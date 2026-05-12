"Es mayor de edad": Flick responde a Lamine por ondear bandera palestina en festejo del Barcelona

El entrenador del Barcelona Hansi Flick manifestó el martes que Lamine Yamal tiene edad suficiente para tomar sus propias decisiones después de que el astro ondeara una bandera palestina durante un desfile en autobús descapotable para celebrar la conquista del título de la liga española.

Lamine, un extremo de 18 años a quien ya se considera ampliamente como uno de los mejores futbolistas del mundo, sostuvo la bandera mientras el autobús del equipo recorría las calles de Barcelona el lunes.

Se calcula que casi 750.000 personas salieron a las calles para celebrar el desfile del título de La Liga del Barcelona. Lamine, que es musulmán, publicó fotos en las que aparece sosteniendo la bandera en su cuenta de Instagram.

Durante una conferencia de prensa el martes, a Flick le preguntaron por la decisión del adolescente de ondear la bandera.

“Que Lamine apareciera con la bandera de Palestina son cosas que no me gustan", comentó el entrenador alemán. “He hablado con él y si él quiere hacerlo..., es su decisión. Tiene 18 años. Es mayor de edad”.

Ha habido una reacción global contra Israel por el costo humanitario de la guerra en Gaza, algo que se ha extendido al deporte y la cultura. Se han producido protestas en el fútbol, el ciclismo y el baloncesto. España es uno de cinco países que boicotean el Festival de la Canción de Eurovisión de este año para protestar por la inclusión de Israel.

Al sostener la bandera, Yamal, cuyo padre es marroquí, pareció indicar su apoyo a los palestinos.

Flick señaló que su prioridad eran las celebraciones con los aficionados tras títulos consecutivos.

“Hay que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros. Lo que vi ayer fue muy emotivo. La gente estaba muy contenta, estamos para jugar al fútbol y para que la gente se sienta feliz”, dijo Flick.

Gran revelación con el seleccionado de España que conquistó la Eurocopa de 2024, Lamine es señalado como uno de los principales candidatos a tomar el relevo de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo como la estrella más fulgurante del fútbol.

Se espera que sea una de las figuras del Mundial del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará en junio y julio.

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