un grave problema de hooliganismo que comenzó a finales de la década de 1980 y derivó en varias trifulcas cerca del estadio, incluida una contra el Arsenal en 1994.

Un aficionado del PSG fue baleado y murió en 2006 a manos de un policía fuera de servicio tras un partido en casa contra el Hapoël Tel-Aviv en la Copa de la UEFA. El agente estaba protegiendo a un aficionado del Hapoël Tel-Aviv de una turba amenazante que lo había rodeado.

En el campo, el PSG estuvo a punto de descender a la segunda división en 2008, y se salvó con una victoria como visitante en la última jornada. La violencia en el fútbol provocó otra muerte en 2010 tras un enfrentamiento, resultado de una feroz disputa entre grupos rivales de aficionados del PSG.

Llega QSI

QSI, respaldada por Catar, compró el PSG en 2011 y aportó miles de millones de dólares.

Pero pese a fichar a figuras como Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Neymar y Lionel Messi, el PSG no pudo ganar la Liga de Campeones.

Hasta que Luis Enrique asumió el mando en 2023.

Se fueron Neymar y Mbappé y se construyó un nuevo equipo basado en el esfuerzo desinteresado y el trabajo colectivo. Luis Enrique incorporó a jóvenes como Désiré Doué, volvió a motivar a Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro del año pasado, y tomó una decisión que cambió el rumbo cuando fichó a Khvicha Kvaratskhelia.

Conexión española

Los españoles Luis Enrique y Arteta fueron excelentes mediocampistas.

El primero, de 56 años, destacó con el Real Madrid y el Barcelona. Arteta, de 44, jugó en el PSG de 2000 a 2002 y en el Arsenal de 2011 a 2016.

Si Arteta se impone a su compatriota y conduce al Arsenal a su primer título de la Liga de Campeones, el canto en el norte de Londres será ensordecedor.

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