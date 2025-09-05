Taylor Swift es un amuleto del Corinthians, el equipo del estadio en el que juegan con los Chiefs

Taylor Swift probablemente no lo sepa, pero se le considera un amuleto de buena suerte para el equipo de fútbol brasileño que alberga el partido del viernes entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers.

La improbable conexión entre la superestrella del pop —que se comprometió con el tight end de los Chiefs, Travis Kelce— y uno de los clubes más populares en el Brasil apasionado por el fútbol radica en la fecha de lanzamiento de sus álbumes desde 2006. Corinthians ha permanecido invicto en todos menos un partido que disputan el día del lanzamiento del álbum desde entonces y en todos menos uno justo después.

Todo comenzó como una broma hace unos cinco años, pero se ha convertido en una superstición para los fanáticos locales.

Hasta el año pasado, Corinthians ganó 13 partidos y empató siete en tales ocasiones. Algunos fueron contra su acérrimo rival Palmeiras y las redes sociales brasileñas se inundaron de memes y montajes de Swift vistiendo de blanco y negro, los colores de Corinthians.

Muchos fanáticos de Corinthians podrían haber abandonado sus expectativas después de que su equipo perdiera tanto el partido previo al lanzamiento de "The Tortured Poets Department" como el siguiente. Pero el partido de la NFL en Sao Paulo, que podría atraer a Swift al NeoQuimica Arena, ha mantenido viva la vibra Swiftie entre muchos seguidores locales.

"Me reí al principio, pero hay más coincidencias. El primer contrato de Taylor se firmó el primero de septiembre, ese es el mismo día en que Corinthians fue fundado en 1910", dijo Rebeca Gois, de 32 años, una escritora de marketing que vive cerca del estadio y es fanática de Swift. "Se ha convertido en algo. Siempre que hay un nuevo álbum, tenemos una doble alegría; nuevas canciones de Taylor y Corinthians invicto antes y después de eso".

Esa larga racha ha animado a los fanáticos de Corinthians a considerar a la cantante como una seguidora honoraria. Algunos han usado disfraces de Swift durante los partidos.

Gavioes da Fiel, una escuela de samba vinculada a Corinthians que desfila en el Carnaval de Sao Paulo, invitó en broma a Swift a unirse a ellos en las festividades en 2022.

Swift estuvo en Brasil en 2012 para promocionar su álbum "Red" y luego en 2023 con seis conciertos en Río de Janeiro y Sao Paulo durante la gira Eras Tour. Aún no ha aparecido en el estadio de Corinthians.

Nataly Nascimento, una fanática acérrima de Corinthians y Swiftie, dijo que la tendencia recibió un impulso después de que Swift realizara sus tres conciertos en Sao Paulo en el Allianz Parque, el estadio de su archirrival Palmeiras.

"La gente comenzó a buscar esa conexión para molestar a los fanáticos de Palmeiras. Y luego los fanáticos de Corinthians comenzaron a encontrar esos vínculos", dijo Nascimento, una profesora de 25 años que vive en el noreste de Brasil y no asistirá.

Cuando se le preguntó si los fanáticos de Corinthians pueden esperar que la conexión regrese después de las dos derrotas del año pasado, Nascimento dijo que los fanáticos han adaptado su narrativa desde entonces.

"Algunos dijeron que todo había terminado, pero no la dejamos ir. Lo que realmente sucedió fue que estábamos tan mal el año pasado que ni siquiera Taylor pudo salvarnos", dijo.

El próximo álbum de Swift, "The Life of a Show Girl", se lanzará el tres de octubre. Corinthians, actualmente rezagado en la 12da posición de la liga brasileña con 26 puntos después de 22 partidos, enfrentará al rival del sur Internacional dos días antes del lanzamiento y luego recibirá al equipo del interior de Sao Paulo un día después del lanzamiento.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes