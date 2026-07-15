España y el portero Unai Simón logran otra valla invicta y llegan a la final del Mundial

El portero de España Unai Simón salió a toda velocidad de su área para ganarle el balón a un Kylian Mbappé que cargaba sobre sus espaldas a una Francia desesperada por marcar un gol en las semifinales del Mundial.

Aunque Simón logró llegar primero y despejar el balón de cabeza, de pronto tuvo entre él y la portería a Mbappé, quien comparte la cima de los goleadores del Mundial, mientras el delantero francés Desire DouÉ intentaba hacerse con el control del balón.

Ni siquiera en ese inusual momento de caos en los minutos finales del partido, la estructurada defensa española y el guardameta destacado permitieron un gol.

España terminó venciendo a Francia 2-0 para avanzar a la final mundialista el martes, 16 años después de ganar el título en la única vez que el equipo había llegado tan lejos en el torneo. Fue un récord, con la sexta valla invicta de España en el Mundial, ampliado de 48 selecciones.

Después de que el balón fue directamente a Doué tras el cabezazo de Simón, el portero corrió de regreso frenéticamente. Simón logró girar el cuerpo para quedar de espaldas a la portería e hizo un desvío con un salto, sin manos, en el borde del área.

Necesitó varias zancadas antes de caer finalmente sobre el balón.

La más reciente valla invicta de Simón y España llegó ante la selección número uno del ranking de la FIFA. Mbappé llegó al partido con 20 goles en 20 encuentros de Mundial.

El capitán de Francia fue el ganador del Botín de Oro en 2022, y sus ocho goles en el torneo de este año lo igualan con el astro argentino Lionel Messi, el máximo anotador histórico con 21.

“Creo que somos una gran familia, un muy buen equipo que siempre buscamos lo mejor para el compañero y no su propio premio”, manifestó el defensor español Pau Cubasí. "Vamos todos juntos y creo que eso, al final, es lo que proporciona ganar trofeos y partidos”,

Mbappé realizó apenas tres remates el martes, ninguno de ellos a puerta. Francia no generó amenazas claras de gol y se quedó sin la posibilidad de convertirse en apenas la tercera selección en alcanzar tres finales consecutivas de la Copa del Mundo.

“España ha sabido defender bien. He visto todos sus partidos, y hoy lo han hecho muy bien. Han cerrado todos los espacios y además hemos cometido algunos errores técnicos", reconoció el técnico de Francia Didier Deschamps. "Así que es difícil crear problemas cuando el nivel técnico está por debajo de lo esperado, especialmente en comparación con partidos anteriores”.

El único gol que Simón ha permitido en este torneo fue el que derivó en que Bélgica empatara a los 41 minutos del duelo de cuartos de final, en el que España se impuso por 2-1. Eso cortó su récord mundialista de 650 minutos sin recibir goles.

El partido de semifinales se disputó en la casa de los Cowboys de Dallas de la NFL, donde ocho días antes, en un encuentro de octavos de final, España venció a Portugal 1-0 para su sexta presentación consecutiva en el Mundial sin encajar gol, un récord. Eso incluyó dos atajadas de Simón ante el portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, que disputaba el último de sus seis Mundiales.

Esa racha de partidos con la portería a cero de España en el Mundial rompió el empate con Italia (1990) y Suiza (2006-10). Comenzó con un empate 0-0 en octavos de final en 2022, cuando Marruecos avanzó tras una tanda de penales, e incluyó un sorprendente empate sin goles ante Cabo Verde este año.

Simón había superado el récord previo de 517 minutos consecutivos sin recibir tantos durante una goleada 3-0 ante Austria para abrir la fase de eliminación directa.

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