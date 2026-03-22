Pumas se lleva el derbi capitalino 1-0 sobre América con un penal en tiempo de descuento

Robert Morales convirtió un penal durante el tiempo del descuento para que Pumas venciera en casa 1-0 al América el sábado, en el derbi capitalino de la Liga MX.

El paraguayo Morales hizo una ejecución efectiva durante el quinto minuto del descuento, luego de que el árbitro César Arturo Ramos recurrió a la revisión de video (VAR) para señalar una falta del colombiano Cristian Borja sobre Guillermo Martínez.

La victoria impulsa a Pumas a la 4ta posición con 23 unidades; mientras que América se quedó en la 8va posición con 17.

Antes del penal, hubo escasas opciones en ambos lados, teniendo en un disparo al poste de Juninho en la primera mitad la oportunidad más clara del encuentro.

Un derechazo de Brian Rodríguez en la recta final de la primera mitad, que desvió a dos manos el veterano arquero costarricense Keylor Navas, fue la acción más peligrosa de los visitantes en todo el duelo.

Navas estuvo en el juego un día después de anunciar la extensión de su contrato hasta junio de 2027, con la opción de un año más.

RANGEL PRESERVA EL TRIUNFO DE CHIVAS

El arquero Raúl Rangel atajó un penal cuando el partido expiraba para que Chivas preservara la victoria de visita 3-2 ante Rayados, y así afianzarse en el liderato.

Uros Djurdjevic ejecutó la pena máxima durante el octavo minuto del descuento, después de que en los últimos 10 minutos Rayados marcó un par de dianas que apretaron el marcador.

Chivas controló el partido después de los tantos de Armando González, a los 18 minutos, José Castillo, a los 46, y Bryan González, a los 55; los últimos dos con sendos disparos desde fuera del área.

El triunfo se complicó para las Chivas luego de que Djurdjevic recortó a los 88 y Ricardo Chávez hizo el segundo de los anfitriones a los 90+3.

El árbitro Víctor Cáceres Hernández marcó el penal con el que concluiría el partido tras unas manos de Bryan González. Rangel fue a su banca para charlar con el técnico Gabriel Milito antes de atajarlo, al lanzarse a su costado izquierdo y quedarse con las dos manos con el balón.

Chivas hilvanó con este resultado su cuarta victoria, coincidiendo con el buen momento goleador de ‘La Hormiga’ González, para asegurarse irse al parón de la Fecha FIFA como líder con 30 unidades, luego de celebrar su 10ma victoria del campeonato.

Rayados quedó fuera de la zona de liguilla al ubicarse en la 9na posición con 14 puntos, luego de hilvanar su tercera jornada sin victoria (dos derrotas y un empate).

Con su efectiva actuación, ‘La Hormiga’ González ya alcanzó en el liderato de goleo al brasileño Joao Pedro (San Luis) con 10 dianas. Ambos futbolistas junto con el portugués Paulinho (Toluca) fueron monarcas de goleo del pasado Apertura 2025 con 12 dianas.

Tanto José Castillo como Bryan González se estrenaron como goleadores en este campeonato con sus soberbias definiciones desde muy lejos de la portería rival.

OTROS RESULTADOS

Con tantos de Fernando Beltrán, minuto 37, y Miguel Rodríguez, al 90’+4′, el León puso fin a una racha de tres derrotas al vencer 2-1 a San Luis, por los que marcó Sébastien Salles-Lamonge a los 41.

La victoria de los esmeraldas coincide con el primer juego en el banquillo del argentino Javier Gandolfi, quien fue presentado el viernes como nuevo estratega ante la salida de Ignacio Ambriz.

El triunfo dejó al León en la 11ra posición con 13 puntos; San Luis se estancó en el 14to sitio con 11.

En otro partido, Atlas empató 0-0 con Querétaro en casa.

Los rojinegros son 6tos con 18 unidades; Gallos es 17mo con ocho puntos.

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