NFL, vigilada con más celo por autoridades federales mientras más partidos pasan al streaming

La NFL enfrentaría una revisión más celosa por parte del gobierno federal por las medidas de la liga para poner más partidos en servicios de streaming.

El Departamento de Justicia investiga a la NFL por posibles prácticas anticompetitivas. Un funcionario del gobierno, que no tenía permiso de identificarse para hablar sobre una investigación en curso y lo hizo bajo condición de anonimato, señaló que la investigación trata de “la asequibilidad para los consumidores y de crear una cancha pareja para los proveedores”.

La investigación se produce mientras la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha solicitado comentarios del público sobre el cambio en curso de los deportes en directo desde los canales de transmisión abierta hacia los servicios de streaming. Se han registrado más de 8.000 comentarios hasta el viernes.

El 25 de febrero, cuando anunció el periodo de comentarios públicos, el presidente de la FCC Brendan Carr usó una ilustración de un aficionado que mira por la TV un partido de los Packers de Green Bay.

La NFL no es la única que crea paquetes para plataformas de streaming. Sin embargo, su condición de la liga más popular y los ingresos que recibe por derechos de medios la colocan en el centro de un panorama cambiante.

¿Por qué la NFL está en la mira?

Ser la liga deportiva más popular de Estados Unidos puede tener un costo, especialmente cuando algunos de los partidos más vistos de la temporada pasaron de la televisión abierta a las plataformas de streaming. El paquete de “Thursday Night Football” pasó de Fox a Amazon Prime Video en 2022, seguido por un partido de playoffs de la ronda de comodín en 2023 y los encuentros navideños en 2024.

Los partidos de comodín y de Navidad se transmitían por CBS o Fox antes de pasar a las plataformas de streaming. La liga también comenzó a emitir un encuentro en Amazon el “Viernes Negro” en 2023.

La NFL promedia 400 millones de dólares al año de Netflix y Amazon Prime por esos cuatro partidos. La liga también evalúa la posibilidad de realizar un partido en la víspera del Día de Acción de Gracias, que podría aportar al menos 50 millones de dólares si se aceptan las ofertas.

Si la liga finalmente adopta un calendario de temporada regular de 18 partidos, podría aumentar el número de encuentros realizados en el extranjero a 16, lo que daría lugar a su propio paquete. Esta temporada hay ocho partidos internacionales, con las cadenas de transmisión aún por determinar.

¿Cuáles son los acuerdos de derechos de medios de la NFL?

Los partidos se transmitieron la temporada anterior por CBS, NBC/Peacock, ABC/ESPN/ESPN+, Fox, NFL Network, Amazon Prime Video, Netflix y YouTube TV.

La liga promedia casi 11.000 millones de dólares en ingresos por temporada gracias a sus acuerdos de medios. Esa cifra podría aumentar, ya que la venta de Paramount a Skydance Media permite a la liga renegociar su acuerdo con CBS.

Los acuerdos de derechos se extienden hasta 2033 con la mayoría de las plataformas y hasta 2034 con ESPN. La liga tiene una cláusula de rescisión después de la temporada 2029, que probablemente ejercerá, ya que 83 de las 100 transmisiones más vistas del año pasado fueron partidos de la NFL, según Nielsen.

Además de “Sunday Ticket”, el paquete dominical vespertino de partidos fuera del mercado local de la liga, que se emite en YouTube TV, CBS (Paramount +), NBC (Peacock), Fox (Fox One) y ESPN tienen sus propios servicios de streaming.

¿No fue “Sunday Ticket” impugnado en los tribunales?

Sí. Un jurado federal en Los Ángeles dictaminó en 2024 que la NFL violó las leyes antimonopolio al distribuir los partidos dominicales vespertinos fuera de mercados locales mediante un servicio de suscripción premium y otorgó 4.700 millones de dólares en indemnizaciones.

Un juez federal anuló el veredicto en la demanda colectiva después de determinar que la declaración de dos testigos de los suscriptores tenía metodologías defectuosas.

La demanda abarcó a 2,4 millones de suscriptores residenciales y 48.000 negocios en Estados Unidos que pagaron por el paquete “Sunday Ticket” en DirecTV desde la temporada 2011 hasta la de 2022.

¿Qué es la Ley de Transmisiones Deportivas?

Aprobada por el Congreso en 1961, otorga a las ligas deportivas profesionales una inmunidad antimonopolio limitada, lo que les permite agrupar sus derechos de medios y negociar como una sola entidad, al tiempo que las protege de demandas antimonopolio. El Congreso la aprobó después de que un juez federal en Pennsylvania dictaminó que la venta de los derechos de la NFL a CBS violaba las leyes antimonopolio.

La ley se aplica sólo a las cadenas de transmisión abierta. En el pasado, los tribunales han dictaminado que no se aplica a otros medios, incluidos el cable, el satélite y el streaming. Ha habido opiniones bipartidistas a favor de actualizar la ley.

La ley incluye una norma que permite cortar la transmisión de partidos locales. La NFL puso fin a los “apagones” en la televisión local después de la temporada 2014.

Se aplicaban a los partidos dentro de un radio de 75 millas (120 km) del mercado de un equipo si no se agotaban las entradas 72 horas antes del inicio.

El senador de Utah Mike Lee escribió una carta al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio el mes pasado para instarlos a revisar si los métodos de distribución de la NFL cumplen con la Ley.

¿Cuál es el sentir del público sobre los paquetes televisivos de la NFL?

La audiencia de los partidos del jueves por la noche y de comodín de la temporada pasada fue mayor en streaming que en la televisión abierta tres años antes. Eso viene con la salvedad de que Nielsen comenzó a usar su metodología Big Data + Panel para todos los eventos el septiembre pasado, con el inicio de la actual temporada televisiva.

El año pasado, Nielsen comenzó a medir a los espectadores fuera de sus casas en todos los estados excepto Hawaii y Alaska, e incluyó datos de televisores inteligentes, cable y decodificadores de satélite. Antes, Nielsen medía solo los 44 principales mercados de medios, que cubrían el 65% del país.

La NFL ha indicado que más del 87% de sus partidos están disponibles en televisión abierta, incluidos todos los que se juegan en el mercado local de un equipo.

La NFL y YouTube TV podrían ofrecer paquetes semanales o sólo de un equipo, como hacen otras ligas con sus paquetes de streaming, pero no lo han hecho.

¿Qué ocurre con otros deportes más allá del fútbol americano profesional?

El año pasado, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes solicitó informes a la NFL, la NBA, la NHL y la MLB sobre si aún deberían concederse exenciones antimonopolio a las ligas por coordinar sus derechos de transmisión en televisión abierta.

La NBA, la NHL y la MLB también afrontan sus propios desafíos con la desaparición de las cadenas deportivas regionales, en particular la pérdida de las tarifas por derechos locales. Main Street Sports, que opera 15 canales regionales bajo la marca FanDuel Sports Network, cerrará al concluir las temporadas de la NBA y la NHL, lo que afectará a 13 franquicias del basquetbol y siete del hockey sobre hielo.

Las Grandes Ligas se encargan esta temporada de la producción y distribución para 15 de sus 30 equipos después de que Main Street Sports Group no realizó los pagos programados de derechos a siete equipos.

El propietario principal de los Cerveceros de Milwaukee, Mark Attanasio, manifestó el mes pasado que el cambio de una cadena deportiva regional a las Grandes Ligas supone una caída de 20 millones de dólares en ingresos. La cifra es mayor para otros equipos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes