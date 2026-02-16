Olimpíadas de Invierno: aumentan las tensiones en el curling tras acusaciones de trampa y espionaje

La polémica ha estallado en el curling de los Juegos Olímpicos de Invierno, con Gran Bretaña mezclada en las explosivas secuelas tras las acusaciones de trampas contra el equipo canadiense.

El viernes, la selección masculina de Canadá fue acusada por Suecia de infringir el reglamento por tocar dos veces la piedra de curling después de soltarla, lo que provocó un intercambio de insultos sobre el hielo.

Después de que Canadá negara las afirmaciones, el tercero del equipo, Marc Kennedy, respondió insistiendo furiosamente: “No lo he hecho ni una sola vez. Vete a la m****a”. Sin embargo, las imágenes de Kennedy tocando la piedra tras su liberación se hicieron virales más tarde.

El drama se agravó el fin de semana, cuando el equipo femenino de Canadá fue sancionado por la misma infracción en el primer parcial de su partido contra Suiza, ante la estupefacción de la capitana Rachel Homan, que protestó por su inocencia.

open image in gallery El canadiense Marc Kennedy negó furiosamente las acusaciones de que estaba “tocando dos veces” el granito de la piedra ( AP )

Luego, en medio de una mayor vigilancia por parte de los árbitros, Bobby Lammie, del equipo de Gran Bretaña, también fue señalado por un doble toque en la penúltima manga de su victoria por 9-4 sobre Alemania el domingo.

Gran Bretaña, campeona del mundo, se enfrentará el martes a Canadá, un peso pesado del curling, en un partido decisivo, ya que el todos contra todos llega a su fin, con esta polémica todavía muy presente en Milano Cortina 2026.

¿Qué es un doble toque y cuáles son las reglas?

Tras la polémica suscitada durante el partido Canadá-Suecia, la Federación Mundial de Curling emitió un recordatorio a los equipos competidores, aclarando las normas de “lanzamiento adecuado” al liberar la piedra.

Dijo la organización: “Al lanzar una piedra, antes de la línea de juego, los jugadores pueden retocar el mango tantas veces como deseen. Sin embargo, tocar el mango después de la línea de juego no está permitido; si esta regla se rompe, la piedra será retirada del juego”.

“Durante el avance, no está permitido tocar el granito de la piedra. En este caso, la piedra se retirará del juego”, añaden.

open image in gallery Las imágenes de Kennedy tocando la piedra después de soltarla se hicieron virales; después de la polémica, la Federación Mundial de Curling emitió un recordatorio a los equipos competidores, aclarando las reglas de la “lanzamiento adecuado” al liberar la piedra ( AFP via Getty )

El equipo masculino de Canadá negó firmemente la acusación de que estuvieran haciendo trampa, incluso cuando las imágenes de Kennedy tocando la piedra con un dedo en la línea de juego se hicieron virales en las redes sociales.

“Si alguien te dijera: 'Oye, ¿tú tocas dos veces todo el tiempo? Sinceramente, en esa fracción de segundo, no podría decirte si lo hago o no”, dijo Kennedy.

Según las reglas, dar al granito de la piedra un empujón deliberado después de su liberación para corregir su curso sería hacer trampa —pero el hecho de que se pueda retocar el mango antes de la línea de juego significa que hay algún matiz.

El equipo femenino de Canadá declaró que se había visto envuelto en las acusaciones, tras el acalorado intercambio en el que se vio envuelto el equipo masculino el viernes y el alboroto en línea que creó.

Homan declaró: “Creo que la palabra 'trampa' surgió de la nada. No tiene nada que ver con hacer trampa. No hay ninguna posibilidad de que los canadienses jueguen sucio intencionadamente”.

“Obviamente, fue un momento acalorado entre dos jugadores lo que creó el conflicto. No tuvimos nada que ver con eso”, declaró la segunda de Canadá, Emma Miskew, y continuó: “Así que sentimos que nos metieron en una situación en la que no teníamos nada que ver”.

Aumento del arbitraje, y, acto seguido, disminución

La Federación Mundial de Curling no cuenta con un sistema de repetición de video para volver a examinar las decisiones de los partidos, mientras que las decisiones tomadas durante un partido son definitivas y no pueden anularse.

Tras la polémica, la Federación emitió un comunicado en el que informaba a los equipos de que, aunque “no [era] posible” tener árbitros de juego apostados en cada línea de juego, dos oficiales se moverían entre las cuatro hojas y observarían algunos lanzamientos.

Sin embargo, provocó un gran revuelo entre los atletas y los equipos, furiosos por el excesivo escrutinio de sus lanzamientos, a un nivel nunca visto en un gran torneo internacional.

open image in gallery Los equipos se enfadaron por el nivel del arbitraje tras el explosivo juego Suecia-Canadá ( Reuters )

Eso, probablemente, explica por qué el equipo femenino de Canadá y el masculino de Gran Bretaña recibieron llamados de atención tan rápidamente tras la polémica del viernes. Tampoco estaba claro si las autoridades vigilaban a algunos países más de cerca que a otros.

Así pues, la Federación se retractó en su decisión de aumentar el número de árbitros tras una reunión con las organizaciones nacionales competidoras. En su lugar, los equipos pueden solicitar que un árbitro observe al otro equipo durante un mínimo de tres finales.

¿Estaba espiando Suecia? ¿Y qué pasa después?

Uno de los misterios de toda la saga es cómo el equipo sueco estaba tan convencido de que Canadá era culpable de un “doble toque”. Durante el acalorado intercambio entre los equipos, el tercero de Suecia, Oskar Eriksson, dijo a sus oponentes canadienses: “Te enseñaré el video después”.

El video, que parece mostrar un claro doble toque por parte de Kennedy, circuló entonces por las redes sociales y fue difundido por la cadena pública sueca SVT, lo que llevó a Kennedy a afirmar que toda la polémica había sido “calculada” por el equipo sueco.

open image in gallery Suecia se enfrenta ahora a acusaciones de espiar en secreto a sus opositores ( Reuters )

“Han ideado un plan para atrapar a los equipos in fraganti”, dijo Kennedy, lo que añade otra incógnita: ¿estaba Suecia filmando en secreto a sus oponentes?

Tras vencer a Suecia por 8-6 el viernes, Canadá perdió ante Suiza por 9-5 en su único partido del sábado, antes de recuperarse con una victoria por 6-3 sobre China y una paliza por 8-2 ante la República Checa.

El martes, Canadá se enfrentará a Gran Bretaña en un partido que podría determinar qué nación pasa a semifinales y mantiene vivas sus esperanzas de medalla, después de que los campeones del mundo, el equipo de Gran Bretaña, sufrieran una sorprendente derrota ante Noruega.

El conjunto británico, liderado por Bruce Mouat, lleva tres derrotas consecutivas y probablemente tendrá que vencer a Canadá. Mientras tanto, esta feroz diputa sobre el hielo no se enfría.

Traducción de Sara Pignatiello