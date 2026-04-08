Falleció Davey Lopes, figura de Dodgers y especialista en robo de bases. Tenía 80 años

Davey Lopes, integrante del cuadro interior de los Dodgers de Los Ángeles que batió récords en las décadas de 1970 y 1980 y uno de los principales robadores de bases del béisbol, murió el miércoles. Tenía 80 años.

Los Dodgers fueron informados de su muerte en Rhode Island por su exesposa, Lin Lopes.

Lopes fue elegido cuatro veces al Juego de Estrellas durante sus 10 años con los Dodgers. Jugó en cuatro Series Mundiales y se coronó campeón en 1981. Tiene el récord de la franquicia de más juegos disputados en la segunda base, con 1.134. Sus 1.145 juegos como primer bate son la segunda mayor cifra en la organización, únicamente detrás de Maury Wills (1.279).

Tenía 27 años cuando debutó en las Grandes Ligas, el 22 de septiembre de 1972.

La temporada siguiente, Steve Garvey, Bill Russell, Ron Cey y Lopes iniciaron el primero de 8 años y medio consecutivos como titulares juntos en el cuadro interior.

Lopes se consolidó como uno de los robadores de bases más prolíficos del béisbol. Robó 418 bases como Dodger, la segunda mayor cifra de su carrera en la historia de la franquicia, detrás de Wills (490). Lopes posee el récord del equipo con un 83,1% de efectividad de por vida (mínimo 100 robos).

Lopes se convirtió el 4 de agosto de 1974 en el primer Dodger desde Wills en robar cuatro bases en un juego y, 20 días después, igualó el récord de la Liga Nacional con cinco robos ante los Cardenales. En 1975, Lopes registró un récord de las Grandes Ligas de entonces con 28 robos consecutivos sin ser puesto out.

Lideró las Grandes Ligas en 1975 con 77 robos y la Liga Nacional en 1976 con 63. En 1978, robó 45 bases en 49 intentos.

Lopes completó en 1978 la mejor Serie Mundial de su carrera, que comenzó con dos jonrones en el Juego 1 contra los Yankees de Nueva York Yankees. También ganó un Guante de Oro esa temporada.

Tras dejar a los Dodgers, jugó para los Atléticos de Oakland (1982-84), Cachorros de Chicago (1984-86) y Astros de Houston (1986-87). Robó 557 bases en su carrera — 26to en la historia de las Grandes Ligas — y bateó para .263 en 1.812 juegos de temporada regular, con 155 jonrones, 614 carreras impulsadas, 232 dobles y 50 triples.

Después de su etapa como jugador, Lopes dirigió a los Cerveceros de Milwaukee de 2000 a 2002. Fue coach con los Orioles, Padres, Nacionales, Filis y Dodgers.

Ganó una segunda Serie Mundial como coach de primera base de los Filis antes de regresar a los Dodgers como coach de corrido de bases y de primera base de 2011 a 2015. Pasó sus últimas dos temporadas en las mayores como coach de primera base de los Nacionales en 2016-17.

Le sobreviven sus hermanos, Patrick y John, y sus hermanas, Jean, Judith, Mary y Nina.

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