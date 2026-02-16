Mellizos: Pablo López termina temprano sesión de bullpen por dolor de codo

El derecho de los Mellizos Pablo López terminó antes de tiempo una sesión de bullpen con Minnesota el lunes debido a lo que el mánager Derek Shelton describió como “un poco de dolor en el codo”.

López, que cumplirá 30 años el próximo mes, lanzó poco más de dos entradas antes de detenerse. Se le consideraba adelantado en su preparación para unirse a Venezuela para el Clásico Mundial de béisbol.

López ha sido el abridor del día inaugural de los Mellizos las últimas tres temporadas. El año pasado quedó limitado a 75 entradas y dos tercios, con tres estancias en la lista de lesionados por problemas en el isquiotibial, el hombro y el antebrazo.

El All-Star en 2023 había realizado 32 aperturas en cada temporada de 2022 a 2024, la primera de esas con Miami antes de un par con Minnesota.

“Decidimos, por un exceso de precaución, sacarlo del terreno y asegurarnos de que esté bien. Le haremos algunos estudios de imagen, simplemente por lo importante que es y lo importante que es para nosotros”, explicó Shelton a los reporteros en las instalaciones de entrenamiento de primavera del club.

López registró marca de 5-4 con efectividad de 2.74 la temporada pasada. Ganó 10 juegos en cada una de las tres temporadas anteriores, coronadas por un máximo de su carrera de 15 en 2024.

