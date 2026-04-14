Brasil y Marruecos lideran el Grupo C. Escocia y Haití vuelven al Mundial

Brasil y su aureola de cinco estrellas se enfrenta a la potencia africana Marruecos en el Grupo C, que también incluye a Escocia y Haití, dos selecciones que regresan al Mundial tras largas ausencias.

Todos los partidos se jugarán en Estados Unidos. La Verdeamarela lo hará en tres ciudades distintas de la costa este: Nueva York, Filadelfia y Miami.

Escocia se enfrentará tanto a Haití como a Marruecos en Boston, mientras que Haití y Marruecos jugarán entre sí en Atlanta.

Brasil

Brasil, la nación más exitosa en la historia de los mundiales, ganó el título por última vez en 2002.

Desde entonces ha sido eliminado en cuartos de final en cada edición, excepto en 2014, cuando, como anfitrión, llegó a las semifinales, pero sufrió una humillante derrota 7-1 ante Alemania.

Croacia mandó a los brasileños a casa en una tanda de penales hace cuatro años en Qatar.

Esta vez Brasil estará liderado por Vinícius Júnior, del Real Madrid, y Raphinha, del Barcelona. El delantero Rodrygo (Real Madrid) quedó descartado del Mundial por una lesión de rodilla.

El equipo venía rindiendo por debajo de lo esperado en las eliminatorias mundialistas, incluidas dolorosas derrotas ante su archirrival Argentina, cuando la Confederación Brasileña de Fútbol reclutó al veterano técnico Carlo Ancelotti procedente del Real Madrid. Aunque condujo al equipo hasta la meta, Brasil terminó apenas quinto en la clasificación sudamericana.

Ancelotti ha ganado cinco títulos de la Liga de Campeones, pero en el Mundial su única experiencia como entrenador fue como asistente de Italia bajo Arrigo Sacchi durante el torneo de 1994 en Estados Unidos, cuando los italianos perdieron la final ante Brasil.

Marruecos

Marruecos terminó cuarto en el último Mundial, el mejor resultado de la historia para una selección africana. Venció a España en octavos de final y al Portugal de Cristiano Ronaldo en cuartos antes de caer ante Francia, eventual subcampeón, en semifinales.

El equipo llega al Mundial tras un caótico cierre de la Copa Africana de Naciones, que organizó en diciembre y enero. Marruecos perdió la final ante Senegal, pero el resultado fue anulado en marzo por la Confederación Africana de Fútbol, que determinó que Senegal perdió la final por retirada al abandonar el terreno de juego sin autorización del árbitro.

El entrenador Walid Regragui renunció tras la final, y Marruecos tendrá un nuevo responsable en el Mundial: Mohamed Ouahbi, quien llevó a la selección Sub20 al título del Mundial juvenil que se disputó en Chile el año pasado.

Marruecos será coanfitrión del Mundial de 2030 junto con España y Portugal.

Haití

El país caribeño está listo para disputar su segunda Copa del Mundo y la primera desde 1974, tras ganar su grupo de la CONCACAF.

En 1974, Haití quedó eliminado tras tres derrotas consecutivas ante Italia, Polonia y Argentina. Es probable que el equipo también tenga dificultades ante sus rivales de la fase de grupos en esta ocasión.

Dirigido por el francés Sebastien Migne, Haití ocupa actualmente el puesto 83 del ranking mundial de la FIFA, por delante únicamente de Nueva Zelanda entre las 48 selecciones que se han clasificado para el Mundial.

El equipo estará encabezado por Duckens Nazon, de 32 años, quien compartió el liderato de la tabla de goleadores de las eliminatorias de la CONCACAF con seis tantos, incluido un triplete tras ingresar desde el banquillo en un empate 3-3 en Costa Rica.

Escocia

Escocia disputará su primer Mundial desde 1998 gracias a una victoria agónica ante Dinamarca en su último partido de las eliminatorias el año pasado.

El equipo estará liderado por Scott McTominay, el volante del Napoli de la Serie A italiana que anotó uno de los goles en el dramático triunfo 4-2 sobre Dinamarca que selló el regreso de Escocia.

El técnico Steve Clarke está al mando desde 2019 y será el primer hombre en dirigir a la nación en tres grandes torneos. Escocia fue eliminada en la fase de grupos en las Eurocopas de 2020 y 2024.

Nunca ha superado la fase de grupos en sus ocho participaciones previas en la Copa del Mundo. También se enfrentó a Brasil en 1998, cuando cayó por un ajustado 2-1 ante el entonces campeón defensor.

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