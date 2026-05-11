Las luchadoras Ronda Rousey y Gina Carano se enfrentarán en una pelea inesperada la próxima semana, muchos años después de que estas pioneras de las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) pisaran la jaula por última vez.

Rousey, excampeona de peso gallo de la UFC (Ultimate Fighting Championship), no ha peleado desde su derrota por nocaut ante Amanda Nunes en 2016, mientras que el último combate de Carano tuvo lugar en 2009.

Desde entonces, Rousey se ha dedicado a la lucha libre profesional con la WWE, mientras que Carano es conocida por su carrera como actriz tras protagonizar la serie The Mandalorian de Star Wars. Ahora, sin embargo, las estadounidenses regresan de su retiro para enfrentarse en California, EE. UU., encabezando el primer evento de MMA organizado por la agencia Most Valuable Promotions de Jake Paul.

open image in gallery Ronda Rousey (en el centro a la izquierda) y Gina Carano posan en una rueda de prensa previa al combate ( Reuters )

Rousey (39), y Carano (44), estarán acompañadas en la cartelera por las exestrellas de la UFC Francis Ngannou, Nate Diaz y Mike Perry, entre otros. El excampeón de peso pesado Ngannou se enfrentará a Philipe Lins, mientras que Diaz y Perry se medirán en lo que se espera sea un combate lleno de acción.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber:

¿Cuándo es la pelea?

El combate entre Rousey y Carano tendrá lugar el sábado 16 de mayo en el Intuit Dome de Inglewood, California, EE. UU. La cartelera principal comenzará a las 7:00 p. m. del sábado hora México (3:00 a. m. del domingo hora España), y el evento principal probablemente se celebrará a las 9:00 p. m. del sábado hora México (5:00 a. m. del domingo en España).

¿Cómo puedo verlo?

El evento se transmitirá en vivo exclusivamente por Netflix. Estará disponible para todos los suscriptores actuales; es decir, sin costo adicional.

Probabilidades

Rousey – 2/11; Carano – 4/1

Ngannou – 1/12; Lynn – 7/1

Díaz – 13/8; Perry – 1/2

Cartelera de peleas completa

open image in gallery Francis Ngannou dejó la UFC como campeón de peso pesado antes de ganar la medalla de oro en la PFL ( Getty )

open image in gallery La leyenda de la UFC Nate Diaz abandonó la organización en 2022 ( Getty )

Sujeta a cambios:

Ronda Rousey contra Gina Carano (peso pluma femenino) Francis Ngannou contra Philipe Lins (peso pesado) Nate Diaz contra Mike Perry (peso wélter) Salahdine Parnasse contra Kenneth Cross (peso ligero) Junior Dos Santos contra Robelis Despaigne (peso pesado) Muhammad Mokaev contra Adriano Moraes (peso mosca) Lorenz Larkin contra Jason Jackson (peso wélter) Namo Fazil contra Jake Babian (peso wélter) David Mgoyan contra Albert Morales (peso pluma) Aline Pereira contra Jade Masson-Wong (peso pactado femenino de 130 libras) Chris Avila contra Brandon Jenkins (peso wélter)

Traducción de Sara Pignatiello