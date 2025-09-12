Leverkusen vence 3-1 a Frankfurt y logra su primera victoria en la Bundesliga

Alejandro Grimaldo facturó dos goles de tiro libre y el Bayer Leverkusen venció el viernes 3-1 al entonado Eintracht Frankfurt para registrar su primera victoria en la Bundesliga y darle al entrenador Kasper Hjulmand un comienzo triunfal a su etapa.

Hjulmand llevaba unos cuantos días conduciendo al Leverkusen, contratado tras el despido Erik ten Hag al cabo de dos partidos en la temporada.

La victoria sirvió para elevar la moral del Leverkusen y la logró pese a jugar la última media hora con 10 hombres tras la expulsión del capitán Robert Andrich. Su compañero argentino Ezequiel Férnandez también fue expulsado en el tiempo de descuento.

El Leverkusen se adelantó a los 10 minutos con una bonita definición de tiro libre de Grimaldo.

Patrik Schick puso el 2-0 al cobrar un penal al filo de descanso luego que Nathan Tella fuera derribado por Robert Koch, capitán del Frankfurt.

Can Uzun amenazó con desanimar a los hinchas locales cuando descontó al inicio de la segunda mitad, pero la remontada no se pudo materializar, incluso después de la expulsión de Andrich por doble amonestación a los 59 minutos.

Grimaldo selló la victoria con otro magnífico tiro libre en el tiempo de descuento.

El alivio fue evidente en la BayArena tras un comienzo tumultuoso de la temporada.

Ten Hag fue contratado para reconstruir el equipo después de un éxodo veraniego tras la partida del entrenador Xabi Alonso al Real Madrid. Muy pocos jugadores permanecen de la plantila que completó el doblete Bundesliga-Copa de Alemania en 2024.

El experimentado entrenador holandés no pudo imponer su autoridad sobre jugadores que ignoraron sus instrucciones y discutieron entre ellos en el empate 3-3 con el Werder Bremen el 30 de agosto.

Fue despedido y reemplazado por Hjulmand, quien dirigió apenas dos entrenamientos previo al compromiso contra al Frankfurt, que había ganado sus dos primeros partidos ligueros.

Hjulmand, ex entrenador de la selección de Dinamarca y cuya experiencia previa en la Bundesliga fue un breve etapa sin éxito a cargo de Mainz en 2014-15, había estado sin dirigir por más de un año desde la eliminación de la selección danesa en los octavos de final de la Eurocopa.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes