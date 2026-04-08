El golf ha sido secundario para Scottie Scheffler. Difícil saber qué esperar en el Masters

El hijo de Scottie Scheffler, Bennett, cumple 2 años el próximo mes, y Remy nació hace menos de dos semanas. Ninguno tiene la edad suficiente para entender la importancia de Augusta National, el Masters y la chaqueta verde que su padre a veces usa.

“(Mi esposa Meredith) consiguió esta gran foto de Bennett y de mí entrando a la casa club, yo con mi chaqueta verde y tomándolo de la mano. Pero, quiero decir, él no tiene idea de lo que significa”, dijo Scheffler. Y añadió: “Este lugar significa muchísimo para mí en mi trayectoria en el golf, y eso es algo que me encantaría poder compartir con mis hijos. Veremos cómo resulta eso a medida que crezcan.

“Ahora mismo yo solo… si la llevo puesta cerca de él, solo espero que no la arruine o algo así”.

Scheffler tiene dos hijos — uno por cada uno de sus títulos del Masters. Es el favorito en el torneo de esta semana, como suele serlo en todos los majors hoy en día, pero su vida familiar ha sido más emocionante que su golf últimamente. El Scheffler que arrasó en la temporada 2025, ganando seis veces en un lapso de 4 meses y medio, todavía no aparece este año.

Todo fue como de costumbre cuando Scheffler ganó su primer torneo del año en The American Express en enero. Después remató con fuerza para terminar entre los cinco primeros en Phoenix y Pebble Beach, pero desde entonces ha quedado fuera de los primeros 10 en tres torneos consecutivos — y fuera de los primeros 20 en los dos más recientes de esos.

¿Un bajón según sus estándares? Bueno, es difícil llamarlo así porque Scheffler no ha jugado desde el Players Championship a mediados del mes pasado. Se retiró del Houston Open porque su esposa esperaba a su segundo hijo, y el pequeño Remy nació el 27 de marzo.

La palabra “descansado” no se usa a menudo por padres de recién nacidos, pero estar lejos del campo podría dejar a Scheffler renovado.

“Estoy durmiendo bastante. Mi esposa es una guerrera. Remy es muy pequeño ahora mismo, duermen gran parte del día. Creo que a estas alturas está acostumbrado a estar en el vientre. Sí, he podido dormir una cantidad decente”, dijo Scheffler.

Fue difícil saber cuál de los niños fue más sensación en el Concurso Par 3, apto para familias, el miércoles: Remy, cargado por Meredith en un portabebés, o Bennett, golpeando la pelota con un palo de juguete azul.

Bennett nació justo antes del Campeonato de la PGA en 2024. Ese major resultó ser una experiencia alocada para Scheffler en Valhalla. Fue arrestado antes de la segunda ronda por no seguir instrucciones de la policía — posteriormente se retiraron un cargo de delito grave y tres delitos menores —, pero regresó de la cárcel a tiempo para firmar un 66 ese día, camino a terminar empatado en el octavo lugar.

Es probable que sus obstáculos esta semana estén en el campo. Scheffler intentará convertirse en el primer jugador desde Adam Scott en 2013 en ganar en Augusta National después de haber tenido tres semanas de descanso.

Si ha habido un problema para Scheffler este año, han sido sus inicios. En sus últimos cinco torneos, ha jugado la primera ronda con un total combinado de 3 sobre par, mientras que ha registrado 56 bajo par el resto del camino.

Por supuesto, todo eso podría parecer historia antigua para Scheffler después de haber estado ocupado con otras cosas en las últimas semanas. Un major como el Masters no ofrece muchas oportunidades para volver poco a poco al modo de competencia, pero sí tiene sus ventajas.

“Augusta sigue yendo más allá para hacer las cosas especiales y fáciles para nosotros como jugadores. Especialmente las rondas de práctica. Las rondas de práctica son muy tranquilas. No hay teléfonos. No hay gente pidiendo selfies a mitad de la ronda. Todo es muy calmado ahí afuera, y la gente sigue las reglas aquí”, explicó Scheffler.

Scheffler jugará con Robert MacIntyre y Gary Woodland en las dos primeras rondas. Era favorito 6-1 según BetMGM Sportsbook la mañana del miércoles. Eso es similar a sus cuotas de +550 antes del major anterior — el Abierto Británico en julio, que ganó —, pero no tan bajas como el +275 que tenía antes del Abierto de Estados Unidos del año pasado.

“Siento que mi juego está en un buen momento", manifestó Scheffler. "Descansé un poco las últimas semanas en casa. Así que me siento descansado y listo para esta semana”.

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