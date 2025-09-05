Monza entusiasmado por recibir a Hamilton vestido de rojo de Ferrari en el GP de Italia

Hay un aire adicional de emoción entre los apasionados tifosi vestidos de rojo en el Gran Premio de Italia: Lewis Hamilton se prepara para debutar en Monza con un Ferrari.

Será la 19na carrera de Hamilton en el circuito italiano, pero su primera vestido de rojo. El fin de semana comenzó de gran forma, pues el piloto británico fue el más rápido en la primera sesión de práctica del viernes.

El siete veces campeón del mundo ha subido al icónico podio de Monza en ocho ocasiones, cinco de ellas tras ganar el Gran Premio de Italia.

Pero Hamilton, cuyo mejor resultado en su primer año con la Ferrari ha sido un cuarto lugar, no está pensando en cómo sería hacerlo vestido de rojo Ferrari.

"No lo he pensado, simplemente porque he estado en el podio muchas veces aquí, así que sé cómo es estar allí", dijo Hamilton. "He visto cómo ha sido para otros pilotos de Ferrari, y cualquier cosa que intente imaginar estará lejos de lo que podría ser esa sensación".

Además, Hamilton tendrá que cumplir una penalización de cinco posiciones en la parrilla en la carrera del domingo, después de un desastroso GP de los Países Bajos para Ferrari que vio tanto al piloto británico como a su compañero de equipo Charles Leclerc chocar en incidentes separados.

"Obviamente, todavía estoy en mi primer año con el equipo, y por lo tanto cada fin de semana es la primera vez que conduzco este coche en ese circuito", dijo Hamilton. "Creo que el camino de Ferrari ha ido bastante bien en los últimos años. Obviamente, ganaron aquí el año pasado con una gran estrategia y una gran conducción de Charles.

"Estoy realmente ansioso por ver cómo funciona el coche aquí. Definitivamente estamos aprendiendo de fin de semana a fin de semana, muchas cosas positivas que sacar del último, así que creo que solo tenemos que seguir construyendo sobre eso".

Ferrari 1-2

Hamilton hizo que el publico se pusiera de pie cuando saltó a la cima de la tabla de tiempos hacia el final de la primera sesión de práctica, siendo 0,169 segundos más rápido que Leclerc para un 1-2 de Ferrari que hace soñar a los tifosi con algo similar el domingo.

Ninguno de los otros pilotos estuvo a menos de medio segundo de Hamilton. Lando Norris fue casi un segundo más lento, en sexto lugar, y el líder del campeonato, Oscar Piastri, se perdió la sesión, con el novato Alex Dunne tomando su lugar en McLaren.

Pelea por el título

Mientras que el rojo de Ferrari dominará las gradas, los autos de color papaya están en el centro de la atención en la lucha por el título.

Norris y Piastri pelean entre sí por lo que sería un primer título de Fórmula Uno para cualquiera de los dos.

Pero las posibilidades de Norris de ganar el título disminuyeron drásticamente en el Gran Premio de los Países Bajos del fin de semana pasado cuando su McLaren se averió mientras perseguía a Piastri, quien ganó la carrera y amplió su ventaja en el campeonato de pilotos a 34 puntos.

"No creo que cambie mucho", dijo Piastri. "Ciertamente no está fuera de la lucha. Sí, es un poco más difícil ahora, pero no espero que cambie mucho, creo que competiremos entre nosotros de la misma manera, creo que la cantidad de riesgos que estamos tomando será la misma.

"Ambos estamos tratando de conducir lo más rápido que podemos, no es como si hubiéramos estado reteniendo algo de ese lado de las cosas".

Cambios radicales

El director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, sugirió recientemente que se podrían hacer cambios radicales en los fines de semana de carrera para atraer a audiencias más jóvenes.

El más drástico de esos cambios podría ser el acortar las carreras.

"Estaré del otro lado, estaré frente al televisor cuando eso suceda", dijo Fernando Alonso, de 44 años. “No creo que sea un problema del deporte. Además, los partidos de fútbol son un poco largos... y nadie está hablando de tener partidos de fútbol de 60 minutos o algo así”.

"Así que es un problema de la sociedad y de los niños, pero no del deporte. Así que probablemente no sea necesario el cambio".

Domenicali dijo que llenar el calendario con más carreras sprint también podría ser una opción y afirmó que la mayoría de los pilotos están a favor, incluso el cuatro veces campeón Max Verstappen, quien ha sido uno de los más críticos con el formato sprint, pero se ha mostrado más receptivo a la idea.

Sin embargo, Verstappen dijo el jueves que su mentalidad realmente no había cambiado.

"Quiero decir, todos saben lo que pienso sobre las carreras sprint", dijo. “Pero la duración de la carrera creo que está bien. A veces es de una hora y media, a veces cerca de dos. En otros deportes también, a veces tienes un juego emocionante, a veces absolutamente aburrido y te quedas dormido”.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes