Kevin Durant anota 24 puntos en su regreso a Phoenix y guía a Rockets a victoria sobre Suns, 119-105

Kevin Durant anotó 24 puntos en su regreso a Phoenix y los Rockets de Houston remontaron un déficit temprano de 21 tantos y se despegaron al final para vencer el martes 119-105 a los Suns.

Los Rockets atraviesan una racha de siete victorias consecutivas y alcanzaron a los Lakers de Los Ángeles en el cuarto puesto de la carrera por los playoffs de la Conferencia Oeste.

Los cinco titulares de Houston anotaron cifras de dos dígitos. Durant encestó 5 de 9 triples.

Durant, 16 veces elegido al Juego de Estrellas, fue recibido con una mezcla de abucheos y aplausos por los aficionados de los Suns cuando fue anunciado como parte del quinteto titular de los Rockets. Fue traspasado a los Rockets durante el receso entre campañas, después de pasar 2 1/2 temporadas en el desierto.

El canje formó parte de un paquete que llevó a Dillon Brooks y Jalen Green a los Suns.

Los Suns se despegaron para tomar una ventaja de 26-5 a mitad del primer cuarto, al acertar 10 de sus primeros 15 tiros, pero los Rockets recortaron la diferencia a 57-54 al descanso. Houston tomó la delantera al inicio del tercer cuarto, pero Phoenix reaccionó para irse al último periodo arriba 84-81.

Houston anotó los primeros ocho puntos del cuarto periodo para recuperar la delantera y no volvió a estar abajo. Durant encestó un triple para poner a los Rockets arriba 111-96 con 4:14 minutos por jugar.

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