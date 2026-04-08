Shai Gilgeous-Alexander guía al Thunder a fácil triunfo por 123-87 ante Lakers diezmados

Shai Gilgeous-Alexander anotó 25 puntos y repartió ocho asistencias, mientras que Isaiah Joe encestó seis triples para que el Thunder de Oklahoma City aplastara el martes 123-87 a unos diezmados Lakers de Los Ángeles.

Jared McCain sumó 15 puntos y Chet Holmgren aportó esa misma cantidad, además de interceptar 10 rebotes por el Thunder, líder de la NBA, que barrió la serie de la temporada contra los Lakers con su sexta victoria consecutiva y la 18ª en 19 partidos en total.

Los Lakers tuvieron su actuación con menos puntos de la temporada al jugar sin Luka Doncic, LeBron James, Austin Reaves, Marcus Smart ni Jaxson Hayes, quienes en conjunto promedian 94,6 puntos por partido.

Doncic y Reaves estarán fuera por el resto de la temporada regular, mientras que James, de 41 años, se perdió un partido para darle descanso a su pie izquierdo con artritis.

Rui Hachimura anotó 15 puntos y Drew Timme agregó 11 por los Lakers, campeones de la División del Pacífico, que han perdido tres duelos seguidos desde que Doncic y Reaves se lesionaron la semana pasada en Oklahoma City.

Los Ángeles había ganado 13 de 14 partidos y se acercaba al tercer puesto antes de perder a Doncic, quien está en Europa buscando tratamiento para una distensión de segundo grado en el tendón de la corva izquierda.

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