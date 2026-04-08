Spurs descartan a Victor Wembanyama y Stephon Castle ante Trail Blazers

Victor Wembanyama y Stephon Castle fueron descartados para el partido de los Spurs de San Antonio contra los Trail Blazers de Portland la noche del miércoles.

El equipo anunció que Wembanyama no jugará tras sufrir una contusión en una costilla el lunes y que Castle no estará por molestias en la rodilla derecha.

Wembanyama necesita disputar al menos 20 minutos en un partido más para alcanzar el mínimo de 65 juegos exigido por la liga para ser elegible a premios.

A los Spurs les quedan dos partidos en la temporada regular después del de la noche del miércoles: el viernes contra los Mavericks de Dallas y el domingo contra los Nuggets de Denver.

Los Spurs indicaron que confían en que Wembanyama y Castle jueguen el viernes.

Ambos participaron en la sesión de práctica del miércoles.

“No puedo decirles demasiado sobre cómo se vio (Wembanyama), pero se recupera rápido”, comentó el veterano de los Spurs Harrison Barnes.

Wembanyama sufrió la lesión en la primera mitad de una victoria por 115-102 sobre los 76ers de Filadelfia. Castle tuvo 17 puntos, 13 asistencias y 10 rebotes en ese partido.

Wembanyama sumó 17 puntos, cinco rebotes y tres tapones en poco menos de 16 minutos. Ese tiempo constituyó un partido oficial disputado según las directrices de la NBA, que permiten dos excepciones de 15 a 19:59 minutos para que cuenten hacia el mínimo requerido por la liga.

San Antonio (60-19) ya aseguró el título de la División Suroeste y tiene garantizado terminar no peor que segundo en la Conferencia Oeste. Está a tres partidos del Thunder de Oklahoma City (63-16), líder de la conferencia.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes