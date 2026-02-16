El suizo Loic Meillard gana el eslalon y cierra el programa alpino masculino en Milán-Cortina

El suizo Loic Meillard aprovechó una sólida segunda manga para ganar el lunes el eslalon masculino, en una jornada en la que el esquiador brasileño Lucas Pinheiro Braathen se cayó en la primera manga, lo que puso fin a su intento de conseguir otro oro olímpico.

Meillard sumó el oro a la plata que ganó en el combinado por equipos y al bronce del eslalon gigante.

La prueba cerró el programa masculino de esquí alpino en los Juegos de Milán-Cortina.

Meillard terminó con un tiempo combinado de dos mangas de 1 minuto y 53,61 segundos. Superó al austríaco Fabio Gstrein por 0,35 segundos, mientras que el noruego Henrik Kristoffersen se quedó con el bronce. También fue un contraste marcado entre mangas, con nieve y niebla por la mañana y el sol asomándose por la tarde.

El noruego Atle Lie McGrath, líder de la primera manga, enganchó una puerta con las piernas y quedó fuera. Estaba tan furioso que lanzó sus bastones de esquí por encima de la red de protección de un lado. Luego salió por fuera de la red del otro lado, avanzando trabajosamente sobre la nieve. Se sentó y después se dejó caer hacia atrás, respirando con dificultad.

McGrath ha estado compitiendo en duelo. Su abuelo murió el día de la ceremonia de inauguración y el esquiador llevó un brazalete en homenaje.

Pinheiro Braathen hizo historia al ganar el eslalon gigante el sábado, convirtiéndose en el primer deportista de Sudamérica en ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Pero en una rápida primera manga se le salió el esquí y su aspiración de sumar otra medalla se terminó. Pinheiro Braathen representó a Noruega antes de cambiarse a Brasil, el país de origen de su madre.

Suiza encabezó el medallero masculino de esquí alpino en Bormio con ocho preseas (cuatro de oro, dos de plata y dos de bronce). Austria (dos platas) e Italia (plata, bronce) sumaron dos cada una, mientras que Brasil (oro), Estados Unidos (plata) y Noruega (bronce) se llevaron una por país.

La fuerte nevada derivó en una complicada mañana de competencia. La prueba contó con 96 esquiadores en la salida, y muchos representaban a naciones no tradicionales en este deporte. De los 96, hubo 49 que no terminaron el recorrido, dos que fueron descalificados y otro que no tomó la salida.

Fue una bajada ceremonial de eslalon para el griego AJ Ginnis. Comentó que una cirugía de tobillo no sanó correctamente y que no podía competir como quería. Esta fue su bajada de despedida.

“Poder estar aquí hoy y pensar en todo lo que las carreras de esquí me han dado en la vida —un título universitario, seguridad y, lo más importante, amigos y personas que se quedarán conmigo para siempre— es algo que, si se lo hubieran dicho a un AJ de 10 años y a sus padres, nunca lo habrían creído”, dijo Ginnis.

Entre los esquiadores en competencia estuvieron el mexicano Lasse Gaxiola y el jamaicano Henri Rivers IV. La madre de Gaxiola, Sarah Schleper, compitió en el super-G y el eslalon gigante en Cortina.

