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Con 42 puntos de Gilgeous-Alexander, Thunder vence 124-116 a Cavaliers

Tim Willert
CAVALIERS-THUNDER
CAVALIERS-THUNDER (AP)

Shai Gilgeous-Alexander brilló con 42 puntos y ocho asistencias con el Thunder de Oklahoma City, que resistió una reacción postrera de los Cavaliers de Cleveland para derrotarlos el miércoles por 124-116.

Oklahoma City derrotó a Cleveland por segunda vez en tres noches. El Thunder (6-2) superó a los Cavs por 117-112 en Cleveland.

Ajay Mitchell sumó 23 puntos y el novato Bennett Stirtz aportó 16 a la causa del Thunder, que tiene una marca de 3-2 desde la pérdida de tres titulares por lesiones que requieren un largo proceso de recuperación.

Oklahoma City ganaba 115-102 con 1:47 minutos por jugar, pero Donovan Mitchell, quien lideró a los Cavaliers con 27 puntos, encestó tres triples consecutivos para recortar la diferencia a 117-111 con 46,7 segundos restantes.

James Harden anotó 19 puntos y Evan Mobley contabilizó 16 tantos y 10 rebotes por Cleveland (4-4).

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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