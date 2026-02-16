Estados Unidos y Canadá jugarán por el oro por 7ma vez en hockey femenino olímpico

Estados Unidos y Canadá se enfrentarán por el oro olímpico por séptima vez desde que el hockey femenino debutó en los Juegos de Nagano 1998, en una rivalidad fronteriza que nunca pasa de moda.

Y esta vez, las estadounidenses son las favoritas en los Juegos de Milán-Cortina.

Estados Unidos aseguró su boleto con una victoria 5-0 sobre Suecia en la semifinal el lunes. Y las canadienses, campeonas defensoras, siguieron con Marie-Philip Poulin anotando dos veces para establecer el récord de goles en su carrera olímpica, en un triunfo 2-1 sobre Suiza más apretado de lo deseable.

Los resultados prepararon el más reciente duelo entre las potencias mundiales del deporte en la final por la medalla de oro el jueves.

Y muy bien podría ser el último enfrentamiento entre las veteranas estrellas de ambos equipos: Poulin, apodada “Captain Clutch”, y la capitana de Estados Unidos, Hilary Knight, quien ya anunció que estos serán sus quintos y últimos Juegos Olímpicos.

Para las estadounidenses, no importaba a quién enfrentaran en un torneo que han dominado con marca de 6-0 y superando a sus rivales por un margen combinado de 31-1.

“Las hemos enfrentado bastantes veces, así que obviamente no nos sorprenderá, pero sé que ellas también tienen primero un partido”, comentó la defensora Lee Stecklein. “A quien sea que enfrentemos, tenemos que estar listas para ese desafío”.

La portera Aerin Frankel detuvo 21 disparos para su tercera blanqueada del torneo, y las estadounidenses abrieron el partido de par en par con goles de Abbey Murphy, Kendall Coyne Schofield y Hayley Scamurra en tiros consecutivos durante un lapso de 2:47, al final del segundo periodo. Cayla Barnes abrió el marcador y Taylor Heise también anotó.

Estados Unidos aún no ha estado en desventaja ni empatado después del 0-0, y está en posición de convertirse en el tercer equipo femenino en lograrlo durante todo el torneo, uniéndose a Canadá en 2006 y 2010. Las estadounidenses también ampliaron su racha sin recibir goles a 331 minutos, 23 segundos, remontándose a cuando la checa Barbora Jurickova venció a Frankel en un mano a mano en el segundo periodo de la victoria 5-1 que abrió el torneo.

“Creo que nos estamos viendo increíbles. En todo el torneo hemos sido realmente consistentes”, expresó Scamurra. “Ni siquiera creo que estemos en el punto máximo, pero creo que nuestro punto máximo es tener esa medalla de oro en la mano, sin duda”.

Las canadienses han tenido dificultades durante un torneo en el que Poulin se perdió dos partidos —incluida la derrota ante Estados Unidos— por una lesión en la rodilla derecha, antes de regresar para una victoria 5-1 sobre Alemania en los cuartos de final.

Poulin abrió el marcador a 1:49 del segundo periodo al sacar un disparo desde entre los círculos que botó y se metió tras rebotar en el palo de la portera Andrea Braendli. Puso el 2-0 unos seis minutos y medio después al convertir un rebote, luego de que Braendli detuviera un tiro de Daryl Watts.

Poulin suma ahora 20 goles en su carrera en cinco participaciones olímpicas, y rompió el récord de 18 que tenía su excompañera y miembro del Salón de la Fama del Hockey, Hayley Wickenheiser.

Ann-Renee Desbiens detuvo siete disparos.

Rahel Enzler anotó por Suiza a 4:53 del tercer periodo. Braendli, que venía de una actuación de 40 atajadas en la victoria 1-0 sobre Finlandia en cuartos de final, terminó con 44 salvadas.

Ahora viene el partido por la medalla de oro en un torneo en el que Estados Unidos ya venció a Canadá 5-0 en un juego de la ronda preliminar la semana pasada. Las estadounidenses ganaron el oro olímpico en 1998 y 2018, y Canadá ganó los otros cinco torneos.

Estados Unidos ha tenido la ventaja reciente en la rivalidad entre las dos potencias mundiales del deporte, al haber ganado siete seguidos desde que venció a Canadá dos veces en el campeonato mundial en abril.

“No importa nada. Es el partido por la medalla de oro”, manifestó Heise sobre una posible revancha contra Canadá. “Obviamente, voy a decir que lo hemos hecho muy bien y que hemos tenido mucho éxito. Quieres tomar esa confianza y motivación, pero quieres seguir adelante. Vamos a enfocarnos en nosotras y vamos a hacer lo que tengamos que hacer el jueves y, con suerte, salir victoriosas”.

Suecia y Suiza jugarán por el bronce en una revancha de su enfrentamiento en los Juegos de Sochi 2014. Suiza ganó 4-3 para conseguir su primera y única medalla en hockey femenino. ___

Cobertura olímpica de AP: https://apnews.com/hub/milan-cortina-2026-winter-olympics